Mali SUV stare šole: stavi na motor in prikupen videz #foto

Široka črna plastika, ki obroblja 17-palčna kolesa, se razteza prek vrat in obeh odbijačev. Dnevne in zasenčene luči dajejo LED svetlobo, dolga žarometa sta halogenska, zasenčenje pa samodejno. Foto: Gašper Pirman

Približno na vsaka tri leta dobimo na test Fordov ecosport, da preverimo, kakšne spremembe prinaša. To pot gre za novo različico active z že preizkušenim, uveljavljenim in večkrat nagrajenim 92-kilovatnim trivaljnikom 1.0.

Ocena



Active kot nadgradnja opreme titanium je cenovno 900 evrov pod vrhom, ki pripada opremi ST-line. Družijo ju črne obrobe dodatno zatemnjenih stekel, temno ozadje žarometov, 17-palčna kolesa … Napisi pa so seveda različni.



Vsak v svojo smer gresta pri kolesnih platiščih in videzu maske, najbolj očitno pa pri plastičnih dodatkih. Izrazito cestnega ST-line poudarjajo športni odbijači v barvi karoserije in športno podvozje, rahlo terenski active pa je obdan z zaščitnimi plastikami in pokrit s črno streho.



Za testni preizkus je ecosport kovinsko obarvan (570 evrov) in opremljen s paketom za pomoč vozniku (790 evrov), zimskim paketom (430 evrov) in X paketom, kot je zapisano v nadaljevanju. Pri spodaj navedeni ceni je že upoštevan popust 2.000 evrov.

Motor: bencinski 1.0 92 kW



Poraba na testu: 6,6 l/100 km



Cena vozila: 21.840 evrov

Zaradi strešnih letev sta širina in višina skoraj enaki

Ecosport active ostaja pri dolžini 4.069 milimetrov, odkar nima več zunanjega rezervnega kolesa. Ostalo je enokrilno odpiranje prtljažnih vrat z navpičnimi tečaji na levi strani. Prtljažni letvi dvigata skupno višino za šest centimetrov, sicer pa osnovna višina znaša dobrih 165 centimetrov.

Podvozje je sorazmerno visoko nad tlemi, pri praznem vozilu 190 milimetrov oziroma 164 pri polno naloženem. Široka črna plastika, ki obroblja 17-palčna kolesa, se razteza prek vrat in obeh odbijačev.

Kombinacija usnja in umetnega usnja

Modro prešito usnje, klavirsko črne površine in ambientalna osvetlitev tal ter vmesne konzole ustvarjajo prijetno notranjost. Kabina je avtomatsko klimatizirana, vsa okna se na "one touch" povsem pogreznejo v vrata. Sedeža spredaj sta ogrevana, kakor tudi volan in vetrobran v okviru zimskega paketa za 430 evrov.

Tudi Fordova navigacija SYNC3 in avdio sistem Bang & Olufsen z digitalnim radiem so del dodatne opreme X-paket (1.530 evrov). Prek osempalčnega zaslona se upravlja s funkcijami Bluetooth, Android Auto in Apple Car Play. Cenimo in pohvalimo štiri fizična okrogla stikala, dva za upravljanje radia in dva za klimo.

Pravila SUV zahtevajo visok dvig od tal (19 centimetrov) in široke obrobe kolotekov. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo



Med Fordovimi materiali še vedno lahko preberemo, da nosilec za kolesa Uebler s praktičnim mehanizmom za nagib omogoča preprost dostop do prtljažnika. Kot pri poročanju pred leti znova trdimo, da to ni mogoče. Zaradi bočnega odpiranja vrata zadenejo v nosilec koles kljub temu, da je nagnjen navzdol.



Ecosport ima vgrajeno enoto za tempomat pod levo prečko volana, kar pri Fordu sicer že opuščajo. Stikalo za SET plus in minus je slabo otipljivo in to otežuje uporabo med nočno vožnjo. Za povrh pa je regulacija hitrosti s stikalom možna samo po en kilometer na uro.

Test 4x190 opravi s pridržkom

Visok potnik lahko sedi zadaj s koleni skupaj, kar mu omogoča navznoter oblikovan hrbtni del sprednjih naslonjal. Pri tem naj žepa ne bi bila napolnjena z bolj razsežnimi predmeti. Sicer pa je za odrasle, običajno rasle osebe notranjost ecosporta dovolj prostorna.

Pred sovoznikom je odprta polica, primerna za telefon, zaprt osvetljen predal spodaj pa ima še ločeno poličko za dokumente, navodila za uporabo … V vratih so štirje utori za pijačo in dva na konzoli. Priključka USB spredaj sta osvetljena, eden je še zadaj. 356-litrski prtljažnik ni razredni prvak, obstajajo pa možnosti povečanja s polaganjem naslonjal (60/40) in z navpičnim postavljanjem sedal.

