Električni volkswagen, ki je hitrejši kot formula 1 #foto

I.D. R se do stotice izstreli v vsega 2,25 sekunde, kar je hitreje, kot zmoreta formula 1 in električna formula E. Foto: Volkswagen

Električni napad na eno najzahtevnejših dirk

Na goro Pike's Peak vodi cesta, ki se razteza do oblakov in že več kot sto let predstavlja izziv najpogumnejšim dirkačem. Cesta je že zahtevala smrtne žrtve, a je najboljše voznike ustoličila kot nesmrtne krotilce volana in avtomobila. Kralj gore je postal tisti, ki je 20-kilometrski odsek s 156 zavoji prevozil najhitreje. Ker je od leta 2012 celoten odsek ceste asfaltiran, so se do vrha lahko odpravili tudi najbolj nizki in hitri. Svojo priložnost pri tem vidi tudi Volkswagen, ki se bo letošnje izvedbe udeležil z ekstremnim I.D. R.

Futuristični dirkalnik poganjata dva elektromotorja, ki proizvedeta 500 kilovatov in na kolesa v trenutku pošljeta 650 njutonmetrov navora. Številke morda na prvo žogo niso ekstremne, toda I.D. R ima maso manjšo kot 1.100 kilogramov, zato lahko ogrozi tudi obstoječi absolutni rekord vožnje na slovito goro.

Ekstremni zunanjosti sledi še za odtenek bolj ekstremna potniška kabina. Za volan bo sedel Romain Dumas. Foto: Volkswagen

Karoserija je izdelana iz ogljikovih vlaken, kljub baterijam in dvema elektromotorjema pa I.D. R tehta manj kot 1.100 kilogramov. Foto: Volkswagen

Do stotice hitreje kot formula 1

Kot so razkrili pri Volkswagnu, se najbolj divji član družine I.D. do stotice izstreli v vsega 2,25 sekunde, kar je hitreje, kot to zmore dirkalnik formule 1 ali dirkalnik električne formule E. Končne hitrosti niso razkrili, a za najhitrejše plezanje na goro je ključnega pomena hiter pospešek. Voznik mora navsezadnje do vrha prevoziti 156 zavojev.

Inženirji se pri razvoju niso osredotočali na doseg, temveč na čim boljše zmogljivosti. Poleg zmogljive litij-ionske baterije je posebnost dirkalnika še sistem za rekuperacijo energije. Na celotnem 20-kilometrskem odseku naj bi bil zmožen sistem pridobiti do 20 odstotkov potrebne električne energije za celotno dirko.

V akciji bomo vozilo lahko videli 24. junija, ko bo za volan sedel sloviti dirkač Romain Dumas, ki je že okusil slast drvenja na goro Pike's Peak. Najhitrejši električni dirkalnik je dirko prepeljal v osmih minutah in 57 sekundah. Se pa Volkswagen vrača na mesto zložina. Pred 31 leti so na goro poskušali priti z električnim golfom, ki pa ni prišel do cilja.