Korejci z obliko avta, ki navdušuje #foto

Test: hyundai i30 fastback 1.4 T-GDI 140 impression

Hyundai je v golfov razred pogumno lansiral petvratnega kupeja z estetsko dovršeno obliko in ponudil zanimiv bencinski motor. Osnovnemu modelu i30 ni odškrtnil preveč prostora in mu precej povečal prtljažnik.

Motor: turbobencinski 1.353-kubični 103-kilovatni štirivaljnik



Poraba na testu: 7,0 l/100 km



Cena testnega vozila: 27.020 EUR

Palec gor



Kombinacija 140-konjskega turbobencinskega motorja s sedemstopenjskim menjalnikom na dve sklopki deluje odlično, to pomeni mirno, odzivno in hkrati varčno.

Palec dol



Saj ne vemo, ali naj hvalimo odlično tesnjenje vrat s po dvema vzporedno nameščenima tesnilnima gumama (ena na vratih in druga na karoseriji) ali naj grajamo posledico, da se vrat ne da zapirati mehko in nam jih nikoli ni uspelo zapreti v prvem poskusu.

Fastback z dolžino skoraj štirih metrov in pol škili proti srednjemu razredu. Testno vozilo se ponaša z 18-palčnimi kolesi in gumami 225/40 (skupaj 230 evrov doplačila). Foto: Gašper Pirman

I30 fastback z motorjem, ki ima tri kubike preveč!

V tiste tri kubične centimetre delovne prostornine, ki presegajo mejo 1.350, zaradi katere vozilo preskoči en cestninski razred višje, smo se zapičili bolj za šalo. Vemo, da bi bilo z manj kubičnimi centimetri še težje izvabiti iz motorja 140 "konjičev". Hyundai se je pri fasbacku odločil zgolj za bencin in nas prepričal z navorom, ki najvišjo vrednost (242 Nm) razvije že pri 1.500 vrtljajih.

Pa nas ni prepričal le zato, ker dizlom padajo ratingi, pač pa z uglajenim, mirnim in hkrati odzivnim delovanjem. Količina navora, do pred kratkim značilna le za dizle, v širokem območju vrtljajev, daje avtomobilu dinamične vozne lastnosti, odlično usklajene z avtomatiko menjalnika. Glede podvozja pa sumimo, da kdaj pride do kakšnega nasveta Hyundaievega športnega oddelka. Če je že pri roki, zakaj pa ne?

Športno opremljen voznikov prostor: volanski obroč z dvema zavrtljajema in tri četrt, prestavni ročici izza obroča, pregledni merilniki, kovinske stopalke. Foto: Gašper Pirman

Navigacijski sistem z 8-palčnim zaslonom je serijski že pri stopnjo nižji opremi premium. Je združljiv s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay, marsikateri voznik pa ceni preprosto upravljanje z radiem in klimatsko napravo, oboje s po dvema okroglima gumboma. Foto: Gašper Pirman

Klop je oblikovana za dva potnika, ozko srednje naslonjalo je bolj primerno kot naslon z utoroma za pijačo, zadaj je tudi odprtina za daljše predmete v prtljažniku. Ta del kabine je tudi ločeno prezračevan. Foto: Gašper Pirman

Zgodba avtomobila

Hyundai i30 se je s kombilimuzino in karavanom dobro udomačil v razredu, kjer kraljujeta golf in megane, z različico fastback pa odkrito izziva konkurente z obliko, ki spada v višje segmente. Na enako medosje kot pri i30 in wagon (2650 mm) je Hyundai postavil novo karoserijo, ki se z dolžino umešča med oba, oblikovno pa se od njiju močno razlikuje.

S preoblikovanjem osnovnega i30 je s položnejšim spuščanjem petih vrat nastala kupejevska limuzina, ki se podobno kot elantra končuje z izpostavljenim spojlerjem pod steklom prtljažnika. Kot i30 je fastback drugačen, po našem okusu bolj eleganten in lepši.

Komu je namenjen?

Kdor se kupejev izogiba zaradi praviloma utesnjenih kabin, bi moral biti pri i30 fastback presenečen. Zaradi 55 litrov večjega Poleg dveh zaprtih predalov v kabini so pod ploščo prtljažnika uporabni prekati za predmete, ki naj jih ne opazijo oči zmikavtov. Foto: Gašper Pirman prtljažnika od i30 postane fastback, čeprav kupe, povsem primeren za družino, ki v tem razredu išče uporabno vozilo in obenem izstopa s svojo atraktivno pojavo.

Starejše pare, ki bi posegali po tem svežem predstavniku segmenta C bi vseeno opozorili, da ni primeren za vsakogar, ker je fastback nižji od osnovnega i30. Nameščanje na sprednja sedeža je lahko bolj podobno nenadzorovanemu sesedanju, kakor se je dogajalo nekaterim avtorjevim sošolcem.

Kaj nas je zmotilo?

Hiter in ovinkov željan voznik lahko v fastacku T-GDI 140 DCT uživa, ker je motor lepo uglašen z dobrim in odzivnim menjalnikom. Za povrhu lahko poleg normalnega načina in ECO vožnje izbere športno vožnjo ter po dirkaško menja prestave z vzvodoma izza volanskega obroča.

