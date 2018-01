Hyundai i30 - kombinacija zelo velikega prtljažnika in ugodne cene

Test: Hyundai i30 wagon 1,4 T-GDI

Karavanski i30 sledi poslanstvu kombilimuzine. Z nevpadljivim videzom, evropskimi geni in ogromnim 600-litrskim prtljažnikom ne bo korakal po modni brvi, temveč bo otovorjen kot šerpa in tudi na najdaljših poteh v prtljažniku prevažal tovor družine.

Motor: 1,4-litrski bencin, 103 kW

Poraba goriva: od 6,5 do 7,5 l/100 km

Cena: 23.450 evrov



Palec gor: i30 wagon ponuja odlično razmerje med ceno, dodatno opremo in uporabnostjo, 602-litrski prtljažnik je resnično velik, dodatno vrednost pa mu dajejo številni predali in pametne rešitve, dobre so izbira materialov in vozne lastnosti.

Palec dol: anemičen bencinski agregat do 1.800 vrtljajev, potniški kabini manjka nekaj iskrivosti, na zadnji klopi je sredinski sedež pogojno uporaben zaradi visoko izraženega grebena, potrebno je doplačilo za samodejno zaviranje v sili.

Največji v razredu

Hyundaieva družina i30 je zelo raznolika. Poleg kombilimuzine, agilnega športnika N in limuzine fastback bo po dozdajšnjih izkušnjah na naših tleh največ zanimanja za največjega člana, karavana. Družinsko naravnani avtomobil je do stebrička C enak kombilimuzini, vendar je ob pogledu na številke kar 24,5 centimetra daljši. Družine bodo cenile predvsem 602-litrski prtljažnik. Ko smo podrli zadnjo klop, ki je deljiva v razmerju 60:40, smo prtljažni prostor povečali na 1,6 kubičnega metra oziroma 1.650 litrov. Številke, ki poskrbijo, da zardijo tudi največji in najbolj uveljavljeni tekmeci v segmentu. Inženirji so dobro vedeli, da se bitka v razredu dobiva na račun velikega prtljažnika, zato ima i30 wagon 30 litrov več kot razredni prvak volkswagen golf variant in 309 litrov več kot kombilimuzinski i30. Dobre obete so nadgradili še s praktičnostjo in dobro organiziranim prostorom – spredaj in zadaj.

Kljub nekoliko spuščeni strehi ima i30 wagon še zmeraj kar 602-litrski prtljažni prostor. Foto: Gašper Pirman

Njegov glavni adut se skriva zadaj

Ne le da ima karavanski i30 večji prtljažni prostor med glavnimi tekmeci, v sam vrh se uvršča tudi po uporabnosti prostora. Inženirjem je, kljub nekoliko prirezani strešni liniji, uspelo iz prtljažnika izvleči maksimum. Ta je malce škatlaste oblike, zato ponuja več uporabnega prostora. Dodatno je spredaj pod premičnim dnom nekoliko ožji, vendar dovolj globok predal. Ob strani ne manjkajo niti priključek 12V, kaveljčki za obešanje različnih drobnarij, mreža in sidrišča. Celotna zasnova prtljažnika je usmerjena k eni stvari – čim večji splošni uporabnosti za vsakodnevno uporabnost in izboljšanju ergonomije.

Kako smo preverili njegovo uporabnost? Odšli smo v Ikeo. Rezultat je presenetil še nas. Ob podrti zadnji klopi ter povsem običajnem položaju za voznika in sovoznika smo vanj spravili lepo število paketov. Natančneje zakonsko posteljo, dve otroški postelji, manjšo omaro, predalnike in še nekaj paketov drobnarij.

Najvišji paket opreme ne prinaša pomembnih varnostnih elementov

Testni avtomobil je bil opremljen z najvišjim paketom opreme impression, ki poleg nekaterih samoumevnih dodatkov prinaša tudi nekaj varnostnih pomagal. V nasprotju z našim predvidevanjem je kljub najvišjemu paketu treba za nekatere varnostne elemente doplačati. Na seznamu doplačilne opreme se je znašlo samodejno zaviranje v sili, ki ob doplačilu 890 evrov prinaša še sistem za nadzor mrtvih kotov s sistemom za opozarjanje na prečni promet zadaj. Z ročnim menjalnikom opcije radarskega tempomata ni, je pa ob izbiri sedemstopenjskega dvosklopčnega samodejnega mejnalnika, ki smo ga spoznali že prej in ga toplo priporočamo. Zanj je treba doplačati od 400 do 800 evrov, odvisno od opreme in dodatnih zakupljenih paketov.

Karavan je 900 evrov dražji od enako opremljene petvratne različice, za 23.450 evrov pa dobite odlično opremljen avto. Pri ceni velja upoštevati tudi petletno garancijo brez omejitve prevoženih kilometrov.

