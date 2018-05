Si ta serijski zmagovalec zasluži osvojene nazive? #foto

Volkswagen polo: test nove generacije

Volkswagen polo je osvojil naslov slovenski avto leta 2018 in postal najboljši v velikem primerjalnem testu Prima. Si je zmago zaslužil? Preverili smo, kako se je odrezal na testu, in le potrdili ugotovljene trditve - polo je dober v vsaki avtomobilski prvini, a ni brez napak.

Motor: bencinski litrski turbo s 70 kilovati



Poraba na testu: od 5,4 do 5,9 l/100 km



Cena testnega vozila: 16.952 EUR

Palec gor



Prostorna potniška kabina, zadaj je dovolj prostora za dve odrasli osebi. Sistem za samodejno zaviranje v mestu je vgrajen serijsko. Varčen in skoraj neslišen litrski trivaljni motor. Dobra zatesnjenost potniške kabine. Aktivni tempomat se ne izklopi pri menjavanju prestav.

Palec dol



Sicer imajo vsake oči svojega malarja, a manjka mu nekaj potrebnega šarma. Menjalnik ima samo pet prestav. Neodzivnost motorja vse tja do 1.800 vrtljajev. Visok nakladalni rob prtljažnika. Zapiranje prtljažnih vrat zahteva precej sile.

Polo je poleg passata in golfa najmočnejši prodajni steber znamke. Foto: Gašper Pirman

Polo piše zgodovino že več kot 40 let in od vsega začetka velja za enega najpomembnejših igralcev v svojem segmentu. Na račun vse zahtevnejših kupcev, ki raje posegajo po uporabno večjih avtomobilih, ali izberejo modernega crossoverja je postal je občutno daljši, širši in nižji od predhodnika. Še vedno mu očitamo pomanjkanje šarma, saj v svetu mestnih malčkov izstopajo tekmeci, ki so bolj igrivi in individualni. Toda polo igra na drugačne karte - umirjeno oblikovanje, širok izbor materialov, dobra izdelava, predvidljivo počutje in kot najpomembnejše, drugi najbolje prodajani model znamke bo ravno zaradi zaupanja v znamko.

Varčen, a za v mesto mu manjka odzivnosti

Tako kot smo spoznali že na velikem primerjalnem testu Prima, kjer smo drug ob drugega postavili 13 mestnih avtomobilov, polo v nobeni avtomobilski vrlini ne razočara. Res je, da je celoten paket zapakiran v precej neizstopajočo obliko, a je močen tam, kjer to šteje.

Največja zamera zato leti na litrski trivaljnik s 70 kilovati in 175 njutonmetri navora. Gre sicer za varčen motorček, ki je v prostem teku praktično neslišen, med vožnjo pa skupaj z dobro zvočno zatesnjenostjo podobno tih, a zamerimo mu neodzivnost vse tja do 1.800 vrtljajev. Že pogled na tehnične specifikacije razkriva marsikaj. Celoten navor je na voljo šele od dva tisoč vrtljajev, zato je pri speljevanju potreben močnejši pritisk na stopalko za plin. Tudi pri povsem običajni vožnji se pod tem območjem motor muči, razživi pa se v srednjem območju. Tam je sicer presenetljivo poskočen, a če govorimo o mestnem avtomobilu, bi si mislili, da bi moral biti bistveno bolje pripravljen na vožnjo od semaforja do semaforja.

Trivaljnik je kljub petim prestavam na ročnem menjalniku varčen, na testu je skupno porabil 5,9 litra goriva. Presenetljivo je bil varčen na avtocesti, kjer se kazalec za vrtljaje pri realnih 130 kilometrih na uro (po števcu 135 kilometrov na uro) ustavi točno na treh tisočakih. Tistemu, ki več časa preživi na hitrih cestah ali avtocestah, priporočamo ogled deset kilovatov močnejšega agregata, ki ima vgrajen šeststopenjski ročni menjalnik, a je po drugi strani zaradi tega dražji za okroglega tisočaka.

