Volkswagen za 116 tisočakov? Na cesti se skrije bolje kot audi. #foto

Volkswagen touareg ni tako vpadljiv kot nekoč, kar bo morda kupcem celo všeč. Največji evropski Volkswagnov športni terenec na cesti prepriča z voznimi lastnostmi in potovalnim udobjem. Priključni hibrid je veliko dražji od dizelske različice, a pri ceni krepkih sto tisočakov tudi nudi mamljivo sinhronizacijo bencinskega šestvaljnika in elektromotorja. Kljub temu si upamo trditi, da bodo slovenski kupci touarega iskali predvsem dizelski motor.

Touareg je vsaj v Evropi – po Ljubljani se sicer vozi tudi ameriški atlas z diplomatskimi tablicami – največji športni terenec in tudi najbolj premijski volkswagen. Nekoč je bil to serijski zmagovalec relija Dakar in danes je videti manj terenski kot nekoč. Oblikovno je postal veliko bolj podoben sestrskemu audiju, a touareg je na cesti nekoliko manj vpadljiv – kar morda kupcu volkswagna za več kot sto tisoč evrov morda ne bo nepomembno. Več kot sto tisočakov sicer stane le priključnohibridna različica, ki touarega prelevi v izjemno uživaški avtomobil. Ob kombinaciji šestvaljnega bencinskega motorja in baterije tak touareg dejansko nudi najboljše obeh svetov. Toda na skrbite, na voljo je tudi okrog 30 tisoč evrov cenejša dizelska različica.

Palec gor: vozna izkušnja, udobje in prostornost, poraba glede na motor V6

Palec dol: šibko polnjenje baterije, končna cena

Foto: Gregor Pavšič

Letos bo minilo 20 let od prve Volkswagnove udeležbe s touaregom na reliju Dakar, kjer so pozneje slavili štiri zmage. Touareg je takrat svoje mesto postavil na eni najtežjih vzdržljivostnih avtomobilskih tekmovanj.

Danes ta športni terenec vozi v svoji tretji generaciji in Volkswagen jih je prodal že več kot 1,1 milijona. Reli Dakar ni več doma v Južni Ameriki kot v času touaregovih zmag, Volkswagen je prav tako postavil križ nad svojo bogato športno zgodovino – vsaj z motorji na notranje zgorevanje. Touareg pa tudi danes še ostaja eden tistih Volkswagnovih modelov, ki se lahko na avtomobilski lestvici postavi zelo visoko in zavoljo nižje cene nudi tudi vsaj nekaj konkurence hišnemu Audiju in morda tudi drugim premijskim tekmecem.

Potep s pogonom, ki spominja na vrhunsko upet operni duet

S prenovljenim touaregom – najočitnejše razlike so v sprednjih žarometih in osvetljenemu logotipu na zadku vozila – se po Sloveniji vendarle nismo potepali z najbolj razširjenim dizelskim motorjem. Ta predstavlja izbiro za večino kupcev, saj je tudi veliko cenejši od druge ponudbe.

Toda vendarle, priključnohibridni pogon je v testnem touaregu kljub zasoljeni ceni (za avtomobil Volkswagnove znamke) pustil zelo dober vtis. Pri priključnih hibridih smo v preteklosti večkrat slišali, da ti združujejo najboljše iz bencinskega in električnega sveta. Toda v primeru touarega to celo lahko drži, in sicer zato, ker motorna osnova ni kak glasen tri- ali štirivaljnik, temveč odličen bencinski šestvaljni motor. Ta se takrat, ko v bateriji zmanjka električne energije, oglasi z umirjenim in prav nič vsiljivim baritonom. Električni in bencinski motor v tem avtomobilu delujeta kot vrhunsko upet operni duet.

Zračno vzmetenje za potovalno udobje

Touareg je dolg slabih pet metrov (4,9 metra) in ima tudi zavidljivih 2,9 metra medosne razdalje. Vse to pomeni, da je prostornost na zadnji klopi na visoki ravni. Skupaj z zračnim vzmetenjem, ki je dvokomorno (prestižnejša koncernska brata lamborghini urus in bentley bentayga imata trikomorsko zračno vzmetenje), se touareg na avtocestah z vidika potovalnega avtomobila izkaže odlično.

Za pogon je v testnem avtomobilu skrbel trilitrski šestvaljni motor z močjo 250 kilovatov, temu pa so dodali še stokilovatni elektromotor. Sistemska moč znaša 340 kilovatov oziroma 462 "konjev". Oba motorja prinašata dvojno izkušnjo, pri čemer je treba povedati, da šestvaljnik ni pretirano glasen ter je celoten vtis prav gotovo premijski in navdušujoč.

Priključni hibrid v touaregu ni najnovejši, kar pri krepkih sto tisočakih ni nepomembno

Vendarle ima priključnohibridni pogon v touaregu svoje omejitve. Preprosto ni več najnovejši. Baterija ima uporabno kapaciteto dobrih 14 kilovatnih ur (kWh), kar je precej veliko. Toda pri tako velikem športnem terencu z maso skoraj 2,5 tone to v praksi pomeni od 30 do morda 40 kilometrov realnega dosega.

Poleg dosega, ki v priključnih hibridih načeloma nikoli ni tako suveren, da bi bil tak pogon dovolj smiseln v primerjavi s polnoelektričnimi vozili, moti tudi ne najbolj napredno polnjenje. Najvišja moč znaša dobrih sedem kilovatov. Tudi nekateri precej cenejši koncernski priključnohibridni brati imajo že 11-kilovatno polnjenje, nekateri tudi celo že hitro polnjenje z enosmernim tokom DC. Učinkovito polnjenje je pomembno, da se tako baterijo polni tudi na poti in ne le doma. Če je moč polnjenja višja, priključni hibrid tudi manj časa odžira prostor na polnilnici pravim električnim vozilom. In z več polnjenja je potem veliko več električnih kilometrov, kar nato vozilo bliža uradnemu podatku o neposrednem izpustu ogljikovega dioksida.

Dizelski je tretjino cenejši

Volkswagen želi letno v Sloveniji prodati okrog sto touaregov, večina bo seveda dizelskih. Kljub všečni vožnji, ki učinkovito kombinira tako zmogljiv šestvaljnik kot elektromotor, je dizelsko gnani touareg tretjino cenejši.

