Vozniška dilema: kateri od obeh je zdaj najboljši audi?

Kdor želi bolj poseben, vpadljiv in danes na splošno najboljši audi, bo izbiral predvsem med kupejevsko limuzino A7 sportback in novim kupejevskim športnim terencem Q8. Oba prepričljiva, udobna in prostorna, le ena vozniška hiba nas je motila. To bo odpravil električni e-tron quattro. Kateri audi za več kot sto tisoč evrov bi izbrali vi?

Foto: Gašper Pirman Audi je v zadnjih dveh letih prenovil večino palete svojih avtomobilov, kjer po posebnosti in določeni stopnji ekskluzivnosti izstopata predvsem modela Q8 in A7 sportback. Prvi stavi na trend in vpadljivost kupejevskih športnih terencev, drugi na avtomobilsko (spet kupejevsko) limuzinsko klasiko. Oba avtomobila sta vpadljiva in sta v testni različici stala več kot sto tisoč evrov. Ta teden bosta vendarle tudi v Sloveniji dobila še eno alternativo, in sicer električni e-tron quattro, ki bi ga lahko opisali tudi kot električni Q8. Ta bo s povsem novim konceptom odpravil eno največjih vozniških muh, ki nas je motila pri obeh testnih audijih.

Oba polna dinamike in dovolj posebna, da sta vpadljiva

Oba avtomobila sodita med tiste bolj iracionalne oziroma posebne izbire, prav takšna pa je tudi njuna vloga na cesti. A7 sportback privablja poglede z zanimivo obliko, nekaterimi podrobnostmi in dinamično zasnovo. Prav gotovo danes sodi med najbolj posebne in najboljše audije.

Po tem dejavniku izstopanja mu je danes znotraj hiše največji tekmec novi Q8, ki je Audijev odgovor na podobne športne kupeje iz BMW in Mercedes-Benza. Pri obeh avtomobilih so iz vidika oblikovanja, počutja v vozilu in prostornosti opravili odlično delo, takšnim izdelkom pa pritiče tudi cena nad mejo sto tisoč evrov.

Kot že rečeno, oba predstavljata dve nasprotni izbiri pri nakupu prestižnega avtomobila. Na eni strani dinamična kupejevska limuzina, kjer se sedi nižje in se v ovinkih pelje bolj prepričljivo, ter na drugi strani vsakdanje večje udobje premijskega (kupejevskega) športnega terenca. Spredaj se bosta voznik in sovoznik v obeh počutila odlično, zadaj se bodo potniki raje peljali v Q8. Pri obeh pa hvalimo prostornost, pri tem mislimo tudi na prtljažni prostor.

A7 sportback 50 TDI Q8 50 TDI Motor: dizelski, šestvaljni dizelski, šestvaljni Moč in navor: 210 kW pri 3.500 vrt./min., 620 Nm pri 2.2250 vrt./min.; moč elektromotorja: 8,4 kW 210 kW pri 3.500 vrt./min., 620 Nm pri 2.2250 vrt./min.; moč elektromotorja: 8,4 kW Menjalnik: osemstopenjski samodejni menjalnik tiptronic osemstopenjski samodejni menjalnik tiptronic Dolžina: 4,96 m 4,98 m Masa praznega vozila: 1.955 kg 2.145 kg Prtljažnik: 535 l 605 l Pospešek do 100 km/h: 5,7 s 6,3 s Najvišja hitrost: 250 km/h 245 km/h Osnovna cena: 81.550 evrov 83.400 evrov Cena testnega vozila: 112.470 evrov 128.936 evrov

Digitalizirana notranjost potrebuje nekaj privajanja, a zlahka prepriča

Novi audiji najbolj izstopajo po povsem digitalizirani notranjosti. Poleg že uveljavljenih digitalnih merilnikov sta na sredinski konzoli še dva zaslona na dotik. Njun položaj je precej manj moteč v Q8, kjer sta zaradi sredinskega grebena postavljena višje, zato mora voznik svoj pogled manj očitno umikati s ceste navzdol proti zaslonu. Iz vidika varnosti ima kar najvišji položaj zaslonov zagotovo prednost. Veliko večino gumbov so pri Audiju digitalizirali, tudi tiste za klimatsko napravo.

