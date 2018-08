Raziskava: Nam sevanje baterij res lahko škoduje?

Električna vozila trkajo na naša vrata, zato se ljudje upravičeno sprašujejo, ali vse več elektronike, ogromne baterije in zmogljivi elektromotorji vplivajo na zdravje potnikov. Kljub različnim teorijam zarote so rezultati raziskav pokazali, da je sevanje majhno in ne bi smelo vplivati na zdravje voznika in potnikov.

S prihodom električnih vozil se vse več ljudi sprašuje, ali so varna za zdravje ljudi. Kot so razkrile zadnje raziskave, električno vozilo ne oddaja bistveno več elektromagnetnega sevanja kot običajna, številke pa so še vedno močno pod priporočenimi vrednostmi. Foto: Renault

Električni tok, ki teče k elektromotorju, oddaja elektromagnetno sevanje. Ker so ta elektromagnetna sevanja povezana s številnimi boleznimi, med njimi tudi z razvojem raka, spontanim splavom, depresijo, glavoboli in težavami pri spominu, se po spletu širijo različne teorije zarot. Znanstveniki so pljunili v roke in se odločili, da bodo utišali ali pa potrdili govorice ter jasno in transparentno razkrili dobljene podatke.

Študija vseh študij, ki je ovrgla vse teorije zarot

Prvi dvomi o varni uporabi električnih avtomobilov so se začeli pojavljati s prvim avtomobilom, ki je zapustil proizvodni trak. A z zagonom družbenih omrežij so od leta 2008 teorije zarot vse glasnejše, istega leta je New York Times napisal prvi članek o tveganjih hibridnih avtomobilov, prva vprašanja o elektromagnetnem sevanju pa so se pojavila tudi na Teslinem uradnem forumu.

Prvi so leta 2010 za merilne instrumente prijeli pri Consumer Reports in ugotovili, da je sevanje v elektrificiranih avtomobilih približno enako avtomobilom z motorjem na notranje izgorevanje. Leta 2013 so pri Bioelectromagnetics izvedli ločeno študijo na osmih električnih avtomobilih in šestih običajnih ter ugotovili, da je raven elektromagnetnega sevanja bistveno nižja od priporočenih vrednosti ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection oz. Mednarodna komisija za varstvo pred ionizirajočim sevanjem).

Usta skeptikom so leta 2014 zaprli pri eni izmed največjih evropskih neodvisnih raziskovalnih organizacij SINTEF. Raziskovalci iz sedmih različnih držav so v študiji sodelovali z devetimi podjetji in raziskovalnimi inštituti.

Deset različnih avtomobilov, od tega sedem električnih

V raziskavo so vključili deset avtomobilov, od tega je bilo sedem elektrificiranih, enega so poganjale vodikove celice, enega običajni bencinski in enega dizelski agregat. Le z raznoliko paleto avtomobilov so lahko izmerjene vrednosti primerjali med seboj, teste pa so opravili v laboratoriju in med vožnjo v realnih pogojih.

Največje sevanje pri tleh, blizu baterije

V rezultatih raziskave so pri SINTEF razkrili, da je največ elektromagnetnega sevanja pri tleh, blizu baterije in ob zagonu avtomobila. V vseh primerih je bila izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju pri tleh bistveno pod priporočljivo vrednostjo (le 20 odstotkov priporočene vrednosti sevanja), ki so jo določili pri ICNIRP. Pri višini glave je bilo sevanje praktično zanemarljivo, le dva odstotka vrednosti priporočljive vrednosti.

Za primerjavo: bencinsko gnani avtomobil je imel vrednost elektromagnetnega sevanja pri tleh na desetih odstotkih priporočljivega, kar je na zelo podobni ravni kot pri elektrificiranem vozilu.

Foto: Mercedes-Benz

Več elektromagnetnega sevanja proizvede rotacija koles

"Vsekakor ni razloga za skrb. Razlika med to raziskavo in podobnimi predhodnimi raziskavami je, da smo mi vključili še druge elemente, ki prispevajo k elektromagnetnemu sevanju. Že sama rotacija koles proizvede kar nekaj elektromagnetnega sevanja, neodvisno od tipa avtomobila," je pred štirimi leti dejal Kari Schjolberg-Henriksen, fizik pri organizaciji SINTEF.

Pri SINTEF so po koncu raziskave proizvajalcem vozil ponudili še nekaj rešitev, kako dodatno zmanjšati prenos elektromagnetnega sevanja v potniško kabino.