Test: Renaultov scenic za sedem potnikov

Grand scenic je umeščen med gosposkega vzornika renaulta espace in petsedežnega scenica. Dolžine med njimi padajo približno po dva decimetra. Foto: Gašper Pirman

Grand scenicu so enako kot gosposkemu modelu espace namenili atraktivno aerodinamično obliko, ki naj vsaj malo spominja na trendovske križance. Sedemsedežnik je od osnovnega 23 centimetrov daljši in postavljen na sedem centimetrov daljše medosje. Posledično je 1500 evrov dražji, pri čemer je za minus 300 evrov možna tudi izbira petsedežne različice. Grand scenica zadnje generacije že dve leti poznamo kot elegantno in vsebinsko polno vozilo, ki združuje prostornost, udobje in družinsko uporabnost, oprema initiale paris pa mu dodaja elemente prestižnosti. Obema scenicoma, torej z in brez grand, je pripadla čast, da kot prva uporabljata skupni izdelek naveze Renault-Nissan-Mitsubishi-Daimler. Gre za 1330-kubični bencinski turbo motor, iz katerega so izvlekli 163 konjskih moči. S posebno obdelavo valjev so izničili trenje, s spremenljivim krmiljenjem sesalnih in izpušnih ventilov in z vbrizgavanja pri višjem tlaku (250 bar) so pridobili več navora pri nižjih vrtljajih. S povečanjem prostornine motorja za 130 kubičnih centimetrov je Renault še vedno znotraj filozofije "downsizing", po kateri mnogi proizvajalci opuščajo še nedavno nezamenljive motorje večjih delovnih prostornin.

Uporabna grand notranjost

Usnjena notranjost v dveh barvah je prestižno prešita, armaturna plošča je mehko obložena tudi v področju merilnikov, enako mehke so vratne obloge. Vzglavniki v prvi in drugi vrsti so udobno široki, zato jih Renault upravičeno označuje za komfortne.

Grand scenic je poln podrobnosti, ki plemenitijo enoprostorske značilnosti. Osnovne odlagalne površine so drsni predal, ki ga sovoznik izvleče, pomična večnamenska 63-litrska "škatla" med sedežema, štiri pokrita korita v tleh, letalski mizici z rebri za postavitev tablice … Številnim utorom za pijačo (tudi 1,5 litra) sta dodana še dva v tretji vrsti, ki je posebej osvetljena, ima tudi 12-voltni priključek.

Naslonjala sedežev tretje in druge vrste se položijo električno iz prtljažnika ali pa z ukazi prek osrednjega zaslona na dotik. Konzola z rolojem se med uporabo šestega in sedmega sedeža pospravi pod plošči prtljažnika, kjer je tudi prostor za orodje in obvezno opremo vozila. Foto: Gašper Pirman

Vzdolžno pomična druga vrsta je razdeljena na ločen sedež in klop, sidrišči isofix sta dve. Srednji sedež je ohranil primerno velikost in obliko za udobno namestitev potnika manjše postave. Foto: Gašper Pirman

Priboljški za prestižnejši vtis

Scenic z lučkami v vratnih ročajih in pod ogledali pozdravi bližajočega se voznika, odprta kabina se osvetli ambientalno z možnostjo spreminjanja barve. Sedeža spredaj sta v testnem grand scenicu brez doplačila opremljena z masažno funkcijo, električno nastavljiva, voznikov s spominom. Pokončni 8,7-palčni zaslon na dotik skupaj z ne preveč številnimi stikali nudi različne varnostne in vozniške pomočnike.

Uporabniki si shranijo do šest različnih profilov s svojimi vozniškimi oziroma potovalnimi nastavitvami. R-link 2 vključuje navigacijsko napravo, Bluetooth, upravljanje aplikacij in sistema Bose surround, vozilo je tudi spletno povezano. Na seznamu dodatne opreme sta zgolj steklena streha (650 evrov) in rezervno kolo (80 evrov), vsa preostala bogata oprema je vključena v initiale paris.

