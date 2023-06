Najboljši tip hibrida? Glavno prednost pokaže vožnja, ne podatki.

Serijski hibrid, kjer za pogon ves čas skrbi elektromotor, energijo zanj pa zagotavlja bencinski motor, ponuja veliko električnih kilometrov, in to brez potrebe po polnilnem kablu ter iskanja polnilnic. Nissan je tako tehnologijo postavil v qashqaia, kjer je izkušnja vožnje odlična, čudeža pri porabi pa vendarle ne ponuja.

Foto: Gregor Pavšič Hibridi so danes najbolj razširjena oblika alternativnega elektrificiranega, ki pa ponujajo več različic delovanja. Nissan s qashqaijem je ena od najzanimivejših in ta je najbližje tistemu, kar pogosto opisujemo kot "najboljše iz bencinskega in električnega sveta". Kolesa qashqaia poganja elektromotor, baterijo pa med vožnjo polni bencinski motor. Taka tehnologija, poznamo jo kot serijske hibride, deluje zvezno in tekoče ter je učinkovita alternativa priključnim hibridom; ponuja veliko udobne in tihe vožnje, povprečna poraba dobrih šestih litrov goriva pa vendarle namiguje, da čudeža pri porabi ne moremo pričakovati. Cena za qashqaia e-power je več kot 40 tisoč evrov, od blagega hibrida je dražji za 4.400 evrov.

Palec gor: mirna vožnja, nemoteče delovanje pogona, veliko električnih kilometrov, kot odpiranja zadnjih vrat

Palec dol: še vedno razmeroma visoka skupna poraba, sedenje zadaj

Nissan je bil pred desetimi leti pionir sprememb svetovne avtomobilske industrije. Z leafom so bili poleg Tesle celo najnaprednejši znanilec električnih avtomobilov. Z drugo generacijo leafa je ta prednost že izpuhtela in danes postaja Nissan bolj kot z električnimi avtomobili prodoren s hibridi. Tudi med temi je konkurenca zaostrena, ti pogoni pa vsaj v tem desetletju še skrbijo za nov val priložnosti uveljavljenih tradicionalnih modelov.

Tak primer je qashqai, dolgoletni zastavonoša Nissana v Evropi in utemeljitelj modernih križancev. V novi generaciji prepriča z dobro izdelavo in materiali, modernim vozniškim prostorom in prostornostjo na zadnji klopi. Tam izstopa predvsem širok, skoraj 90-odstotni kot odpiranja zadnjih stranskih vrat. Na tem področju qashqai nima prave konkurence.

Ob tem pa bo zdaj qashqai izstopal še s svojim zanimivim pogonom. To namreč ni klasični hibrid, temveč nekaj več: zasnova koncepta, kjer bodo kolesa ves čas poganjali elektromotorji, za potrebno energijo pa bo skrbel bencinski motor, je sveža in za voznika ponuja mnogo dobrega. Tak pogon ne potrebuje klasičnega menjalnika in zagotavlja več električnih kilometrov, kot jih je sposoben zagotoviti samopolnilni hibrid.

Pogon e-power je dobra alternativa priključnim hibridom. Ti so ekonomsko vselej težko upravičljivi, saj pogosto stanejo podobno kot polno električni avtomobili. Iz vidika izpustov in porabe goriva pa so smiselni le takrat, ko jih voznik redno in pridno polni. Qashqai pa nima priključnega kabla in ne potrebuje postankov na polnilnici, niti doma ga ni treba priklapljati, saj bo potrebno energijo ustvaril sam med vožnjo.

Kombinirana poraba bo težko pod šestimi litri

Električni kilometri so iz vidika neposrednih izpustov čisti, vsa vožnja taka seveda ni. Za proizvodnjo električne energije avtomobil uporabi bencinsko gorivo. Domača elektrika za priključnega hibrida je lahko okoljsko veliko manj sporna, ustvarimo jo lahko na primer z obnovljivimi viri.

