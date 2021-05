Pravi mestni avto? To potrjujeta oblika in motor.

Citroën gradi prepoznavnost svojih modelov od spredaj z ovalnima elementoma okoli meglenk in letvama, ki tvorita strešici in se razcepita v območju žarometov.

Citroën gradi prepoznavnost svojih modelov od spredaj z ovalnima elementoma okoli meglenk in letvama, ki tvorita strešici in se razcepita v območju žarometov. Foto: Gašper Pirman

Ocena:



C3 z 61 kilovati in petstopenjskim ročnim menjalnikom je tudi po prenovi avtomobil, ki mu ne ustrezajo visoke hitrosti. Pri 130 na uro je s 3.900 vrtljaji glasen, za bolj razumljivo porabo na avtocestah pa se mora hitrost spustiti vsaj za deset na uro.



Tako kot jubilejni C3 origins je tudi prenova ohranila videz crossoverja z zaščitno plastiko, ki neprekinjeno povezuje odbijača, obrobe blatnikov in pragova.



Dodatne nalepke in serijska črna streha pri opremi shine prek doplačilne rdeče osnove naredijo vozilo prikupno izstopajoče, kar velja tudi za posege v notranjosti.



Dodatki v skupni vrednosti 1.090 evrov poleg barve (550 evrov) obsegajo rdečo dekoracijo na strehi (140 evrov), zatemnjena stekla zadaj (100 evrov) ter prostoročni vstop in zagon (300 evrov).

Motor: trivaljni bencinski 61 kW



Poraba na testu: 6,1 l



Cena vozila: 16.150 evrov

Rahli oblikovni popravki zunanjosti

Prenova tretje generacije je najbolj posegla na masko oziroma sprednji del. Svetleči liniji, ki tvorita dvojno strešico, nista več v celoti vzporedni, saj spodnja pred žarometoma zavije navzdol. Bel ovalni okrasek na površini airbump je zdaj postavljen vodoravno, medtem ko je zadek nespremenjen.

Za prepoznavnost oziroma pozornost poskrbijo serijske in doplačilne nalepke, ki bi lahko privabljale mlajšo populacijo. C3, postavljen na 16-palčna lita platišča Matrix, je opremljen z žarometi in dnevnimi lučmi LED.

Zadnja svetlobna elementa povzemata obliko sprednjih ovalnih površin in v območju oblog airbump. Foto: Gašper Pirman

Odklepanje s ključem v žepu

Pri Citroënu so se izognili pretiravanju s stikali, zato pa povsod najdemo ovalno oblikovane elemente in površine v slogu okraskov na površinah airbump. Na primer tri na prečkah volana, na štirih zračnikih, na notranjih vratnih kljukah in na oblogah vrat.

Večbarvno oblazinjenje iz blaga prijetnega videza je okrašeno z rumenimi šivi. Nasloni na sicer plastičnih vratnih oblogah so tudi lepo prekriti z blagom, posebej kontrastno pa izstopajo belo obarvani žepi. Tudi "ročaja kovčka" na sprednjih vratih ne ostaneta neopažena.

Kaj nas je zmotilo?



Noben od utorov na konzoli med sedežema oziroma pod osrednjim zaslonom ne omogoča primerne namestitve pametnega telefona.

Majhen zaslon med merilniki je namenjen potovalnemu računalniku in preglednemu prikazovanju drugih podatkov. Foto: Gašper Pirman

Prijetno oblikovana in udobna kabina

V C3 je dovolj prostora za štiri odrasle, vendar sta lahko samo dva visoke postave, naj sedita spredaj ali zadaj. Citroënovi sedeži advanced comfort so izvrstni, primerno oblikovani in lepega videza. Kabina je avtomatsko klimatizirana z varnostnim sekvenčnim pomikom sprednjih stekel.

Prek sedempalčnega zaslona na dotik se upravlja radio Citroën Connect, BlueTooth in Miror Screen, ki omogoča zrcaljenje navigacije s pametnega telefona. Potnikom so, kot običajno, na voljo priključki 12V in USB, zaprt predal in utori za pijačo.

Oprema za manj zahtevne voznike

Volanski obroč je plastičen, spodaj rahlo sploščen, s tremi zavrtljaji ravno na meji neposrednega prenosa. Sedež je nastavljiv tudi po višini in s primernim pomikom nazaj za velike postave. Prestavna ročica je dovolj natančna, čeprav deluje mehko in z malo daljšimi hodi. Ročna zavora je klasična, torej dobre stare sorte.

