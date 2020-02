Pogon nič več zadaj: je to še pravi BMW?

Pri BMW so morali pljuniti v roke in svoj najmanjši model, serijo 1, s korenitimi spremembami pripraviti za vstop v novo desetletje. Kaj to pomeni v praksi? Serija 1 je šla pod kirurški nož in prestala največjo oblikovno spremembo v zgodovini modela. Nad odhodom pogona na zadnji kolesni par se pritožujejo le še tisti najbolj zagrizeni ljubitelji znamke, a resnici na ljubo je s to spremembo največ dobil ravno kupec – nič kaj bistveno slabše vozne lastnosti, več prostora v notranjosti in zaradi večje svobode pri oblikovanju predvsem vizualno bolj privlačen avto.

''Ledvički'' sta postali znatno večji, serija 1 je postala še nekoliko višja, a v primerjavi s predhodnikom tudi širša in nekoliko krajša. Foto: Gašper Pirman

BMW je serijo 1 preselil na novo arhitekturo s pogonom na sprednji kolesni par. To v potniško kabino prinaša več udobja in prostornosti, prav tako pa vozne lastnosti ostajajo na odlični ravni.



Enica je doživela največjo spremembo, odkar je leta 2004 na ceste zapeljala prva generacija. Še vedno stavi na odlične vozne lastnosti in umetno pamet, vendar tokrat vsaj do določene mere želi ugajati tudi družinam.



Dizelski motor je odličen, navorsko bogat in zasluženo najbolj zaželena izbira pri Slovencih. V povprečju je porabil 6,9 litra, a veliko besede pri njegovi varčnosti ima izbrani vozni profil. Eco pro s pomočjo pametnega voznika, ki zna izkoriščati učinek jadranja, lahko zniža porabo blizu petim litrom, športni vozni profil pa jo seveda zlahka približa desetim.



S paketom opreme M-Sport je bil testni 118d prava paša za oči. Številni udeleženci v prometu so iz žepov vlekli telefon, slikali in našli smo se tudi na družbenem omrežju Instagram, kjer je lastnik fotografije zapisal: "Končno lepa enka. Modra barva je res huda,"in dodal še nekaj smeškov.

Motor: 2.0 diesel s 110 kilovati



Poraba: 5,5 do 7,0 litrov



Cena: 52.325 evrov

Bavarci sedaj že kar nekaj let ne sledijo več trmastim prepričanjem puristov, ki skoraj ob vsakem novem "ljudskem" modelu skočijo visoko v zrak. Res je, BMW je svoj ugled zgradil na vozniško popolnih limuzinah s pogonom na zadnji kolesni par, kjer je imel občutek športnosti prednost pred družinsko uporabnostjo. Toda z leti se spreminjajo navade in predvsem želje kupcev. In temu klicu so že leta 2014 prisluhnili ter z njim tudi uspeli.

Paket M sport prinaša zadnji difuzor in dva okrogla zaključka izpušne cevi. Foto: Gašper Pirman

Znotraj modelne palete sta se ustvarila dva pola

Bavarci imajo sedaj znotraj svoje pisane modelne palete kar nekaj odklonov. Pri kompaktnih modelih s pomočjo nove arhitekture s Pogon se je z zadnjega kolesnega para preselil na sprednji kolesni par. Foto: Gašper Pirman pogonom na sprednji kolesni par v največji meri pridobivajo uporabnost, pri limuzinah pa še vedno stavijo na stari dobri preizkušeni recept. Hkrati vse bolj posegajo v višji premijski razred, kjer s pregrešno dragimi in dodelanimi modeli zajamejo bistveno večji del trga, kot so ga na primer pred petimi leti.

Kam se torej tukaj uvršča nova serija 1? Lahko bi rekli, da je od vsakega modela dobila nekaj. To hkrati pomeni, da ima najmanjši BMW-jev model sedaj končno dovolj kompetenc, da se po robu postavi novemu razredu A, ki ga je Mercedes-Benz lansiral lani, ter prihajajočemu audiju A3 (na cestah že letos). Vendar po drugi strani sedaj nima več tiste unikatne prodajne točke, ki ga je petnajst let ločevala od drugih.

Pa vi, veste, na kateri kolesi se prenaša motorni navor?