2+1 v drugi vrsti

S četrto generacijo scenica so se pri Renaultu odpovedali trem ločenim sedežem v drugi vrsti. Srednji sedež pri tem ni postal Foto: Gašper Pirman "kazenski", kot pravimo, saj je na sedalu in naslonjalu ohranil osnovno obliko z bočnimi oporami in tudi primerno velikost. Seveda pa je največje udobje namenjeno potnikoma (tudi visokoraslima) ob vratih. Vzdolžni pomik sedežev omogoča prilagajanje prostora trenutnim potrebam potnikov in velikosti prtljage. Kot običajno je dostopanje do tretje vrste lažje od izstopanja, oboje pa z lahkoto opravijo mlajši in manjši potniki, katerim sta šesti in sedmi sedež namenjena.

Prtljažni prostor za petimi potniki meri dobrih 700 litrov, višje naložen tovor se lahko zaščiti z mrežo, ki je pod stropom vpeta za prvo ali za drugo vrsto sedežev. Če sta v uporabi sedeža tretje vrste, se mora konzola s prtljažnim rolojem odstraniti, vendar so ji pri Renaultu našli prostor v dvojnem dnu, kamor so namestili še akumulator, dvigalo in obvezno opremo, zasilno rezervno kolo pa je pod prtljažnikom. Sedeži druge in tretje vrste se polagajo posebej ali vsi naenkrat električno iz prtljažnika ali prek tablice na sredini armaturne plošče.

Initiale paris pomeni dvobarvno oblazinjene usnjene sedeže, prešite površine armaturne plošče in vratne obloge, 63-litrsko pomično shranjevalno konzolo, ambientalno osvetlitev, električno upravljanje ogrevanih sedežev z masažno funkcijo, prosojni zaslon … Foto: Gašper Pirman

Za volanom skoraj kot v SUV

Foto: Gašper Pirman Voznik lahko za volanom samo hvali svoj "crossoversko" visoki položaj, neposreden "pameten" servo volan in natančno tekoč menjalnik. Polno nastavljiva sedeža spredaj dopolnjujeta tudi raztegljivi sedali. Pomembna stikala so primerno dosegljiva, le tista za tempomat in limitator je treba iskati za prestavno ročico. Pri upravljanju s tablico na dotik s sicer razločno velikimi ikonami naj med vožnjo v prvih dneh po nakupu avtomobila sodeluje sopotnik, dokler se voznik vsega ne privadi, da ne bo med raziskovanjem na primer večpredstavnosti in predstavnosti vijugal po cesti. Sicer pa je pred voznikom serijsko vgrajen prosojni zaslon za čim manj odvračanja pogleda od ceste.

Na merilniku vrtljajev so vrednosti za 1000 razdeljene na osem črtic, tako da vsaka pomeni manj pregledno vrednost 125 ali pa, če hočete, zadnja črtica pred 2000 pomeni 1875. Pa vendar je merilnik dovolj velik, da bi lahko vsaka črtica razločno prikazovala okroglih sto vrtljajev. Med odlične vozniške pripomočke spadajo samodejne LED-luči, ki veselje do vožnje širijo še na nočni čas. Tempomat po renaultovsko ostane vključen po vsakem zagonu motorja, sicer pa omogoča izbiro hitrosti zgolj po dva kilometra na uro, po vsaki uporabi sklopke pa zahteva pritisk tipke R(estore).

Ozka 20-palčna kolesa

O edini možni dimenziji gum (195/55-20) je bilo že vse napisano, tudi to, da bi se skozi ovinke rajši podili s širšimi gumami, saj dimenzija 195 spada k vozilom manjših razsežnosti in mas od scenicovih. Ker grand scenic kot enoprostorsko vozilo pač ni namenjen hitrostnemu ovinkarjenju, mu ožjih, varčnejših in udobju podrejenih gum ne oporekamo.

