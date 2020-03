Kralj gozdnih bob stez: na mnoge z drugim avti ne morete #foto

Jimny je izboljšal terenske lastnosti predhodnika, čeprav se je rahlo razširil. Z 1,4-metrskima kolotekoma je idealen za ozke gozdne vlake, kamor se lahko gozdarji in lovci podajajo brez strahu pred okoljskimi inšpektorji. Ljubitelji terenske vožnje lahko preverjajo zmogljivosti jimnyja le na gozdni cestah in poligonih.

Gume 195/80 R15 so centimeter ožje od predhodnika, vendar imajo večji obseg zaradi večjega preseka. Foto: Gašper Pirman Dva centimetra večja oddaljenost od tal (21), tri stopinje večji vstopni (37) in izstopni kot (49), 12,5 kilovata večja moč (75), 20 njutonmetrov več navora (130), reduktor, ki za polovico zmanjša prestavna razmerja … vse to nekaj pove.

Naskok na teren s sorazmerno majhno maso (1.165 kilogramov) je prepričljiv. Pomagata sistema za speljevanje v klancu in spuščanju navzdol. Štirioglat pokrov motorja omogoča dober pregled in nadzor nad položajem vozila. Izpostavljeni deli terena se po možnosti prevozijo pod levo stranjo vozila, ker sta diferenciala pomaknjena bližje desnim kolesom. Volanski prenos omogoča izdatne kote izogibanja, saj na cesti, na primer, jimny obrne na manj kot desetih metrih.

Ocena



Štirioglata kockasta oblika jimnyja z zunanjim rezervnim kolesom nezgrešljivo meri na terensko uporabo po ozkih bob stezah, kolovozih in stranpoteh (gozdni vlaki).



1,5-litrski motor je dobrih dvesto kubikov večji, razvija več moči in navora, štirikolesni pogon pa je pridobil še razdelilnik pogona, ki je zamenjal prejšnji pnevmatski vklop sprednjih koles.



Kolesa so centimeter ožja, vendar večjega premera zaradi večjega preseka gum, tako, da je novi jimny z 21 centimetri pridobil dodatna dva centimetra oddaljenosti od tal. S tem so se za nekaj stopinj povečali tudi koti, ki opredeljujejo terensko uporabnost vozila.



Ob enaki medosni razdalji (2.250 mm) je novi jimny okoli pet centimetrov krajši, kar se pozna na velikosti prtljažnika, ki se je od prejšnjih 113 litrov zmanjšal na 85 litrov.



To predstavlja prvi, t. i. odvzem, omenjen v povzetku, drugi pa je za terensko vozilo neobičajna odsotnost vzdolžnih strešnih letev.



Testni jimny pro elegance ponuja opremo, ki je predhodnik ni imel. Naj poleg pogonskega sklopa omenimo tudi avtomatsko delujoča žarometa LED, več funkcijski volan, 7-palčni povezljiv zaslon, Bluetooth, navigacijo, tempomat in avtomatsko klimo.



Cena testnega jimnyja je tri tisočake višja od predhodnika (naš test izpred dveh let) tudi na račun varnostne opreme in vozniških pripomočkov. Govorimo o šestih zračnih blazinah, priključkih isofix, sistemu za ohranjanje lege, prepoznavanju znakov, preprečevanju trčenja in pomoči pri speljevanju ter vožnji navzdol.

K dodatni opremi jimnyja pro elegance spada samo dvobarvna kombinacija za 400 evrov, preostala oprema je serijska. Foto: Gašper Pirman

Motor: bencinski 1.5 75 kW



Poraba na testu: 7,7 l/100 km



Cena vozila: 20.600 evrov

Mali terenski zapeljivec

Potem ko je s prijetno igrivo zunanjostjo 20 let prikrival odlične terenske zmogljivosti, je zdaj to odvrgel. Z novo kockasto obliko je videti kot pomanjšan legendarni puch, če pa je kaj ostalo podobnosti s prejšnjimi generacijami, bi to lahko veljalo za generacijo, ki se je prodajala kot samuraj.