Namestitev voznika po pravilih SUV

Gre za visok položaj z dobrim pregledom naprej. Odebeljen volan daje z dvema zavrtljajema in tri četrt dobre občutke. Stikala na prečkah so logična, ni pa nam všeč "privesek" pod levo prečko za upravljanje tempomata.

Sedež je poleg višine nastavljiv tudi v ledvenem področju, bočne opore pa niso prav izrazite in morda bolj primerne za enoprostorske lastnosti vozila. Ročica menjalnika z malo daljšimi hodi ustreza podvozju, ki pri opremi active ni športno, zato pa Ford pri ecosportu vztraja s klasično ročno zavoro.

Merilnike, ki pregledno prikazujejo hitrost, vrtljaje, temperaturo in gorivo, smo že večkrat pohvalili. Kot smo pri fordih navajeni, je v sredini potovalni računalnik, ki poleg ostalih podatkov (odo, doseg, zunanja temperatura, tempomat, opozorila …) hkrati navaja trenutno in povprečno porabo.

Voznik ima z "vzvišenim položajem" dober pregled naprej, le navaditi se mora na odebeljen stebriček A med zavijanjem desno. Foto: Gašper Pirman

Varnostna oprema in pripomočki

V okvir paketa za pomoč vozniku (790 evrov) spada zaznavanje vozil v mrtvem kotu in prečnega prometa ter nadzor zbranosti voznika. Vključuje tudi kamero in tipala za pomoč pri parkiranju ter samodejno preklapljanje dolgih in zasenčenih luči. Med standardno opremo spadajo tipalo za dež, prepoznavanje prometnih znakov, pomoč pri speljevanju v klanec, sidrišči isofix, funkcija za klic v sili …

Soliden motor in uravnoteženo podvozje

125 "konjev" je dovolj živahnih, dokler ecosport ni preveč obtežen. Področje navora je dovolj široko, da se motor zgane že pri 1.400 Klasičen voznikov delovni prostor za odebeljenim, dobro oprijemljivim volanom z logičnimi stikali na prečkah. Dodatek za tempomat nam ni všeč, pa tudi pri Fordu ga opuščajo. Foto: Gašper Pirman vrtljajih. Indikator se v skrbi za varčno, a hkrati ležerno vožnjo prikaže približno pri 1.800 vrtljajih. Komur to ne ustreza, lahko požene trojico batov višje, saj je prva rdeča oznaka pri 6.500.

Na avtocesti je miren in ni preglasen. 3.200 vrtljajev doseže z merilnikom na 134, po navigaciji pa 130. Podvozje je uravnoteženo prirejeno različnim podlagam, kamor ecosport lahko zaide. Lepo pobira neravnine, v ovinkih ne gre brez nagibanja, vendar kot radi rečemo, vozil, ki bi se slabo držala ceste, ne delajo več.

Namerili smo porabo 6,56 litra na sto kilometrov

To je solidno in pričakovano glede na 6,0 po uradnih podatkih. To pomeni, da bi 52 litrov goriva v rezervoarju zadoščalo za 780 kilometrov testne vožnje. Bolj umirjeni bi prevozili več, CHD (cestni hitrostni dirkači) pa precej manj. Povemo še, da potovalni računalnik spada med natančnejše, saj je pri dejanski porabi 6,56 nameril 6,5.

Pri mestni vožnji smo namerili 6,2, tudi ob pomoči sistema samodejnega ugašanja. Ta deluje tudi, ko voznik popusti zavoro in prestavi v N. Na kratki ravnici na avtocesti z največjo dovoljeno hitrostjo motor porabi 7,4, med razgibanim potovanjem po avtocesti, večinoma s tempomatom na 134, pa je porabil 7,1.

vrsta motorja 3-valjni bencinski, turbo prostornina v ccm 998 moč v kW (KM) pri vrt./min. 92 (125) 6000 navor v Nm pri vrt.min. 170 1400 - 4500 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4096 x 1765 x 1713 medosna razdalja v mm 2519 prtljažnik v l 356 - 1238 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1359 (371) največja hitrost v km/h 180 pospešek do 100 km/h v sekundah 11 poraba (po normah EU) v l/100 km 6,0 poraba na testu v l/100 km 6,6 cena osnovnega modela v EUR 16.260 cena testnega vozila v EUR 18.520 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 21.840

Odpiranje prtljažnih vrat s strani je iz časov, ko so ecosporti zadaj nosili rezervna kolesa po vzoru terenskih vozil. Foto: Gašper Pirman

356-litrski prtljažnik ni razredni prvak, obstajajo pa možnosti povečanja s polaganjem naslonjal (60/40) in z navpičnim postavljanjem sedal. Foto: Gašper Pirman