Izkupiček? Poraba na sto prevoženih kilometrov se je ustavila pri 6,3 litra bencina. V mestu poraba upade tudi pod pet litrov. Pri blagem hibridu bo v povprečju za kak liter višja. Poraba je podobna kot pri samopolnilnem hibridu, le da je izkušnja vožnje vendarle še boljša.

Električnih kilometrov bo za hibrida nadpovprečno veliko

Ko je baterija z zmogljivostjo 2,1 kilovatne ure polna, je mogoče na elektriko peljati tudi s hitrostjo prek 100 kilometrov na uro. Predvsem na podeželju in seveda v mestu je električne vožnje veliko, zato dobi voznik občutek, da se pelje prej z električnim kot pa bencinskim avtomobilom. Pri tem je treba poudariti tudi tekoče delovanje celotnega pogona oziroma nemoteno vklapljanje bencinskega motorja kot generatorja električne energije. Bencinski motor je ob prvem zagonu razmeroma glasen, pozneje pa postane tišji in je med vožnjo skoraj nemoteč.

Prednost elektromotorjev je tudi bolj zvezna vožnja s hipnim pospeševanjem. Prestavljanj ni. To bodo cenili vsi potniki v avtomobilih, saj je tak tekoči način vožnje tudi ena od ključnih prednosti tistih pravih električnih avtomobilov. Za osnovo pogona sicer skrbi bencinski 1,5-litrski trivaljnik z močjo 116 kilovatov, moč elektromotorja pa znaša 140 kilovatov. Tudi ta moč prekaša večino klasičnih hibridov.

Zelo dobro deluje tudi rekuperacija, ki izkorišča zavorno energijo in pomaga polniti baterijo. Ta se med vožnjo hitro polni in kaj kmalu je mogoče s pritiskom na stikalo EV spet ugasniti delovanje bencinskega motorja. To seveda ni nujno, saj sistem delovanje bencinskega motorja prilagaja samodejno in glede na stanje elektrike v bateriji.

Pod črto se s tehničnimi podrobnostmi takega sistema, če nanj gledamo skozi oči voznika oziroma uporabnika, nima smisla pretirano ukvarjati. Na cesti je vse podrejeno enostavnosti uporabe in električni hibrid to enostavnost prav zagotovo potrdi.

Cena osnovnega qashqaia e-power 190 je 42.600 evrov, kar je cena za opremo tekna+. Z nekaj dodatne opreme je cena testnega avtomobila zrasla na dobrih 44 tisočakov. Avtomobil je bil sicer iz vidika varnosti in udobja odlično opremljen, s čimer tudi upravičuje razmeroma visoko ceno. Oprema tekna+ je namreč najvišja stopnja opreme pri tem avtomobilu.

Ker qashqai v ponudbi nima samopolnilnega, temveč le blagi hibrid, v prid pogona e-power govori več dejavnikov. Ponujal bo veliko električnih kilometrov, imel bo vsaj dober liter nižjo porabo goriva. Če primerjamo različice s samodejnim menjalnikom, je razlika v ceni nekaj manj kot 4.400 evrov. Blagi hibrid iz vidika uporabnika ponuja precej suhoparne prednosti.

E-power kot odlična reklama za polno električne avtomobile?

Če je qashqai e-power zelo dober nadomestek priključno hibridnih pogonov, saj odlično nadomešča prav njihovo glavno hibo – visoko ceno in potrebo po zelo rednem polnjenju – je obenem odličen promotor prihodnjih električnih avtomobilov. Ko bo polnilna infrastruktura še zanesljivejša, in te izboljšave nas zagotovo čakajo v drugi polovici desetletja, bo ta električni del vožnje še bolj zaželen. Hibridni pogon, kot ga že zdaj predstavlja Nissan, je danes eden od najboljših približkov polno električnemu vozilu. Seveda brez vsakršnih omejitev glede potrebe po domači vtičnici, vprašanjih o dosegu, moči polnjenja in podobno.

