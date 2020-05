Lešnikov preporod: nič več nišni model znamke #foto

Ocena:



Mercedesov CLA v drugi generaciji ohranja svojo vizualno ekskluzivo, ki jo je oblikovna ekipa pod vodstvom Roberta Lešnika le malce osvežila. Spremembe so usmerjene predvsem na drugačne sprednje in zadnje luči ter drugačno podobo platišč.



Štirivratni kupe je v primerjavi s predhodnikom postal predvsem bolj samozavesten na cesti. S pomočjo serijsko vgrajenih prilagodljivih blažilnikov in nove zasnove podvozja je bistveno udobnejši tudi na slabših cestah, a zna prav prijetno zagristi v ovinke pri dinamični vožnji.



V notranjosti je pridobil nekaj pomembnih milimetrov pri prostornosti zadaj, a bolj kot to je pomembna digitalna osnova, ki smo jo videli že v razredu A. Z dvema 12,3-palčnima zaslonoma deluje armaturna plošča res napredno in služi svojemu namenu.



Testni avtomobil je poganjal štirivaljni dvolitrski bencinski motor s 140 kilovati. Gre za tisto logično izbiro voznika, ki si želi neko zdravo razmerje med močjo in vsakodnevno uporabnostjo ter navsezadnje tudi razmeroma normalno povprečno porabo goriva. Kazalec se je na potovalnem računalniku še vedno ustavil pri skoraj osmih litrih. Tukaj bi si želeli, da bi vozilo porabilo vsaj pol litra manj, če ne celo liter manj goriva, še posebej zato, ker govorimo o enem najbolj aerodinamičnih avtomobilov.

Motor: dvolitrski bencinski štirivaljnik s 140 kw

Poraba goriva: 7,9 litra

Cena: 50.318 evrov

Pametne glave iz Stuttgarta so že pred petnajstimi leti spoznale, da si ljudje želijo avtomobila, ki bo sovpadal z njihovim življenjskim V drugi etapi svojega življenja CLA povzema videz predhodnika, a so tokrat poskrbeli za nekaj dodatnih centimetrov večjo potniško kabino. Foto: Gašper Pirman slogom. Potrebovali so vpadljiv, ikoničen model, ki bo z zvrhano mero sloga prepričal tudi nekoliko mlajšo publiko. Saj veste, gospoda še vedno prisegajo na klasično limuzino, vse več uspešnih mladih ljubiteljev znamke pa je moralo sprejeti kompromise. Nastal je CLS, a tudi ta model je bil cenovno nedosegljiv marsikateremu kupcu.

Po skoraj desetih letih in bliskovitem vzponu prodaje kompaktnih modelov pri znamki je nastal CLA. Kompaktni štirivratni kupe z drzno zunanjo linijo in prepoznavnim šarmom znamke, ki je hkrati cenovno najbolj dostopna limuzina pri Mercedesu. Precej manj uspešno so v tem segmentu nastopili pri audiju z limuzinskim A3, letos pa so se po svoj kos pogače podali še pri BMW-ju s serijo 2 gran coupe.

V ospredju je oblika, ne prostornost

Če so v Stuttgartu pri snovanju prejšnje generacije povsem resno upoštevali načelo kompaktne zasnove in notranjost naredili bolj utesnjeno kot prostorno, so tokrat vsaj do določene mere poskušali izboljšati prostornost v notranjosti. To ne pomeni, da je CLA postal družinsko uporaben. Še zdaleč ne, njegov prvotni namen pa je še vedno, da prostorsko zadovolji enega, največ dva potnika.

Omeniti velja, da je v dolžino zrasel za 45 milimetrov, a bolj kot to šteje 30 milimetrov daljše medosje. Zaradi izdatnih dimenzij, predvsem zaradi daljšega medosja, je nova generacija v primerjavi s predhodnikom prostornejša v potniški kabini. To bosta občutila potnika na zadnji klopi, kjer bo sedenje zdaj znosnejše. V večji prtljažnik z 460 litri nismo poskusili spraviti torbe za golf, a na prvi vožnji v okolici bavarske prestolnice so se Mercedesovi inženirji poudarili, da je to zdaj mogoče.

Galerija: požiralec pogledov

Dobro opravi svojo nalogo

Z matirano, vpadljivo srebrno barvo in 18-palčnimi platišči je CLA med bolj vpadljivimi avtomobili na naših cestah. Morda nad njim niso navdušene vsake oči, a vpadljivosti mu ne moremo oporekati. A oblikovalska ekipa Roberta Lešnika pri ustvarjanju CLA-ja ni imela v mislih samo čustvene vizualizacije. Moderen avtomobil mora pač biti energijsko učinkovit in aerodinamika ima pri tem pomembno vlogo, saj lahko zračni upor že do hitrosti 60 kilometrov na uro močno vpliva na porabo goriva.

Kaj nas je zmotilo?



Vemo, različnih nastavitev in funkcij je ogromno. Čeprav so nekatere v menijih dostopne lažje, je za nastavitev drugih potrebnega kar nekaj iskanja in brskanja.