Galerija: na cesti izstopa s posrečeno obliko

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Kazalniki za štiri osnovne podatke

Zaslon med oziroma pod merilniki hitrosti, vrtljajev, goriva in temperature je poleg številnih podatkov namenjen potovalnemu računalniku in razločnemu indikatorju prestav. Ta ne deluje na pamet, ampak upošteva dejansko obremenitev motorja. Tako med vožnjo v klanec po avtocesti v peti prestavi že pri 2.200 vrtljajih predlaga izbiro četrte prestave z več navora, kar se na ravnem odseku nikoli ne zgodi.

Mehkejša nastavitev podvozja sledi namenu uporabe

Vzmetenje je skupaj z obdelavo sedežev ustvarjeno za udobno prevažanje na mestnih in primestnih relacijah, divjanje okoli ovinkov pa je citroënu C3 tuje. Naš referenčni ovinek smo s hitrostjo 60 na uro komaj zvozili, pravzaprav že na meji zdrsa.

Tempomat se upravlja izza volana brez vsakokratnega vklapljanja. Sedempalčni zaslon na dotik je nameščen nizko, še pod srednjima zračnikoma. Namenjen je nastavitvam, radiu in telefonu, brez doplačila pa ne podpira navigacije niti vzvratne kamere. V C3 smo od pripomočkov za voznika našli avtomatske brisalce, parkirne senzorje, speljevanje v klanec, prepoznavanje znakov, spremljanje zbranosti, nadzor lege ...

Prav dober v mestu in na podeželju, zadosten na avtocesti

Atmosferski motor pokaže nekaj malega živahnosti v mestu, saj je največji, sicer skromen navor (118 Nm) na voljo že pri 2.750 vrtljajih. Ker se razločen indikator pri 2.000 vrtljajih še ne prikaže, se C3 v naseljih vozi s četrto prestavo s 1.900 vrtljaji. Primeren je tudi za odprte ceste s hitrostjo do 90 na uro, manj pa za avtoceste, če voznik vztraja pri 130 na uro.

S tempomatom na 132 po števcu in 130 po navigaciji smo ga s 3.900 vrtljaji (šeste prestave nima) zapodili prek Ljubljanskega barja proti jugu. Na naše presenečenje na celotnem vrhniškem klancu hitrost ni niti malo popustila. No, na primorskem odseku za Postojno pa so konji (83) le opešali, tako da smo na vrh v obe smeri prisopihali s števcem na 120.

Armaturna plošča je obkrožena s svetlo linijo, ki je prekinjena le v območju merilnikov. Ovalno obliko elementov in površin so prenesli v notranjost, na primer na volan, zračnike, vratne kljuke in celo obloge. Foto: Gašper Pirman

Testna poraba 6,1, po WLTP pa 5,5

Povprečne porabe predhodnikov, ki je po 900 kilometrih znašala 7,4, nismo dosegli, čeprav nismo vedno ravnali varčno. Pri mestni in primestni vožnji (okoli 280 km) nam je računalnik nameril 5,8, z upoštevanjem šestodstotne napake pa 6,1. 220 kilometrov proti Kolpi (60 km po avtocesti) smo prevozili s 5,3, izračun takoj po točenju pa je pokazal 5,64.

Na Jančah 500 metrov višje je računalnik pokazal 6,5, ob vrnitvi pa skupaj 5,4. C3 porabi največ na avtocesti, če voznik vztraja na 130 na uro in po računalniku porabi 6,5 litra. Trenutek resnice se zgodi pri točenju goriva, prvič smo namerili 6,4, drugič 5,6, na testu skupaj pa 6,1. Kdor bo s C3 vozil bolj pazljivo, se bo zlahka vozil pod vrednostjo po metodi WLTP.

tehnični podatki citroën C3 1.2 pure tech 83 shine vrsta motorja 3-valjni bencinski prostornina v ccm 1199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 61 (83) 5750 navor v Nm pri vrt.min. 118 2750 menjalnik 5-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 3996 x 1749 x 1490 medosna razdalja v mm 2539 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 300 (922) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1100 (430) največja hitrost v km/h 169 pospešek do 100 km/h v sekundah 15,1 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,5 poraba na testu v l/100 km 6,1 cena osnovnega modela v EUR 13.600 cena testnega vozila v EUR 15.060 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 16.150

Zadnja klop je namenjena predvsem dvema potnikoma, njuno udobje je obratno sorazmerno z velikostjo postav na sprednjih sedežih. Blago je prijetno na videz in otip, izstopajo belo obarvani žepi. Foto: Gašper Pirman

300-litrski prtljažni prostor je razredu primerne velikosti, s polaganjem naslonjal se razširi na 922 litrov. Foto: Gašper Pirman