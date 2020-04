Korejski orjak: končno pripravljen na spopad z največjimi? #foto

V preteklosti je bil santa fe praktični multipraktik, ki je ponujal veliko prostora in dodatne opreme za konkurenčno ceno. Kljub temu je vedno ostal v ozadju in iz zaodrja čakal na svojo priložnost. Z vstopom v novo generacijo ta veliki hyundai stopa v ospredje, na odru se je pridružil vsem največjim igralcem. Prepričal nas je s svojim zunanjim videzom, še bolj pa navdušil v notranjosti. Hyundai z velikimi koraki stopa proti konkurenci. Si tokrat zasluži priložnost pred drugimi, prodajno uspešnejšimi tekmeci?

Santa fe je postal lično oblikovan veliki SUV. Foto: Gašper Pirman

Santa fe je poskrbel za gromozanski premik naprej v smislu zunanjega oblikovanja, notranjih materialov in počutja za volanom. Izgubil je nekaj ameriškega pridiha in se približal nekoliko evropejskemu slogu oblikovanja.



Z 2,2-litrskim dizelskim motorjem vsekakor ni sinonim za "downsizing", a dimenzijsko ogromen SUV potrebuje primeren motor. Glede na svojo moč in prostorninsko velikost je še presenetljivo varčen, saj je na koncu testa porabil osem litrov goriva. A pozna se mu že starejša zasnova, zato je nekoliko bolj glasen in robat.



Notranjost je nadpovprečno prostorna, še posebej na zadnji klopi je prostora na pretek. Prtljažni prostor je prav tako ogromen, ni čudno, v sedemsedežni različici sta tam lahko nameščena dva dodatna sedeža.



Cenovno santa fe ni več najcenejši SUV z največ opreme, cene se namreč začnejo pri 35 tisoč evrih, testni primerek pa je cenovno dosegel mejo petdeset tisoč evrov, a moramo poudariti, da gre za "dvestokonjskega" orjaka s štirikolesnim pogonom, osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in praktično vso opremo, ki jo ponujajo pri Hyundaiu.

Motor: 2,2-litrski dizelski s 147 kW



Poraba: 8,0 litra



Cena: 50.300 evrov

Pred leti je oče kupoval nekaj let starega športnega terenca. Ni želel prevelikega avta, a ker starši živijo na hribu, je moral obvezno imeti štirikolesni pogon. Med ogledom potencialnih "osumljencev" sva se ustavila tudi pri rabljenem santa feju. Če me spomin ne vara, je bil letnik okoli 2008, lepo ohranjen za svoja leta in z veliko opreme. Vsaj na prvi pogled avtomobilu ni manjkalo popolnoma nič, a s svojo "ameriško" zunanjo obliko in precej ponesrečeno potniško kabino kljub vsem pozitivnim vtisom ni prišel v ožji izbor. Če primerjam santa fe, ki je bil izdelan v tistih letih, z današnjo, četrto generacijo tega korejskega orjaka, ostanem brez besed.

Galerija: korejski velikan ne želi več postopati v ozadju

Deset let premišljenih potez

Naj se sprva ustavimo pri njegovi obliki. Iz zaobljenega terenca, ki je bil oblikovno pisan na kožo azijskim in ameriškim kupcem, se je Tako kot kona ima tudi santa fe sprednje deljene žaromete s katerimi zna polarizirati javnost. Foto: Gašper Pirman današnji santa fe prelevil v moderno izklesan izdelek. Ne pravimo, da bo vsakemu všeč. Z veliko sprednjo masko in deljenimi žarometi ostaja polarizirajoč, a vsekakor vizualno bistveno bolj univerzalen. Lahko bi rekli tudi bolj evropejski.

A morda še pomembnejše kot všečen videz je spoznanje Hyundaia, da vsaj na stari celini veliko pomenijo tudi podrobnosti. Le tako se bodo lahko deloma spopadli z uveljavljenimi evropskimi tekmeci. Monotonosti tako ne razbija le dinamičen nos, s kromiranimi dodatki in predvsem izdatno poudarjeno linijo okoli koles dobro priteguje poglede mimoidočih.

Kaj nas je zmotilo?



Če želi santa fe resnično tekmovati s premijskimi tekmeci, bo potreboval digitalne merilnike in vsekakor večji digitalni zaslon večopravilne enote.



2,2-litrski dizelski motor sicer dosega norme Euro 6d temp, a bi lahko bil malce tišji in bolj uglajen v prostem teku.