Novi jimny ohranja pet zračnih rež v maski med žarometoma, ki sta zdaj LED, z neprekinjeno črnino je obdan od odbijačev prek blatnikov in pragov. "Šminkiranju", in to zelo učinkovitemu, je po novem namenjena dobro opazna kombinacija rumene karoserije s črno streho.

Galerija: jimny je eden najbolj prikupnih avtov

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Izboljšan delovni prostor voznika

Volanski obroč se tudi po novem zavrti več kot štirikrat, je pa nastavljiv po višini, na prečkah so stikala radia in potovalnega računalnika, novi funkciji sta Bluetooth in tempomat. Osnovni merilniki z vmesnim zaslonom so bolj pregledni, novost je tudi sedempalčni zaslon na dotik (enak kot v ignisu) za avdio sistem, navigacijo in povezavo s pametnim telefonom. Žal pa "koničastega" ključa še niso uspeli zamenjati z zložljivim.

Za 190 centimetrov visokega voznika se tudi v novem jimnyju sedež ne pomakne dovolj nazaj. Kdor se je uspel prilagoditi predhodniku, bo v novem shajal lažje, ker je med stegni in volanom zdaj več razmika. Novi jimny se vrača z ročico za vklop štirikolesnega pogona in reduktorja, kakršno je imel ob prihodu tretje generacije, nato pa jo je zamenjalo stikalo za pnevmatski vklop pogona v pestih sprednjih koles.

Prečni utor pod stikali klime ni dovolj širok za namestitev pametnega telefona. Na fotografijah v spletnih katalogih je prikazan manjši telefon. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?



Foto: Gašper Pirman



Zmotil nas je razločen izpis temperature v kabini na srednjem od treh velikih okroglih gumbov, za uravnavanje pa je potrebno zavrteti desnega. Tovrstni ergonomiji se v šestih testnih dneh nismo privadili in smo vedno najprej (v prazno) zavrteli srednjega.



Vozila na troje oziroma dvoje vrat imajo za dostop do zadnje klopi običajno vzvod za odmik sprednjih sedežev na vrhu naslonjal. Pri novem jimnyju je, enako kot pri tretji generaciji, vzvod spodaj ob sedalu. Hkrati z naslonjalom se desni sedež sprosti in pomakne naprej, voznikovega pa je treba naprej pomakniti posebej še z drugim vzvodom od spredaj. Ker smo imeli še dobro v spominu "varčen" način ogrevanja sprednjih sedežev pri predhodniku s samo enim stikalom za oba sedeža, smo si zadevo posebej ogledali znova. Poročamo, da je Japoncem "kapnilo", saj so vgradili ločeni stikali za vsak sedež posebej.Zmotil nas je razločen izpis temperature v kabini na srednjem od treh velikih okroglih gumbov, za uravnavanje pa je potrebno zavrteti desnega. Tovrstni ergonomiji se v šestih testnih dneh nismo privadili in smo vedno najprej (v prazno) zavrteli srednjega.Vozila na troje oziroma dvoje vrat imajo za dostop do zadnje klopi običajno vzvod za odmik sprednjih sedežev na vrhu naslonjal. Pri novem jimnyju je, enako kot pri tretji generaciji, vzvod spodaj ob sedalu. Hkrati z naslonjalom se desni sedež sprosti in pomakne naprej, voznikovega pa je treba naprej pomakniti posebej še z drugim vzvodom od spredaj.

Za štiri potnike s prtljago v žepih

Za visokim voznikom lahko sedi do 170 centimetrov visok potnik zato, ker se prednji sedež ne pomakne dovolj nazaj, težave bi lahko imel le s stopali. Trije sopotniki se med terenskim poskakovanjem lahko primejo za ročaje, pri čemer so sovoznikovega, po novem, prestavili nad predal oziroma poličko. Ta je zdaj manjša in povsem neuporabna, ker nanjo naloženi odloženi predmeti ne zdržijo do prvega ovinka.

