Stara ali nova šola? Osnovni BMW pred velikimi spremembami

Test: BMW 120d xDrive edition M sport

Serijo 1 čakajo ob prehodu v novo generacijo velike spremembe, a v izdihljajih svoje poti še vedno prepriča s prepričljivimi voznimi lastnostmi in impresivnim dizelskim agregatom. Tako kot smo do zdaj že spoznali, zmotita utesnjen občutek v potniški kabini in visoka končna cena.

Motor: dvolitrski dizel, 140 kW

Poraba goriva: od 5,9 do 7,5 l/100 km

Cena: 52.533 evrov

Palec gor: Vrhunske vozne lastnosti, ki jih podkrepijo še trije različni vozni programi. Dizelski agregat piha na dušo dinamičnim voznikom, prav tako utesnjen voznikov položaj. Upravljanje večopravilne enote prek vrtljivega stikala.

Palec dol: Utesnjenost na zadnji klopi in majhen prtljažni prostor, cena doplačilne opreme.

Kaj je pravzaprav prinesla manjša poletna osvežitev?

Čeprav se pri Bavarcih pospešeno pripravljajo na lansiranje nove generacije, so letos poleti poskrbeli za manjšo osvežitev. Oblikovnih sprememb, kot smo do zdaj pri Nemcih že navajeni, ni veliko. Na seznamu največjih novosti sta dve barvi, seaside blue in sunset orange, ter trije posebni paketi, Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow in Edition Shadow.

Vsi trije posebni paketi prinašajo temno notranjost žarometov, črno masko hladilnika in nekoliko zatemnjene zadnje žaromete. Nekaj manjših sprememb je vidnih še v potniški kabini, najbolj pa izstopa nov 8,8-palčni zaslon na dotik.

Poleg temne notranjosti žarometov paket Sport Shadow Line prinaša še črno obarvane ledvičke. Foto: Gašper Pirman Zaslon je zdaj 8,8-palčni in občutljiv za dotik. Foto: Gašper Pirman Nekoliko temnejši so tudi zadnji žarometi. Foto: Gašper Pirman

Po eni strani navdušujoče, po drugi razočaranje

Sodobna in hkrati klasična beemvejeva notranjost po občutku prefinjenosti preseže vse avtomobile nižjega srednjega razreda. Položaj za volanom je odličen, tipične merilnike je zamenjala delno digitalna podoba, velik zaslon (zdaj je občutljiv tudi za dotik) na sredini armaturne plošče se še vedno upravlja prek vrtljivega stikala na osrednjem grebenu. Še vedno pravimo, da gre za najboljši in najlažji način upravljanja večopravilne enote, po drugi strani pa se še vedno čudimo, kako Bavarcem uspe tako zelo skriti nekatere skoraj osnovne ukaze globoko v podmenijih.

A če smo bili na voznikovem sedežu zadovoljni, so bili potniki bistveno manj zadovoljni na zadnji klopi. Kljub razmeroma konkurenčnim meram zunanjosti, serija 1 prostorsko, predvsem v prtljažnem prostoru, še vedno zaostaja za razrednim povprečjem. A to naj bi se kmalu spremenilo.

Kaj lahko pričakujemo na začetku leta 2019

BMW že pospešeno razvija tretjo generacijo serije 1. Ob prehodu v novo generacijo se bo najmanjši model preselil na koncernsko arhitekturo UKL1, ki si jo bo delil z modeli mini in modelom X1. To pomeni, da se bo pogon z zadnjih koles preselil na sprednji kolesni par, na račun manjšega števila pogonskih komponent bo imel manjšo maso, potniki zadaj bodo imeli več prostora in povečala se bo prostornina prtljažnega prostora. Puristi že vihajo nos nad to potezo, ljubitelji športne različice M140i pa bodo morali sprejeti, da bo tudi športno različico poganjal izključno štirivaljnik.