Nič več v dvojini

V petdesežni različici je prtljažnik resnično ogromen. Foto: Gašper Pirman Pustimo zunanji videz ob strani. Saj veste, vsake oči imajo svojega malarja. Več besed si zasluži predvsem potniška kabina, ki je naredila velik preskok naprej v primerjavi s predhodnikom. Začenjamo v prtljažniku, ki vsaj na prvi pogled deluje zastrašujoče velik. Kot razkrivajo uradni podatki, je zrasel za 40 litrov in ima 635 litrov prostornine. Gre za precej preprost prostor, premijski tekmeci ga "zapakirajo" bistveno lepše in bolj lično. Toda na drugi strani ima santa fe prednost pri splošni uporabnosti, saj ima več uporabnih lukenj. Ne manjka niti dvojno dno, zaradi odlično opremljenega testnega avta pa so se zadnji sedeži podirali tudi elektronsko s pritiskom na gumb iz prtljažnika.

Povečanje prtljažnega prostora med drugim prinaša še eno veliko novost. Santa fe ni več na voljo v različici grand, ki je bila večja in na voljo kot sedemsedežnik. Na račun dodatnih centimetrov medosne razdalje je zdaj na voljo le ena različica santa feja, kupec pa se lahko z doplačilom 1.200 evrov odloči za dodatno, tretjo vrsto sedežev. Žal v praksi nismo mogli preveriti, ali sta zadnja sedeža uporabna tudi za prevoz odraslih oseb. Na slovenski predstavitvi so nam povedali le, da so za 41 odstotkov povečali površino zadnjih stekel, zaradi večje potniške kabine naj bi bil vstop lažji, zaradi pokončne strešne linije pa zadnja sedeža nista le zasilna sedeža za prevoz otrok na krajših razdaljah.

Zadaj je prostora za kolena in glave nadpovprečno veliko, dodatno uporabnost pa zadaj dviguje še pomična zadnja klop. Foto: Gašper Pirman

Stavi na udobje in veliko prostora

Za volanom je sicer razmeroma dolgočasno - santa fe pač ni športnik, prav tako je zasnova armaturne plošče vzeta iz modela i30. Cenovno je santa fe že petdeset tisočakov, a seznam opreme je praktično neskončen in ponuja vse kar pri Hyundaiju trenutno premorejo. Foto: Gašper Pirman Tako je na sredini pregleden in preprost osempalčni zaslon na dotik, upravljanje pa poteka tudi prek fizičnih stikal. V prvi vrsti je santa fe udoben avto, sedeži so odlični in preglednost kljub moderni karoserijski obliki več kot zgledna.

V nos je bil vgrajen močnejši 2,2-litrski dizelski štirivaljnik s 143 kilovati. Bolj kot motor nas je prepričal novi osemstopenjski samodejni menjalnik, ki svoje delo opravi z odliko. Ravno zaradi njegove pomoči je več kot dve toni težak avto tudi na avtocesti deloval suvereno in poskrbel, da se zaradi nižjih vrtljajev zvok dizelskega motorja skoraj ni prenašal v potniško kabino. Hvalimo še vrhunski videz usnjenih sedežev.

Veliko bolj kot voznik bodo uživali potniki zadaj. Prostora za kolena je nadpovprečno veliko, nastavlja se naklon naslonjal in pomika celotna zadnja klop.

Štirikolesni pogon so si izposodili pri premijski znamki Genesis



Santa fe je dobil elektronski sistem štirikolesnega pogona HTRAC, ki so ga do zdaj uporabljali pri Hyundaievi prestižni znamki Genesis. Sistem temelji na variabilni porazdelitvi navora ter zavorne sile med sprednjim in zadnjim kolesnim parom, s čimer je vozniku v veliko pomoč v najrazličnejših situacijah in vremenskih razmerah. Zaradi tega lahko kljub svoji veliki masi vleče prikolico s skupno maso dveh ton.

V notranjosti izstopajo čudovito prešiti usnjeni sedeži. Zasnova je sicer podobna tisti iz i30, vendar hvalimo dovolj fizičnih stikal in pregledne delno digitalizirane merilnike. Foto: Gašper Pirman

Še vedno ostaja bogato opremljen

Testni avto je bil opremljen z najboljšim paketom opreme impression. Skupaj z močnejšim motorjem in štirikolesnim pogonom se cena tako opremljenega santa feja dvigne na 48 tisočakov. H končni ceni 50 tisoč evrov moramo prišteti še paket v vrednosti skoraj tri tisoč evrov, ki poleg osemstopenjskega samodejnega menjalnika prinaša še aktivni radarski sistem za prednastavitev hitrosti s funkcijo samodejne zaustavitve in speljevanja, sistem kamer za 360-stopinjski pogled, aktivni sistem za opozarjanje, ohranjanje smeri in zaviranje v primeru zaznave ovire v mrtvem kotu ter aktivni sistem za opozarjanje in zaviranje v primeru zaznave prečnega prometa zadaj.

S ceno petdeset tisočakov santa fe vsekakor ni več dosegljiv korejski SUV, a po drugi strani ponuja tako dolg seznam opreme in izpiljeno tehniko, da se zdaj lahko kosa tudi z bolj premijskimi tekmeci. Tam pa se cene za podobno opremljene športne terence takšnih dimenzij začenjajo kar nekaj tisočakov višje.

Foto: Gašper Pirman