Pametna pomočnica z umetno pametjo navsezadnje ni tako pametna. Nekaterih preprostih ukazov (v angleščini) ne razume in jih nikakor ne upošteva. Še vedno čakamo na večopravilno enoto v slovenščini.



Klavirska plastika je magnet za prstne odtise in prah. Armaturna plošča z dvema zaslonoma se lahko hitro spremeni v nič kaj urejeno zaprašeno površino, polno prstnih odtisov.

Razumljivo, zakaj bo našel največ simpatij

S prav prijetno zvočno noto zna CLA 220 marsikoga preslepiti o svoji moči, a dvolitrski bencinski štirivaljnik se v smislu vsakodnevne uporabnosti uvršča v zlato sredino. Tudi zato bo največkrat izbran motor med množico drugih možnosti. Vsekakor ne gre za dinamično senzacijo, a CLA je v kombinaciji s tem motorjem in izboljšanim vzmetenjem premijski model in ne več samo kompaktni model proizvajalca premijskih avtomobilov.

Tako kot že pri bratskem razredu A ali drugih modelih znamke hvalimo preglednost, povezljivost in prilagodljivost merilnikov. Foto: Gašper Pirman

Digitalizacija izboljša občutke za volanom

Na testu smo imeli bolje opremljeno različico avtomobila, ki voznika in potnike pričaka z dobro izbranimi materiali, zelo prijetnim CLA je tehnično gledano enak razredu A, zato je enako podprt tudi tehnološko. V primerjavi s predhodnikom je tako izgubil vrtljivo stikalo za nadzor večopravilne enote. Nov sistem ni slab, a se nam je prejšnji zdel še vedno bolj intuitiven. Foto: Gašper Pirman počutjem v notranjosti in tudi zadovoljivo prostornostjo. Hvalimo podrobnosti, na primer ambientalno osvetlitev na vratih. Prav tako tudi veliko število priključkov USB. Toda pozor, zanje boste potrebovali novejši priključek USB-C ali pa boste s seboj morali imeti ustrezen adapter.

Mercedes-Benz je na področju polsamodejne vožnje oziroma elektronskih asistentov, ki znajo učinkovito razbremeniti voznika in predvsem v prometnih konicah močno zmanjšajo možnost prometnih nesreč, bolj prepričljiv od Audija in tudi od BMW. Dodatni paket opreme z voznimi asistenti stane slaba dva tisočaka.

Vklop radarskega tempomata z vozniškim asistentom za ohranjanje smeri je zelo preprost s pritiskom enega gumba na volanskem obroču. Ko voznik nastavi hitrost, jo avtomobil vzdržuje oziroma prilagaja glede na vozilo pred seboj. Prav tako zelo suvereno drži smer in zmore odpeljati daljše ovinke na avtocestah in hitrih cestah. Voznik mora v določenih časovnih intervalih seveda prijeti za volan, a manj pogosto in predvsem manj čvrsto kot pri audijih. Mercedesov sistem ocenjujemo kot vsakodnevno zelo uporaben in prijazen do uporabnika, kar se še posebej čuti v zastojih in zelo počasni koloni vozil. Razred A tam samodejno ustavi in spelje. Na avtocesti tudi samodejno menja prometni pas.

Neposredno iz razreda S smo tudi v najmanjšem mercedesu spoznali prilagodljiv radarski tempomat, ki prilagaja hitrost tudi na cesto pred nami. Pri tem namreč upošteva podatke iz navigacije, predvideva cesto (na primer bolj ostre ovinke) in ustrezno zmanjša nastavljeno hitrost.

Lepota in varnost z roko v roki

Da ni Mercedesov govor o varnostnih sistemih in nenehnem tehnološkem razvoju izvit iz trte, potrjuje zadnji varnostni test Euro NCAP. Med majhnimi družinskimi avtomobili je odličen rezultat uspel mercedesu CLA, ki je v kar treh ocenjevalnih kategorijah prejel več kot 90 odstotkov razpoložljivih točk. Tako ni le najbolj varen avtomobil v svojem razredu, temveč je CLA postal eden najbolj varnih avtomobilov na svetu.

Svet, kjer se na številke gleda drugače

Cena testnega avtomobila sicer ni nizka, a vendarle gre za premijski avtomobil in tam se na racionalnost cene gleda drugače. Čeprav si ga zagotovo lažje privoščijo v kakšni bolj zahodni državi, pa je tudi pri nas precej pogost avtomobil. Na koncu imata sloves znamke in unikaten slog avtomobila svoj čar.

Osnovna cena modela CLA 220 je sicer 35 tisoč evrov, dodatna oprema pa ceno vozila poviša še za 15 tisočakov. Od tega 3.800 evrov odpade na paket opreme AMG Line, 1.600 evrov za žaromete LED, 2.276 evrov pa za odličen sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Prostorskih rekordov še vedno ne podira, zadaj je še vedno bolj utesnjeno kot udobno, a navsezadnje niti ne želi biti družinsko uporaben. Mercedes je naredil oblikovno navdušujočo limuzino, kjer so v ospredju karakter, videz in podoba. Foto: Gašper Pirman