Kabina je sedaj avtomatsko klimatizirana in zavarovana s šestimi zračnimi blazinami ter dvema priključkoma isofix. Zvočno pa je slabše izolirana, zato pa tako dobro zatesnjena, da smo vrata praviloma zapirali dvakrat. Bolje kot prej je z utori založena vmesna konzola, kjer sta priključka USB in 12 V, predala v vratih pa po prostornini ostajata ista.

Novi jimny se s svojo majhnostjo najbolj izkaže na gozdnih bob stezah, z močnejšim motorjem pa se še lažje od predhodnika spopada s terenskimi strminami. Foto: Gašper Pirman

85, 377 oziroma 830 litrov

Takšne so mere prtljažnega prostora, ki je po novem namesto blaga obdan s plastiko. V starega jimnyja je šla za sedeže hladilna torba običajnih mer, ki mora pri novem, v primeru štirih potnikov, nekomu iti v naročje. Za dvema potnikoma nastane 377 litrov volumna, nalaganja do stopa pa ne priporočamo. Pritrdilnih mest zgoraj za namestitev zaščitne mreže ni.

Do 90 na uro mu marsikaj oprostimo

Na primer bočno nihanje, na ravnicah tudi vzdolžno, kadar je podlaga slaba. Bolj kot sprednja potnika, ki sta bližje osi vzdolžnega Pri povsem nazaj pomaknjenima sprednjima sedežema ostane zadaj dovolj prostora za ne previsoki odrasli osebi. Foto: Gašper Pirman nihanja, prizadenejo neudobni sunki potnika zadaj. Zaradi slabše smerne stabilnosti je povsem na mestu opozarjanje za napake pri legi, in če smo pri varnostni opremi, znova omenimo še serijsko samodejno zaviranje in avtomatsko delovanje odličnih žarometov LED.

Kljub temu nam je na podeželskih cestah jimny deloval zabavno in igrivo. Do 90 na uro (94 po merilniku) je vožnja prijetna in dovolj tiha, motor se vrti z 2900 vrtljaji, to je zaradi spremenjenih razmerij v menjalniku - skoraj 300 manj kot pri predhodniku. S povečanjem hitrosti postane jimny hrupen, žejen in vse manj stabilen, zato smo se avtocest izogibali, kolikor se je dalo. Vožnja, usklajena s prometnimi tokovi na avtocestah, je hrupna, z nenehnimi rahlimi popravki volana.

Novi jimny ponuja več funkcijski, po višini nastavljiv usnjen volan s stikali za radio, telefon, potovalni računalnik in tempomat, bolj pregledne merilnike, osrednji sedempalčni povezljiv zaslon … Foto: Gašper Pirman

Poraba od 6,5 do 11,6, povprečna pa 7,7

Med potjo proti terenskemu preizkusu smo na lokalnih cestah vozili po predpisih, se pravi največ 94 (90 po Garminu) oziroma 53 na uro po merilniku in porabili 6,5 litra na sto, pri čemer smo prestavljali po indikatorju na 1.900 vrtljajev. Strma gozdna cesta, prevožena z reduktorjem, je navzgor zahtevala povprečno porabo 11,6 litra, kar je za terensko uživanje, ki ga je nudil jimny, pričakovano.

Na avtocesti smo porabo preverili dvakrat, najprej pri 125 na uro po merilniku in 120 po Garminu. 3.900 vrtljajev je gnalo štirioglatega jimnyja, potovalni računalnik pa je nameril 8,8. Za krajši čas smo pognali še na 136 (130 zares) in pri 4.200 vrtljajih nameril deset litrov. No ja, prejšnji jimny je pri 130 razgrajal s 4.580 vrtljaji.

Ostali smo pod WLTP!

Kakorkoli že, poraba malega terenca je visoka, pa vendar na neki način nizka. Po metodi WLTP, ki je zapisana v homologacijski listini vozila, znaša 7,9 litra na sto kilometrov. Glede na testno porabo 7,7 smo jimnyja očitno pustili "podhranjenega". Delež naših testnih voženj po avtocestah pač ni bil tolikšen, kot ga predvideva WLTP.

Foto: Gašper Pirman