Potniška kabina sledi videzu preostalih modelov, vendar je tukaj nekoliko bolj utesnjeno. Foto: Gašper Pirman Serija 1 v dolžino meri 4.329 mm, v širino 1.440 mm in višino 1.765 mm, vendar ima le 360 litrov velik prtljažni prostor. Foto: Gašper Pirman

Trije programi za tri različne osebnosti

Serija 1 počasi odrašča in se z novimi tehnološkimi novostmi in vizualnimi dodatki počasi otepa naziva grdi raček znamke. V oranžni barvi, s črnimi ledvičkami in športnimi dodatki na cesti pravzaprav ukrade marsikateri pogled, a če si oblikovalci nenehno trudijo narediti vizualno privlačnejši izdelek, to ne pomeni, da inženirji ne spijo. Vozniški kralj razreda ne stopiclja na mestu ter postavlja letvico vedno višje.

Odlično razmerje med togostjo in vsakodnevno uporabnostjo je zdaj še nekoliko bolj poudarjeno. Lega je ob zmerno hitri vožnji pohvalna, volan odlično obtežen in dovolj neposreden, zna pa komu biti obroč za malenkost predebel. Če v enačbo dodamo še odlični ZF-ov osemstopenjski samodejni menjalnik in prilagodljive vozne programe, se kljub nekaterim športnim dodatkom najmanjši član BMW-jeve družine dokazuje kot idealen partner za vse vrste voznikov.

Pri voznih programih izstopa predvsem ekološko usmerjeni program eco pro. Gre za nadgradnjo skupka varčevalnih sistemov efficient dynamics, ki z grafičnimi opozorili poziva k zmernemu pospeševanju in predvidevanju situacij pred vozilom v prid izogibanju nepotrebnim zaviranjem. Prilagaja pa tudi delovanje klimatske naprave, menjalnika in drugih električnih porabnikov ter obenem sporoča, za koliko kilometrov goriva je voznik prihranil s spremenjenim načinom vožnje.

Prava redkost

Nekaj besed moramo nameniti še dvolitrskemu štirivaljnemu dizelskemu agregatu s 140 kilovati. Nemci pri razvoju modularnih motorjev sledijo enačbi 500 kubičnih centimetrov prostornine na valj, zato ima 1,5-litrski trivaljnik prostornino motorja 1.499 kubičnih centimetrov, štirivaljni dizelski agregat pa 1.995 kubičnih centimetrov in šestvaljni bencinar 2.998 kubičnih centimetrov.

Drugi najmočnejši dizelski agregat, ki je na voljo za serijo 1, nas je navdušil. Kot se za 140-kilovatni agregat z obilico navora spodobi (400 Nm), mu pravzaprav ne moremo očitati veliko pomanjkljivosti. Največja zamera gre predvsem zaradi njegove glasnosti, dokler ne doseže optimalne temperature. Takrat je občutno preveč traktorski in je kljub odlični zvočni izolaciji avtomobila v jutranjih urah močno slišan v potniško kabino. Druga največja slabost je zagotovo njegova vstopna cena. Če pogledamo k najbolje prodajanemu motorju v Sloveniji, 116d, je 120d xDrive od osnovne različice dražji za šest tisočakov, ko pa nanj naložimo nekaj dodatne opreme, se končna številka ustavi pri 52 tisoč evrih.

Foto: Gašper Pirman

Dizelski štirivaljnik bo navdušil predvsem dinamične voznike. Z obilico navora in skupaj s štirikolesnim pogonom xDrive ponuja odlične vozne lastnosti v vseh razmerah. Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman

Cena testnega vozila: 52.533 evrov (BMW 120d xDrive edition M sport shadow)



Cena osnovne različice: 24.600 evrov (BMW 116i). Osnovna cena testnega vozila: 36.150 evrov (BMW 120d xDrive)