Voznik si lahko izbira prikaz instrumentov, polno odzivnost motorja, ECO način, na voljo je celo R-sound effect, ki ustvarja različne zvočne kulise med vožnjo, najbolj opazne pri pospeševanju. Prek ukazov na zaslonu lahko voznik nadzira okolico vozila, mrtve kote, sistem mu preprečuje nenamerne prehode proti sosednjemu pasu in med parkiranjem prevzame samodejno vrtenje volana.

Prikaz varnostne razdalje v sekundah

Aktivni tempomat ni na voljo v kombinaciji s testnim motorjem energy TCe 160, zato pa k serijski opremi spada prikaz varnostne razdalje v sekundah. Razdalja do vozila spredaj se izpisuje zeleno od 2,4 do 2,0 s, med približevanjem spremeni barvo v oranžno (1,9 do 1,1 s) in nato v rdečo (1,0 s in bližje). Ker tudi spremljanje sekund med merilniki lahko odvrača voznikov pogled s ceste, so navedene barve v enakem zaporedju prikazane tudi na prosojnem zaslonu (head up display), s čimer je zagotovljen bolj varen način uravnavanja varnostne razdalje brez umikanja pogleda na cesto.

Težava meter devetdeset visokega voznika

Oblikovno dovršen okvir okrog pokončne tablice in prestavne ročice je moteč za voznike z dolgimi "kraki", če so med vožnjo navajeni naslanjati nogo na konzolo med sedežema. Stik desnega kolena s trdim in prav nič zaobljenim okvirjem ni prav prijeten. Saj bi o tem potarnali že med predhodnim testom, vendar so takrat scenica preizkušali člani uredništva, katerih kolena pri ustrezni nastavitvi sedeža niso segala do opisanega roba.

130 na uro z manj kot 3000 vrtljaji

Nekdaj povsem nedosegljivih 160 "konjev" iz 1300 kubičnih centimetrov z lahkoto opravi z grand scenicom. Motor je odziven in se zlahka zavrti do rdeče označene številke 6(000). Že pod 2000 vrtljaji diha na polno, zato se po mestnih vpadnicah lahko pelje v peti prestavi. Pri načinu vožnje, kakršen pritiče družinskemu potovalniku, ni potraten. Med enakomerno vožnjo po ravnem odseku avtoceste z izmerjeno hitrostjo 130 na uro (133 po merilniku) ne porabi niti sedmih litrov, kar je za enoprostorsko velikost in maso malo. Pri tem 2900 vrtljajev bencinskega motorja zagotavlja potovalno udobje brez hrupa in kaže na primerno izbrano prestavno razmerje.

Motor je odziven in se zlahka zavrti do rdeče označene številke 6(000). Že pod 2000 vrtljaji diha na polno, zato se po mestnih vpadnicah lahko pelje v peti prestavi. Foto: Gašper Pirman

Grand scenic je poln podrobnosti, ki plemenitijo enoprostorske značilnosti. Osnovne odlagalne površine so drsni predal, ki ga sovoznik izvleče, pomična večnamenska 63-litrska "škatla" med sedežema ... Foto: Gašper Pirman

7,2 je za 120-kilovatnega bencinarja dober rezultat

Skupni rezultat po točenju goriva na raznolikem celotnem testu je znašal 7,2, dodatno pa ga razčlenimo takole: osem litrov goriva na sto kilometrov smo namerili med mestnimi vožnjami, skoraj liter več pa med večjim obremenjevanjem vozila. Poraba med običajno relacijsko vožnjo zunaj avtocest je znašala 6,3.

Porabo 4,6-metrskega in skoraj 1.700 kilogramov težkega enoprostorca z več kot 160 "konji" ocenjujemo kot primerno, saj gre za zmogljiv bencinski motor. Dizelski 96-kilovatni scenic nam je med lanskim testom porabil samo liter (danes dražje) nafte manj …

Foto: Gašper Pirman