Poglejte, to je novi avtomobil Lionela Messija #foto

Audi je že dolgo pokrovitelj znanih športnih klubov, na primer Barcelone, Real Madrida in tudi Bayerna iz Münchna. Kataloncem so v ponudbo spet dali nove avtomobile. Tudi tokrat so bili v ospredju športni terenci, ki so med nogometaši že tradicionalno najbolj priljubljeni.

Posebnost motorja je tudi električni kompresor, ki ima moč sedem kilovatov in izboljšuje vozne lastnosti ter znižuje porabo goriva. Foto: Audi Messi v najzmogljivejšem Audijevem športnem terencu

Prvi zvezdnik Lionel Messi se bo vozil s pet metrov dolgim audijem SQ7. Tega poganja štirilitrski dizelski motor TDI, ki ima osem valjev in največjo moč 320 kilovatov (435 "konjev"). Ob tem vozniku ponuja še zajetnih 900 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro avtomobil pospeši v manj kot petih sekundah, najvišja hitrost je omejena na 250 kilometrov na uro. Posebnost motorja je tudi električni kompresor, ki ima moč sedem kilovatov in izboljšuje vozne lastnosti ter znižuje porabo goriva.

Električni audi v roke trenerja Valverdeja

Enak avtomobil sta dobila tudi Luis Suarez in Gerard Pique. Hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je izbral audija Q8 50 TDI, vratar Ter Stegen pa ima raje klasično športno limuzino in je izbral audija A7 sportback.

Trener moštva Ernesto Valverde je v roke prejel prvi električni audi, model e-tron quattro s sistemsko močjo okrog 400 'konjev' in tudi dobrimi 400 kilometri dosega po merilnem standardu WLTP.

Katere audije so izbrali Messijevi soigralci?

Foto: Audi