Izvedba digitalnih vmesnikov pa je zares odlična in pisana na kožo morebitnim mlajšim kupcem takšnih audijev. Prilagodljivost merilnikov pred voznikom že dobro poznamo, na sredinski konzoli pa izpostavljamo nastavljanje destinacije v navigaciji s prostim pisanjem s prstom ter odličen 360-stopinjski nadzor nad okolico vozila. To pride prav pri parkiranju in manevriranju po mestu, kjer se ta petmetrska avtomobila vseeno izkažeta z okretnostjo.

Dizelski šestvaljnik nudi odlične zmogljivosti in navduši s tišino

Oba avtomobila je poganjal trilitrski dizelski šestvaljnik, ki pri oznaki avtomobila 50 TDI quattro pomeni moč 210 kilovatov (286 'konjev') in kar 620 njutonmetrov navora. Motor je odličen, zelo zmogljiv, tudi dovolj prožen in predvsem zelo tih. To skupaj z zračnim vzmetenjem in dobro zvočno izoliranostjo kabine poskrbi za udobno in sproščujočo vožnjo. Med normalno vožnjo je šestvaljni dizel zvočno prav gotovo na ravni vsaj hibrida.

Na cesti se seveda močno razlikujeta, a ne eden ne drugi ni res pravi cestni dirkač. Poznata se jima relativno visoki masi, a se v ovinkih seveda peljeta zelo spodobno in prepričljivo. Vsaj pri A7 sportbacku se nismo mogli upreti in razmišljati, kako bi se obnesel v kombinaciji z bencinskim trilitrskim šestvaljnikom z močjo 250 kilovatov.

Zoprni zamik ob pritisku na plin

Toda udobje in užitek vožnje bi bila lahko še precej boljša, če bi pri Audiju poskrbeli za boljšo usklajenost tega motorja s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom tiptronic. Ko bi voznik rad nekoliko odločneje pospešil in pritisne na stopalko za plin, se za določeni trenutek – po naši oceni vsaj za pol sekunde ali celo več – enostavno ne zgodi nič. Nato menjalnik pretakne prestavo navzdol in nenadoma z vso močjo pospeši. Vožnja je zato precej sunkovita in za avtomobil tega razreda (in tehnološkega potenciala) premalo uglajena.

Izbira načina vožnje (na primer na comfort) vpliva na ta dejanja, a spet ne v dovolj veliki meri. Zelo previdno pritiskanje na plin to neprijetno 'cukanje' odpravi, nasplošno pa nas je ta pojav bolj motil v A7 sportbacku kot Q7.

Voznik nenadoma pogleda nazaj k otroku, ki joka

Vozniško manj ključni so vozniški asistenti, kot so sistemi polsamodejne vožnje, ki olajšajo vožnjo po avtocesti, v zastojih ali na primer takrat, ko se voznik (ali voznica) nenadoma obrne nazaj k jokajočemu otroku. Vsaj Q8 je na avtocesti nalogo samodejnega držanja smeri opravljal precej nezanesljivo (vožnja do roba) in zagotovo manj suvereno kot konkurenca.

Na regionalnih cestah je navedeni primer oziranja nazaj ali nenadne izgube zbranosti še bolj ključen, saj lahko zaradi dvosmernega prometa pride do čelnega trčenja. Na regionalni cesti po naših izkušnjah vsaj moderni mercedesi in tesle znajo vsaj nekaj ovinkov odpeljati sami oziroma zadržati vozilo na svojem pasu.

Hm, kaj pa 'električni Q8'?

In za konec še napovedani e-tron quattro. Prvi serijski električni audi bo v Ingolstadtu odprl novo poglavje razvoja pogona in tudi štirikolesnega pogona. E-tron quattro bo v Sloveniji stal od 83 tisoč evrov naprej (spodobno opremljen bo stal okoli sto tisočakov), imel pa bo okoli 400 kilometrov dosega z enim polnjenjem. Čeprav bo na daleč njegovo električno osnovo težko opaziti, bo to spet nov zelo poseben avtomobil.

In zaradi električnega pogona in hipnega navora bo odpravil prav tisto, kar nas je tako v Q8 kot v A7 sportbacku najbolj motilo. Torej zamik ob pritisku na plin oziroma slabšo usklajenost menjalnika z motorjem. Vozniško bo električni pogon lahko izboljšal vozne lastnosti in udobje, zato bo to zagotovo zanimiva alternativa obema testnima posebnežema.