V osnovni postavitvi zadnje klopi prtljažnik meri kar 602 litra, ob podrtih sedežih pa nastane 1.650 litrov velika luknja. Foto: Gašper Pirman

Bogato opremljeni paket impression prinaša številne elemente - od induktivnega polnjenja pametnih telefonov, 8,8-palčnega zaslona na dotik do žarometov v tehnologiji LED. Foto: Gašper Pirman

1,4-litrski prisilno polnjeni bencinski štirivaljnik je odlična alternativa dizelskim agregatom. Ne le da je od njih bistveno cenejši, zoperstavi se jim tudi s povprečno porabo, gladko pa zmaga s svojim mirnim in uglajenim delovanjem. Foto: Gašper Pirman

Manjka mu pika na i

Nekaj besed moramo nameniti najboljši dizelski alternativi, ki jo trenutno ponuja hyundai. Če zanemarimo, da je treba za podobno opremljen dizelski avtomobil doplačati dva tisočaka, ima 1,4-litrski štirivaljnik kar precej adutov v rokavu. Prvi in najbolj očiten je seveda njegovo skoraj neslišno delovanje v prostem teku. V primerjavi z robatim dizlom gre za skoraj neslišen agregat, ki s pomočjo turbopuhala postreže s 103 kilovati moči. Na papirju se sliši povsem dovolj, a je do 1.800 vrtljajev premalo odziven, razživi se šele v območju nad 2.000 vrtljaji. V srednjem območju vrtljajev prepriča s svojo elastičnostjo, a grenak priokus pusti ravno neodzivnost ob nizkih vrtljajih. Gledano v celoti gre za dober motor, ki tudi s povprečno porabo lahko parira dizelskim agregatom. Na našem testu se je povprečje zadrževalo pri sedmih litrih, vendar se ob nekoliko pazljivi vožnji zlahka spusti za pol litra.

Zanimivost



Mobilnik smo morali z "modrim zobom" povezati prek menija. Pot do tja ni samoumevna in vzame kar nekaj raziskovanja in časa. Skoraj nujno potreben pripomoček, ki ga ima dandanes že vsak avtomobil, bi moral biti bolj izpostavljen in predvsem lažje viden.

Korejec razvit in izdelan v Evropi

Foto: Gašper Pirman V današnjih dneh je igranje na karto Nurburgringa že nekoliko izzvenelo, saj želi s tem praktično vsak proizvajalec prepričevati svoje kupce. Na podobno noto igrajo tudi pri Hyundaiu, kjer so v svojem tehničnem centru v Rüsselsheimu v Nemčiji poskrbeli za skoraj celoten razvoj modela, hkrati pa na slovitem dirkališču obsežno testirali vozne lastnosti avtomobila. Evropejcem želijo pihati na dušo tudi s tem, da ga pravzaprav izdelujejo v Nošovicah na Češkem.

Največji napredek i30 kaže v natančnosti podvozja, učinkovitosti blaženja, zanesljivi legi in veliko bolj prepričljivem krmiljenju. Tudi tu ga lahko brez slabe vesti postavimo ob bok evropskim tekmecem. Nos bi lahko še vedno vihali najbolj zagreti dinamični vozniki, saj je avtomobil bolj udoben kot tog. Bodo pa v obratni smeri v njem znali uživati potniki, ki radi iz avtomobila stopijo spočiti. Tudi po daljših poteh. Ravno tukaj je v naših očeh i30 največ pridobil. Ponuja zdravo mero udobja, športnosti in vsakodnevne uporabnosti. Ne gre v nobeno skrajnost, a zlahka drži korak in tempo s tekmeci. Če bi morali izpostaviti razredna prvaka v voznih lastnostih, bi bila to zagotovo ford focus in honda civic, a oba po drugi strani zaostajata v vozniškem udobju.

Albert Biermann, nekdanji glavni inženir pri BMW-jevem oddelku M in zdajšnji vodja razvoja visokozmogljivih vozil pri Hyundaiu, je opravil dobro delo, še posebej pri modelu i30 N, ki smo ga preizkusili pred kratkim.

Stavi na preprostost, a ji manjka nekaj iskrivosti

Zelo dobro se človek počuti v notranjosti. Kabina dobro prestreza zunanje zvoke in je kakovostno narejena, povsem brez kakšnih čričkov. Še posebej smo se navduševali nad zadušenostjo motorja, v notranjost se ga praktično ne sliši, včasih pa smo morali celo preveriti, ali je na semaforju motor sploh prižgan.

V avtomobilih azijskih znamk včasih nastavitev idealnega vozniškega položaja ni samoumevna. No, v i30 si bo večina voznikov brez težav nastavila pravi vozniški položaj, saj je pomik sprednjih sedežev dovolj dolg, sedalni del je odmerjen po evropsko in tudi po širini je prostora dovolj. Sprednja sedeža sta velika in ponujata dovolj opore ter precej udobja, da tudi daljša vožnja ne bo težava.

Družina i30 šteje veliko članov, slovenske družine pa bo najbolj zanimala karavanska različica. Foto: Gašper Pirman

Prečiščena potniška kabina stavi na odlično ergonomijo in preprosto uporabo. Ne vzbuja pretiranih čustev, a svoje delo opravi z odliko. Foto: Gašper Pirman

Na zadnji klopi bosta zlahka sedeli dve odrasli osebi, tretja pa bo imela nekaj težav zaradi močno izbočenega osrednjega grebena na petem sedežu. Foto: Gašper Pirman

Hyundai i30 wagon 1,4 T-GDI impression

Cena vstopnega modela: 14.690 EUR

Cena osnovnega modela: 21.790 EUR

Cena testnega vozila: 23.450 EUR

Doplačila:

Paket smartSense (sistem za zaviranje v sili s senzorji za zaznavanje vozil in pešcev – AEB, sistem za nadzor mrtvih kotov – BSD s sistemom za opozarjanje na prečni promet zadaj – RCTA, električno sklopljivi zunanji ogledali) 890 EUR; spominska nastavitev voznikovega sedeža – dva položaja 150 EUR; zasilna rezervna pnevmatika 80 EUR; barva 400 EUR; prevoz in priprava vozila 140 EUR