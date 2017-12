Družinski avto vam za 14 tisočakov težko ponudi še več #foto

Test: Dacia logan MCV 1.5 dCi 90 stepway prestige

Družinski karavan Dacie z najvišjo ponujeno opremo smo postavili v izbor karavanov do 15 tisoč evrov. Z videzom, udobjem, praktičnostjo in tudi naborom opreme nas je prepričal še na testu. Če bi ga poganjal bencinski motor, bi bil tak avto na cesti za dobrih 12 tisočakov. Karavanski logan za racionalne voznike, ki pa pretirane špartanske vožnje vseeno ne bodo deležni.

Motor: 1,5-litrski dizel, 66 kW



Poraba goriva: 5,6 do 5,7 l/100 km



Cena: 14.435 EUR



Palec gor:



Logan MCV je razredno največji in cenovno najugodnejši karavan. Vanj se lahko udobno namestijo štiri odrasle osebe s prtljago, ki po prostornini presega pol kubičnega metra.

Palec dol:



Sprednji del vmesne konzole se v zimskem času neobičajno segreje. Mobilnik, ki ga lahko namestimo v sprednji utor, postane vroč, neuporabna bi bila tudi tekočina v obeh pločevinkah, če bi ju postavili v ustrezna utora pred prestavno ročico. Še vedno nezložljiv ključ, trši hidravlični servovolan, ni samodejne klimatske naprave - čakamo na rešitve iz novega dusterja.

Stepway prestige je v nasprotju z opremo laureate postavljen na 16-palčna platišča z gumami 205/55 in črnimi kljukami na vratih. Strešni letvi in LED-dnevne luči spadajo že k osnovni opremi, modra kovinska barva pa je na doplačilnem seznamu Foto: Gašper Pirman

Družinski avtomobil za 15 tisoč evrov: Kaj lahko dobite?

Poglej, poglej, saj ni videti slabo!

Logan MCV je velik avto. Romunskega porekla niti ne skriva, ampak ga celo poudarja s povsem enako masko (vključno z osmimi svetlečimi pravokotniki na hladilni mreži), kot jo nosi uspešni, pravkar v Grčiji predstavljeni duster.

Stepway prestige je v nasprotju z opremo laureate postavljen na 16-palčna platišča z gumami 205/55 in črnimi kljukami na vratih. Strešni letvi in LED-dnevne luči spadajo že k osnovni opremi, modra kovinska barva pa je na doplačilnem seznamu. Lepo se ujame s srebrno sivimi površinami okoli meglenk, na ogledalih in obeh ščitnih plastikah pod odbijačema. Ti dve po podatkih o vozilu spadata pod SUV-obloge, kakor tudi črne obrobe blatnikov. Dolga migajoča antena pa je iz starih zalog.

Na sedežih res ne piše sparco …

… zato pa na sprednjih naslonjalih izpostavljeno piše stepway in notranjost z dvobarvnim oblazinjenjem deluje prav čedno. Trdi plastiki lahko oprostimo samo tistih nekaj površin, ki z videzom posnemajo kevlar. Verjetno ga bo uporabljala zelo racionalna ali finančno manj zmogljiva družina, ki bo na potovanju pogrešala prostor za večje plastenke, saj zanje niti v plitkih predalih vrat ni predvidenega prostora.

Med odlagalnimi površinami kraljuje velik osvetljen predal pred sovoznikom, tudi odprt prostor vrh armature (kot pri starem cliu) lahko pride prav. Vmesna konzola s tremi utori je ozka, prislužila si je tudi palec dol, ima pa dva 12-voltna priključka.

Udobni sedeži v notranjosti, volanski obroč ni nastavljiv po globini. Foto: Gašper Pirman

Logan z lahkoto prestane naš test štirih potnikov, visokih 190 centimetrov, pri naraščanju centimetrov bi se najprej zataknilo pri kolenih zadaj, precej pozneje pa pri glavah. Foto: Gašper Pirman

Karavan daje prostor štirim ljudem s kovčki

Logan z lahkoto prestane naš test štirih potnikov, visokih 190 centimetrov, pri naraščanju centimetrov bi se najprej zataknilo pri kolenih zadaj, precej pozneje pa pri glavah. Pripombo pa imamo na hrup v kabini, kadar se logan vozi po avtocestah. Kogar moti, naj se ne vozi s 130 na uro. V ročno klimatizirani notranjosti si zasluži pozornost žep(ek) na notranji strani sovoznikovega sedeža, kamor se lahko pospravi dokumente. Ali pa morda petdesetaka, ki potem ostane pozabljen v avtu.

V zvezi z uporabo prtljažnika povemo, da je Dacia v logana MCV vgradila štiri pritrdilne točke za namestitev zaščitne mreže za prvo ali drugo vrsto sedežev. Za varno zaščito potnikov pred morebitnimi letečimi predmeti iz prtljažnika bi to moral imeti vsak karavan, vendar nima. Dolg prtljažni prostor je pokrit s trdo poličko in posebej še z rolojem. V dvojnem dnu je rezervno kolo (za doplačilo 55 evrov), zraven je dovolj prostora za obvezno opremo in še kaj, tudi orodje je lepo pripeto ob bočno steno.

