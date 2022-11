Pravi odličnjak? Več avtomobila, manj digitalizacije. #foto

Mazda je s svojimi modeli vedno sledila svoji poti in se je požvižgala na na ustaljene smernice. CX-5 je eden takšnih tipičnih predstavnikov, ki v ospredje postavlja vrhunsko vozniško izkušnjo, brezkompromisno udobje in minimalistično oblikovanje. Tokrat smo vozili nekoliko prenovljeni model, ki pa ohranja prepoznaven videz in vse pomembne lastnosti, ki krasijo ta model. Paket opreme takumi je z vrha paketne opcije, prav tako 2,2-litrski dizelski motor s 135-kilovati, štirikolesnim pogonom in samodejnim menjalnikom. Tako opremljena CX-5 seveda ni poceni (z dodatno opremo 47.340 evrov), a moramo dlakocepiti, če ji želimo očitati kakšno pomanjkljivost.

Že pred petimi leti je Mazdin CX-5 kot osamelec štrlel iz povprečja, danes pa s svojo minimalistično podobo in potniško kabino izstopa še v toliko večji meri. Prav neverjetno je, da je CX-5 praktično ves ta čas skoraj nespremenjen. Še posebej, če upoštevamo kako hitro gre razvoj digitalnih storitev naprej. Ta srednjeveliki SUV tako še vedno ohranja svojo prvotno zasnovo, torej ni ob prenovi dobil velikega zaslona na dotik in ostal brez fizičnih stikal. Ni dobil grafično preobremenjenih digitalnih merilnikov in ostaja zvest svojemu poslanstvu - nuditi odlično vozno izkušnjo, povezano z udobjem vožnje v mirnem ter varnem okolju.

Ne samo terenska šminka

CX-5 je zadnja Mazdin model, ki je na voljo z dizelskim motorjem. Gre za preverjeno izbiro, 2,2-litrski turbo štirivaljnik, ki je postal prepoznavni znak znamke. Pred desetletjem, ko so se vsi proizvajalci kot po tekočem traku odločali za zmanjševanje prostornine motorja je Mazda vztrajala s prostorninsko velikimi motorji in na koncu tudi dokazal svoj prav. Številni se vračajo v svet prostorninsko večjih motorjev, saj je s tem povezana tudi sama vzdržljivost pogonskih enot. Testni CX-5 je tako poganjala najmočnejša izvedenka s 135 kilovati, ki je sodelovala s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

V mazdah se že od prve trojke odlično počutimo. Nekaj mora biti res v tisti marketinško opevani harmoniji med voznikom in vozilom. Z dovolj neposrednim volanom (2,75 zavrtljaja) med vožnjo vliva zaupanje, deloma pa tudi zaradi prilagodljivega pogona AWD in sistema GVC. Ta mazda zavzema ovinke z jasnimi sporočili izpod sprednjih koles in daje občutek, da ne more nenadzorovano švigniti naravnost.

Tako ima CX-5 vse lastnosti, zaradi katerih se nekateri vozniki odločajo za štirikolesni pogon, še posebej v kombinaciji s primerno zmogljivim 135-kilovatnim dizlom z izdatnim navorom (445 Nm). Če k temu dodamo še 20-centimetrsko oddaljenost od tal je jasno, da se CX-5 ne ustraši niti bolj zahtevnega hriba. Le na lična platišča je potrebno paziti, saj je jasno, da so tukaj bolj zaradi vpadljivosti in manj primerna za rovarjenje po kakšnem zahtevnem hribu.

Dizelski stroj skriva svojo moč

Res visok navor pride zelo prav, čeprav se zdi, da dobro skriva svojo moč in navor. Pospešek je lepo zvezen, a daleč od tega, da bi to storil na neuglajen, celo preveč odrezav način. Seveda, vsega je več kot dovolj za vožnjo po avtocesti, tudi prehitevati zna brez večjih naporov, a za volanom se nam je zdelo, da so bolj skočili avti s polovico manjših navorom. Deluje pa motor še vedno s 6-stopenjskim menjalnikom. Danes, ko ima že športni ford mustang 10-stopenjski samodejni menjalnik se zdi to malo. A ima pri 130 kilometrih na uro obrate malenkost nad 2.000 vrtljajih, kar je glede na navorsko krivuljo idealno.

Izračun po treh točenjih goriva in 1.1.825 prevoženih kilometrih je znašal 7,3 litra na 100 prevoženih kilometrov. Glede na samo velikost avtomobila, ne preveč aerodinamično držo športnega terenca, moč motorja in povrhu vsega je bil testni CX-5 opremeljen še s štirikolesnim pogonom, je to spoštovanja vreden rezultat. Pravzaprav odlična poraba goriva!

Če moramo dlakocepiti

Že v prvih dveh testih mazde CX-5 nismo našli poglavitnih pomanjkljivosti. Še vedno ji lahko očitamo, da nima rezervne pnevmatike, kljub očitnim terenskim zmogljivostnim. To smo opazili povsem ponesreči. Ko smo vozili v avtu pet potnikov, si potnika zadaj nista nikakor zmogla vklopiti gretja sedežev. Stikala so namreč skrita v osrednjem naslonjalu, ki pa ga seveda ne moremo spustiti, če tam sedi peti potnik. Čeprav (za zda) to ni stalnica v avtomobilskem svetu, bi si avto premium značaja zaslužil brezžično povezavo s sistemom Apple CarPlay. Težave s povezljivostjo so bile tudi, ko smo telefon povezali s kablom.

Še vedno pa visoko dvigamo palec gor glede varnostnih pripomočkov. CX-5 je založen z vsemi varnostnimi elementi, ki so nujni in jih pri nekaterih tekmecih najdemo na seznamu doplačilne opreme. Sem spadajo preprečevanje naleta, zaščita pešcev, nadzor mrtvih kotov (tudi pri vožnji vzvratno), ohranjanje lege na prometnem pasu, zaznavanje utrujenosti voznika...Takumi med drugim prinaša tudi gretje in hlajenje sedežev, volana in všečno usnjeno notranjost. Je pa pričakovano ta paket opreme rezerviran za najbolj zahtevne kupce, ki so za praktično popolno opremljeni SUV pripravljeni plačati več. Cena se na koncu ustavi pri 47 tisoč evrih, kar je po eni strani gledano veliko, po drugi pa ob vsej tej dodatni opremi ter pogonski vrhunskosti povsem na nivoju konkurence, če upoštevamo še vrhunsko izdelavo ter v notranjosti res dobre materiale pa bi si upali, trditi, da pri CX-5 dobiš še malenkost več.