Vsakemu, ki se spozna ali vsaj nekoliko bolj resno spremlja svet avtomobilov, je do določene mere pomembno, na katero os se prenaša motorni navor. A po drugi strani je res, da večina dozdajšnjih voznikov serije 1 v resnici niti ne ve, na katero os se navor prenaša. Vseeno jim je, saj si v prvi vrsti želijo avto premijskega proizvajalca, ki jim je všeč in zadošča njihovim potrebam. Pika.

A BMW je tiste, ki se zavedajo, kaj pomeni prehod pogona z zadnjega na sprednji kolesni par že takoj na pričetku, vsaj do neke mere, pomiril in serijo 1 oglaševal kot športno kombilimuzino. Pa je v tem kaj resnice?

Dizel kot zlata sredina

Digitalni merilniki so pregledni in preprosti, vsekakor pa bistveno manj prilagodljivi kot tisti v Mercedesovem razredu A. Foto: Gašper Pirman Tokratni testni primerek je, kljub precej športnemu videzu paketa M-sport, poganjal dvolitrski dizelski motor s 110 kilovati in 350 njutonmetri navora. Najverjetneje najbolje prodajani motor pri nas je presenetljivo tih in uglajen za prečno postavljeni motor. Ker za boljše zmogljivosti uporablja dve turbini, je maksimalen navor na voljo že pri 1.750 vrtljajih, zato je motor izredno odziven in konstantno vleče tudi do višjih obratov, a iskanje mej tukaj ni potrebno.

Prehod nad 3.000 vrtljajev niti ni potreben, pospeševanje in nabiranje hitrosti pa med vožnjo dajeta občutek, da ima 118d več moči, kot piše v homologacijskem kartončku. Tako kot pri tako rekoč vsakem "Bavarcu" moramo tudi tukaj pohvaliti 8-stopenjski ZF-ov samodejni menjalnik. Še vedno lahko le prikimamo, da gre za enega boljših na trgu.

Izgubil je nekaj ostrine

Prepričani smo, da če vam nihče ne bi povedal, za volanom ne bi uganili, da novi 118d poganjajo sprednja kolesa. To so pri BMW tudi načrtovali in na to merili ter navsezadnje naredili izjemno nevtralen avto. V umirjeni ali športno dinamični vožnji voznik ne dobi občutka, da se pri tem pretirano trudi.

V prvi vrsti je izredno kompakten, predvsem uglajen in praktično dodelan na vsakem milimetru. Tako kot smo bili nekako navajeni pri drugih modelih, serija 1 pa je do sedaj vedno zaostajala zadaj. Vsak, ki bo lahko prebolel ta prehod pogona, bo znal ceniti prostornejšo kabino, večji prtljažnik in predvsem bo s pridom izkoristil njegovo umetno pamet.

Volanski obroč je resnično debel, kljub prirastku centimetrov pa je potniška kabina še vedno povprečno prostorna. Foto: Gašper Pirman

Volan je lahko za marsikoga predebel

To, da znajo pri BMW izdelati dober pogon, vemo iz preteklih let. Da znajo narediti prav všečen avto s pogonom na sprednji Upravljanje večopravilne enote preko vrtljivega stikala je še vedno daleč najboljša in intuitivna izbira. Prav tako je tukaj precej fizičnih stikal, ki izboljšajo vsakodnevno uporabnost ter navsezadnje tudi varnost v prometu. Foto: Gašper Pirman kolesni par, tudi vemo. A sedaj je BMW prvič svoje znanje uporabil pri običajnem modelu, in ne pri družinskem enoprostorcu ali križancu.

Že po prvih nekaj kilometrih so v ospredje skočile tri stvari. Volanski obroč je prepoznavno debel in je lahko za marsikoga predebel. Vsekakor ni potrebe po takšni debelini volana.

Kot drugo bi izpostavili njegovo izpiljeno uravnoteženost. 118d vsekakor ni dirkač, a njegovo vzmetenje in samozavest na cesti sta smiselno zaokrožena. Tipično je na cesti čvrstejši kot razred A, a tudi tukaj zna razdeliti mnenja. Za nekoga bo njegova čvrstost, lahko rečemo tudi športna naravnanost preveč za vsakodnevno vožnjo. A ko zopet pokukamo v zgodovino, to ni nič novega pri BMW in drugega resnici na ljubo niti nismo pričakovali.