Dodatna oprema: 16.383 evrov - C1X Sunset Orange (738 EUR), oblazinjenje LCCX-usnje 'Dakota' oyster (1.488 evrov), Edition M Sport Shadow (5.300 evrov), temnejša stekla (375 evrov), sistem za prevažanje daljših predmetov (214 evrov), dodatna 12V vtičnica (21 evrov), DAB-tuner (342 evrov), telefonija z brezžičnim polnjenjem mobilnega telefona (428 evrov), 18-palčna lita aluplatišča Double Spoke (214 evrov), bralnik prometnih znakov (342 evrov), paket first class upgrade (2.760 evrov), alarmna naprava (214 evrov), navigacijski sistem Professional (964 evrov), paket business clasc (1.448 evrov), paket inovacij (1.515 evrov), advanced parking assist (256 evrov), repair inclusive 3 leta ali 200.000 km (256 evrov).

Tehnični podatki: BMW 120d xDrive edition M sport shadow



kombilimuzina; pet vrat, pet sedežev



Motor: dizelski, tekočinsko hlajeni, 4-valjni, 16V; delovna prostornina: 1.995 cm3; največja moč: 140 kW/190 KM pri 4000 vrt/min, največji navor: 400 Nm pri 1.750-2.500 vrt/min



Prenos moči: štirikolesni pogon; osemstopenjski samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja; pnevmatike: 225/40 R18 (spredaj), 245/35 R18 (zadaj)



Mere, mase: dolžina: 4.329, širina 1.440, višina 1.765; medosna razdalja 2.690; premer kroga obračanja: 10,9 m; masa praznega vozila: 1.530 kg; največja dovoljena masa: 2.005 kg; prostornina prtljažnika: 360–1.200 l



Zmogljivosti in poraba: največja hitrost: 222 km/h; čas pospeševanja od 0 do 100 km/h: 6,8 s; mestna vožnja: 5,5-5,1 l/100 km, odprte ceste: 4,3-3,9 l/100 km, kombinirano: 4,7-4,3 l/100 km; prostornina posode za gorivo: 52 l; emisije: 124-113 g CO2/km, euro 6



Varnost: čelni in stranski zračni blazini za voznika in sovoznika, zračni zavesi; 2x isofix; ABS; samodejno zaviranje v sili; sistem proti prevračanju; tipalo za preprečitev trčenja; nadzor zdrsa pogonskih koles; pomoč pri ohranjanju prometnega pasu; nadzor tlaka v gumah TPMS.



Oprema: pnevmatike runflat, preproge iz velurja, varnostni trikotnik in oprema za prvo pomoč, senzor za dež, zložljivi zadnji vzglavniki, BMW Service Inclusive - 5 let/100.000 kilometrov, dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z razširjeno vsebino osnovna oprema, prestavni indikator 0,00, avtomatska funkcija Start/Stop, ISOFIX-sistem za pritrditev otroških sedežev zadaj, možnost izklopa sovoznikove zračne blazine, varnostni vijaki platišč, vozni programi, radio BMW Professional, BMW-sistem za klic v sili, storitve Teleservices, ročno nastavljiv volanski drog po višini in globini, zunanja barva C1X Sunset Orange (738 evrov), oblazinjenje LCCX usnje 'Dakota' oyster (1.488 evrov), Edition M Sport Shadow (5.300 evrov), temnejša stekla (375 evrov), sistem za prevažanje daljših predmetov (214 evrov), dodatna 12V vtičnica (21 evrov), DAB-tuner (342 evrov), telefonija z brezžičnim polnjenjem mobilnega telefona (428 evrov), 18-palčna lita aluplatišča Double Spoke (214 evrov), bralnik prometnih znakov (342 evrov), paket first class upgrade (2.760 evrov), alarmna naprava (214 evrov), navigacijski sistem Professional (964 evrov), paket business class (1.448 evrov), paket inovacij (1.515 evrov), advanced parking assist (256 evrov), repair inclusive 3 leta ali 200.000 km (256 evrov).