Zanimiva primerjava: novi polo po dolžini skoraj dosega golfa 4. generacije

Mere: milimetri in litri Polo 6. generacije (2017) Polo 5. generacije (2009) Golf 4. generacije (1997) Dolžina: 4,053 3,972 4,149 Širina: 1,751 1,682 1,735 Višina: 1,446 1,453 1,439 Medosna razdalje: 2,564 2,470 2,511 Kolotek spredaj: 1,525 1,463 1,513 Kolotek zadaj: 1,505 1,456 1,494 Prtaljžnik (l): 351 280 330

Polo je dimenzijsko zrasel in največ pridobil pri prostornosti na zadnji klopi in prtljažniku. Foto: Gašper Pirman

Po našem mnenju mu manjka nekaj potrebnega šarma, ki krasi mestne avtomobile. Foto: Gašper Pirman

Zgodba avtomobila

Volkswagen polo je prvič daljši od štirih metrov. Daljši je za 8,1 centimetra in ima za 9,2 centimetra daljšo medosno razdaljo. Prostornina prtljažnika se je povečala za 71 litrov. Polo je tako dolg 4.053 milimetrov, medosna razdalja znaša 2.548 milimetrov, osnovna prostornina prtljažnika pa 351 litrov.

Prodajni adut znamke se po številu prodanih primerkov postavi ob bok passatu in golfu ter stavi na moderne varnostno-asistenčne sisteme. Serijsko je opremljen s funkcijo Front Assist za prepoznavanje nevarnosti naleta, samodejnim zaviranjem v mestu in prepoznavanjem pešcev.

Komu je namenjen?

Zaradi dimenzijske rasti bi lahko pola poimenovali pomanjšani golf. Razlike med njima so manjše kot kadarkoli, tudi mimoidoči so nas kar nekajkrat povprašali, kakšen je ta novi golf. A kljub temu je polo še vedno v prvi meri mestni avtomobil za manjše družine, ki opravljajo krajše razdalje in jim manjša poraba goriva in cenejše vzdrževanje pomeni več kot velikost prtljažnega prostora.

Testni primerek je bil opremljen s paketom comfortline, ki ga Slovenci izberejo največkrat. Ponuja nekaj nujno potrebnih dodatkov, kot so dvopodročna avtomatska klimatska naprava, odziven zaslon na dotik s številnimi povezljivostnimi rešitvami (žal je treba za app-connect doplačati 175 evrov) in že prej omenjeni sistem za samodejno zaviranje v sili.

Za večji zaslon na dotik je potrebno doplačati 144 evrov. Če želimo navigacijo v večopravilni enoti pa je potrebno vzeti še dodaten opcijski paket. Foto: Gašper Pirman

Aktivni tempomat se ne izklopi pri menjavanju prestav, se pa izklopi, ko hitrost pade pod 20 kilometrov na uro. Foto: Gašper Pirman

Šibkejši litrski trivaljnik v ponudbi je sparjen le z 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Na voljo je še 10 kilovatov močnejši agregat z 6-stopenjskim ročnim menjalnikom (1.000 evrov doplačila). Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?

Kot smo že ugotovili na izboru Slovenski avto leta 2018 in velikem primerjalnem testu Prima, je polo v vseh prvinah dober avtomobil in zato je osvojil oba naslova. Tudi naš daljši test je to potrdil.

Velikih zamer do pola ne gojimo, še največkrat so nas zmotili neodzivnost motorja, težko zapiranje prtljažnih vrat in njegova uniformiranost.

Splošna uporabnost

Že kar nekajkrat smo poudarili, da je polo dimenzijsko zrasel, zato se vam lahko že svita o njegovi povečani uporabnosti. V tem še vedno ne more konkurirati golfu, meganu in drugim za segment večjim avtomobilom, a je za svojo velikost presenetljivo prostoren. V zadek spravimo do štiri torbe, družine pa bodo vanj spravile tudi voziček.

Otroški sedež smo zaradi lahko dostopnih priključkov isofix spravili zlahka. Kakšen malček pa bi lahko potožil nad visoko linijo bokov, saj je pogled ven z zadnjih sedežev primeren samo za starejše in posledično višje otroke.

Dotaknili se bomo tudi cene. Če pogledamo h konkurenci, je polov adut tudi cena, saj se je uvozniku uspelo izpogajati za konkurenčno ceno. V nekaterih pogledih je polo na primer ugodnejši kot koncernska seat ibiza. Polo (ročni menjalnik, 1.0 TSI) z opremo comfortline stane okrog 14.300 evrov. Testni primerek je imel še za dobrih 2.300 evrov dodatne opreme (večja večopravilna enota composition media za 150 evrov, pametni tempomat za 500 evrov, oranžna barva za 420 evrov …). Na koncu se je cena približala 17 tisočakom.