Kot tretje - serija 1 je postala zelo podobna svojim večjim bratom. Podrobnosti, malenkosti, merilniki, zaslon na dotik in druge rešitve smo že videli pri drugih bavarskih modelih. V tem pa seveda ni nič slabega, opozoriti smo le želeli, da kljub stasu najmanjšega v družini ni prikrajšan za tehnologije, prvotno namenjene le dražjim modelom.

Prehod na drugo arhitekturo

Zadaj je sedaj dovolj prostora za dve odrasli osebi oziroma dva otroška sedeža. Foto: Gašper Pirman Čeprav je tako rekoč vsak avtomobil v novi generaciji znatno večji kot predhodnik, pa pri BMW niso sledili tem trendom. Nova serija 1 je v resnici od predhodnika manjša za 5 milimetrov (4.319 milimetrov). Povečali sta se širina (za 34 milimetrov na 1.799 milimetrov) in višina (za 13 milimetrov na 1.434 milimetrov). Kljub izboljšani prostornosti se je medosna razdalja presenetljivo zmanjšala za 20 milimetrov na 2.670 milimetrov.

Kaj to pomeni za prostornost? Tudi tukaj so pri BMW merili na zlato sredino. Lahko bi dimenzijsko povečali avto in pridobili še nekaj centimetrov prostora, a na koncu verjetno tega ne zahtevajo njihovi kupci. Nekoliko bolj utesnjena notranjost na račun izboljšane vozne dinamike je zapisana v DNK znamke in temu sledi tudi nova enica. Zadaj je prostora povsem dovolj za dva odrasla. Tudi za otroški sedež in otroške noge je dovolj prostora, da vozniku ni treba prilagajati svojega sedeža. Bavarci pravijo, da je za potnika na zadnji klopi v primerjavi s prejšnjo generacijo 19 milimetrov več prostora za glave, 33 milimetrov za noge in 13 milimetrov za komolce. Tega sicer nismo merili, smo pa uporabili že našo poznano formula 4 x 180, ki v najlepši luči v praksi pokaže primerno prostornost avtomobila. Je pa res, da smo formulo 5 x 180 hitro zaključili. Prostor na srednjem sedežu je ozek in osrednji greben predstavlja le zasilno sedišče na krajših razdaljah.

Prtljažnik je prav tako v nekem povprečju. Ima 380 litrov, kar je 20 litrov več kot prej.

Polica se lahko shrani v dvojno dno. Palec gor BMW! Foto: Gašper Pirman

Tekmeci, vrtilno stikalo je še vedno zakon

Med pomembnejšimi pridobitvami v notranjosti je najnovejši sistem večopravilne enote. Združen z zdaj že prepoznavnim vrtljivim Dvolitrski dizelski štirivaljni motor je v poprečju porabil skoraj sedem litrov goriva. Foto: Gašper Pirman stikalom, ki brez debate ostaja najlažje in najbolj intuitivno uporaben zabavnostni sistem.

Digitalni merilniki so sicer pregledni, a po prilagodljivosti daleč zadaj za Mercedesovimi v razredu A. Všečno delujejo številne majhne podrobnosti, še posebej osvetljena linija na vratih. Materiali so kakopak odlični in primerni cenovni naravnanosti modela, kakovost slike z zadnje kamere med boljšimi, če ne celo najboljša.

Čeprav gre za novo generacijo, je v notranjosti še precej fizičnih stikal. Morda to ne prinaša videza futuristične notranjosti, a uporabnost je na najvišji ravni. BMW-ju lahko le zaploskamo in damo palec gor, da ne popuščajo trendom in ohranjajo zasnovo, ki deluje in je sila preprosta za uporabo. Saj veste, še tako dober zaslon na dotik je distrakcija za voznika.

Meja je le debelina denarnice

Za konec še nekaj besed o ceni. Testni primerek je imel na sebi za več kot 20 tisoč evrov dodatne opreme. Pri uvozniku so torej skoraj podvojili osnovno ceno modela, a takšen avto je na cesti pravi požiralec pogledov in v najlepši meri prikazuje, kako je serija 1 postala odrasla.

Res je, ni za vsakogar. Z osnovno ceno 30.850 evrov za 118d je v primerjavi s predhodnikom dražji, s končno ceno 52 tisoč evrov pa bo marsikdo dvakrat preveril napisano in globoko vzdihnil. To je svet premijskih avtov, razred A pa je dobil pravega tekmeca. Dvojica sedaj čaka še na audija A3.

Foto: Gašper Pirman