Med dodatno opremo odpade polovica na kovinsko barvo

Časi, ko je k opremi vozila spadalo (obvezno) rezervno kolo, so mimo. Kdor ga hoče imeti, mora primakniti 55 evrov. Zato pa se nimamo kaj pritoževati nad kamero za vzvratno vožnjo (100 evrov), sploh pa ne nad multimedijskim sistemom, zaslonom na dotik in kartografijo Evrope za vsega 280 evrov. Deluje bolj preprosto od manj preglednih sistemov v meganu in talismanu, kjer smo morali na primer radio poiskati prek možnosti večpredstavnost. Pri loganu sta izbiri za radio in večpredstavnost lepo ločeni. Bravo, Dacia!

Velik prtljažnik, ki mu v tem cenovnem okviru ni para. Foto: Gašper Pirman

Na ovinkasti cesti ne pokaže ničesar izjemnega, očitka pa mu tudi ne moremo nameniti prav nobenega. Glede voznih lastnosti je logan MCV eno od nevtralnih vozil v množici, kjer danes slabih več ni. Foto: Gašper Pirman

V loganu MCV je ključ še vedno nezložljiv. Foto: Gašper Pirman

Prav tako ima karavanski logan še naprej le ročno klimatsko napravo. Dacia je samodejno prvič vgradila v novi duster. Foto: Gašper Pirman

Logan za nezahtevne, vendar vsaj malo prilagodljive voznike

V loganu MCV voznik ne najde visokotehnoloških pripomočkov za vožnjo, vendar sistemi so. Ima pomoč pri speljevanju v klance, parkirne senzorje in kamero zadaj, tempomat z omejevalnikom hitrosti, potovalni računalnik …

Tempomat deluje od 30 kilometrov na uro naprej, sklopka ga izključi. Ima renaultovsko razmetana stikala, na volanskih prečkah neosvetljena, hitrost pa je razločno izpisana po parnih kilometrih. Kadar je vključen, se mu na zaslonu umikajo podatki računalnika. Zmotilo nas je, da lahko deset različnih podatkov vrtimo samo v eno smer in da podatek za zunanjo temperaturo ni stalno na zaslonu.

Slabih avtov danes ne delajo več

Romuni so znali tudi volanski obroč dopadljivo oblikovati, odeli so ga v usnje in svetlo olepšali. S posrednim prenosom na 3,2 zavrtljaja in nastavitvijo samo po višini se logan karavan pelje kot clio druge generacije, ki je bil povsem spodoben avtomobil.

Vozniku, naj bo zahteven ali ne, bo všeč dobra preglednost iz vozila kljub karavanski dolžini štirih metrov in pol. Na avtocesti zahteva majhne korekcije z volanom le pri najvišji hitrosti, saj mu zanesljivo smerno stabilnost zagotavlja 2,6-metrsko medosje. Na ovinkasti cesti ne pokaže ničesar izjemnega, očitka pa mu tudi ne moremo nameniti prav nobenega. Glede voznih lastnosti je logan MCV eno od nevtralnih vozil v množici, kjer danes slabih več ni.

Testni dCi je bil še nov

Logana MCV smo prevzeli še svežega pri 1.981 kilometrih. Vozniki pred nami so vpeljevali novo vozilo s povprečno porabo 5,7 litra na sto kilometrov, s povsem enako pa smo se tudi v našem uredništvu vozili po prevoženih skoraj 1.300 kilometrih. Na treh točenjih nismo nikoli dosegli šestih litrov, potovalni računalnik, ki po renaultovsko prikazuje tudi porabljene litre, se je celo motil v plus.

Na hitrem ljubljanskem krogu (107 km/h) je poraba znašala 5,6 litra na sto. Pričakujemo, da bo novi dCi 90, ko se še malo vpelje, porabil kakšen deciliter manj. Nekaj uvodnih kilometrov smo prevozili z vključenim stikalom za 'eco' vožnjo. Ta program je, kot ime pove, primeren za čim bolj varčno vožnjo, obenem pa motorju odvzame toliko moči, da avto, preprosto rečeno, nikamor ne gre. Če bi ves čas testa vztrajali pri eco, bi bili rezultati glede porabe za pol litra ugodnejši.

Posebnosti, ki se jim morajo voznik in potniki v loganu MCV privaditi:



Za nastavitev ustrezne višine vozniškega sedeža je potrebno poskakovanje z zadnjico in istočasno držanje vzvoda pod sedežem.



Višina svetlobnega snopa se spreminja z mehansko povezavo med lučmi in vrtljivim gumbom.



Voznik ima na levih vratih stikali samo za sprednji dve stekli, na sredinski konzoli pa za zadnji dve. Neergonomska razporeditev ima tudi eno prednost, ker lahko tudi sopotnik upravlja zadnji stekli.



Ogrevanje kabine je na vrtljivem gumbu označeno z rdečo piko, ki je voznik pri toplejših stopnjah ne more videti.



Prtljažna vrata se zaklepa s ključavnico od zadaj, za odpiranje pa jo je treba še pritisniti noter. Pozimi bo prav prišlo pršilo, kadar bo vse skupaj zaledenelo.



Volanski prenos s 3,2 zavrtljaja pa tudi strešna antena sta iz stare zaloge.

Cena testnega vozila: 14.435 EUR



Cena osnovne različice: 8.800 EUR (dacia logan MCV 1.0 SCe 75 ambiance)

Osnovna cena testnega vozila: 13.600 EUR (dacia logan MCV 1.5 dCi stepway prestige 90)



Dodatna oprema: 835 EUR