Nečesa pa ne razumemo in to ne velja samo za hyundaie. Če izberemo ročno prestavljanje in vklopimo sport mode, zakaj nam zelena puščica in številka 7 poleg sitnarita, naj prestavimo v sedmo, mi pa se veselo podimo okoli ovinkov v tretji ali četrti prestavi? Takrat vendar želimo vedeti, v kateri prestavi trenutno vozimo!

No, pa brez zamere. Saj smo se prilagodili in osredotočili na merilnik vrtljajev, katerega kazalec je veselo švigal med številkama 4 in 5, v katerih prestavah smo premagovali ovinke pod Trebeljevim, pa večinoma nismo imeli pojma.

Splošna uporabnost

Fastback v slogu dražjih modelov pozdravi bližajočega voznika z nameščanjem vzvratnih ogledal in osvetlitvijo ročajev vrat. Tudi usnjena notranjost s številnimi podrobnostmi, kot so prešiti robovi sedežev, je okusno urejena. Okrogli merilniki z razločnim zaslonom vmes in osrednji zaslon v obliki tablice so pregledni in jih hvalimo kot uporabne, vsaj dokler ne bodo digitalizirane armaturne plošče od levega do desnega vzvratnega ogledala takšne ocene demantirale.

Glave potnikov v kabini kupejevske različice i30 so malo bližje ostrešju še posebej na zadnji klopi, največja pridobitev enajst centimetrov daljše karoserije pa je 450-litrski prtljažnik. S tem kupe še dopolnjuje praktičnost, značilno za i30 oziroma za vse petvratne kombilimuzine spodnjega srednjega razreda. Pod trdo ploščo prtljažnika so še skriti dovolj veliki prekati, povsem spodaj pa je zasilno rezervno kolo (doplačilo 80 evrov).

Odlični bi-LED žarometi so serijski, kakor tudi dodatne luči za osvetljevanje ovinka in LED dnevne luči. Foto: Gašper Pirman

Ko se voznik približa s pametnim ključem v žepu, ga i30 fastback pozdravi z osvetljenimi vratnimi ročaji in s samodejno namestitvijo obe ogledal. Foto: Gašper Pirman

1353-kubični motor s turbo podporo razvija 140 konj in se odlično ujame s 7- stopenjskim menjalnikom DCT. Z izbiranjem načinov vožnjo ECO, SPORT in NORMAL se prilagaja različnim voznikovim željam. Foto: Gašper Pirman

2.600 vrtljajev na avtocesti

Toliko pokaže merilnik vrtljajev pri dejanski hitrosti 130 na uro (136 po merilniku). Ta vrednost je presenetljivo nizka in je niti vsi dizelsko gnani avtomobili ne dosegajo. Temu ustrezna je tudi nizka poraba goriva, ki na ravnem odseku znaša 6,5 litra. Med obremenjevanjem konjenice proti 6.000 vrtljajem na zavitih cestah se poraba povzpne do enajstih litrov, rezultat na bencinski črpalki pa znaša sedem litrov na 100 kilometrov.

Poraba med mestno vožnjo ni presegla sedmih litrov tudi po zaslugi odličnega delovanja sistema samodejnega ugašanja pred semaforji. Zmotilo pa nas je ponovno vključevanje tempomata in sistema auto hold, vedno ko voznik znova zažene motor.

Še beseda o pametnem tempomatu

Pri delovanju radarskega tempomata ne gre samo za samodejno uravnavanje izbrane razdalje do spredaj vozečega vozila, ampak tudi za prilagajanje hitrosti radiju zavijanja. S fastbackom smo zapeljali v naš tako imenovani referenčni ovinek s hitrostjo 60 na uro, izbrano s tempomatom. Sistem, ki v vozilu meri bočne pospeške, je skozi celotni ovinek zlagoma zmanjševal hitrost vse do 50 na uro, nato pa po ravnem pospešil nazaj do izbrane hitrosti.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman

Ugodna cena za najvišjo serijsko opremo

Petsedežni kupe z najvišjo stopnjo impression ponuja veliko opreme za razumno ceno 21.890 evrov. Od dodatne opreme (dobrih pet tisočakov) bi se težko odpovedali sedemstopenjski avtomatiki na dve sklopki (1.500 evrov), ki omogoča izbiro mirne in udobne vožnje ali pa, v programu sport, tudi veliko veselja z menjavanjem prestav izza volanskega obroča. Avtomatika tudi lepo sodeluje z radarskim tempomatom (400 dodatnih evrov) vse do zaustavitve in še speljati zna, če postanek ni daljši od treh ali štirih sekund.

Tako opremljen fastback, ki bi skupaj s pripravo vozila cenovno ostal pod 24 tisočaki, lahko označimo za več kot soliden nakup. Med preostalo dodatno opremo testnega vozila omenimo 18-palčna kolesa namesto 17-palčnih (230 evrov), stekleno pomično ostrešje (900 evrov), ogrevanje volana in sprednjih sedežev z raztegljivim sedalom (370 evrov) ter paket smartsense II (890 evrov), ki prinaša najvišjo stopnjo varnosti z zaznavanjem pešcev, vozil in mrtvih kotov.