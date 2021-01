Drugačen ročni menjalnik: velik plus in manjši minus

Ocena



Prostoren, dobro opremljen in cenovno primerljiv karavan segmenta C zlahka opravlja vlogo družinskega vozila za izlete in potovanja. Z velikim prtljažnikom je i30 wagon primerno vozilo tudi za poslovne in druge priložnosti in je tako enakovreden vodilnim predstavnikom tako imenovanega golfovega razreda.



Iz uradnega cenika je razvidno, da gre litrski trivaljni motor s hibridnim postrojenjem MHEV skupaj samo z najvišjo stopnjo opreme impression. S primerjavo cen vseh različic i30 wagon sklepamo, da je hibridna povezava vredna evrskega tisočaka.



Ceno testnega vozila dvigujeta samo kovinska barva in priprava, vsa oprema pa je serijska. To pomeni da vključuje popolne Hyundaieve varnostne sisteme (Smart Sense), pametni ključ, povezljivost vozila (Hyundai Bluelink) in navigacijo s 7-letnim posodabljanjem (MapCare). Tudi seznam vozniških pripomočkov je obširen in kar škoda je, da manjka prilagodljiv tempomat.

Motor: bencinski 88 kW in električni 12 kW



Poraba na testu: 6,5 l/100 km



Cena vozila: 23.730 EUR

Zagon samo v N in samodejno vklapljanje prostega teka med vožnjo

Posebnost inteligentnega ročnega menjalnika je varčna vožnja s samodejnim vklapljanjem prostega teka. Povezava motorja z Volanskega obroča s prenovo niso spreminjali, novi so 7-palčni digitalni merilniki in 10,25-palčni osrednji zaslon. Foto: Gašper Pirman menjalnikom se med vožnjo prekine, kadar voznik popusti stopalko plina. Pri hitrosti pod 30 na uro se v povezavi s sistemom »extended start-stop« celo izklopi delovanje motorja.

Zagon motorja je zaradi te posebnosti menjalnika mogoč le v prostem teku. Po vsakem zagonu sta vedno vključena način »eco« in sistem »lane safety«, izključena pa tempomat in funkcija »auto hold«. Za spreminjanje treh tovarniških nastavitev zadostuje kratek pritisk na ustrezno stikalo, tri sekunde pa je treba zadrževati stikalo za izklop nadzora smeri vožnje.

Mirno hibridno delovanje, zanesljiva lega in merilnik, ki pretirava

Po vsakem mehkem zagonu motorja med mestnimi postanki prevzame starter vlogo generatorja. Takoj pomaga motorju pri speljevanju in pospeševanju s 4 do 10 kilovati dodatne moči. Med zmanjševanjem hitrosti, zlasti pa med zaviranjem polni 48-voltno baterijo, smer pretoka energij pa se lahko spremlja na zaslonu.

Zunaj naselja smo tudi mimo radarjev vozili z merilnikom na 94, po avtocesti pa brez skrbi celo s 136 na uro. Večinoma smo uporabljali tempomat, ki se lahko natančno nastavlja po 1 ali 10 na uro. Skozi naš referenčni ovinek smo karavana rahlo nagnjeni zapodili s 63 po merilniku. Prek neposrednega in natančnega volana smo občutili zanesljiv oprijem koles širine 225 in preseka 45. Pričakovano, saj vozil, ki se slabo držijo ceste, ne delajo več.

Strešni letvi, zadnji spojler in 17-palčna kolesa se del serijske opreme. Voznika med približevanjem pozdravijo osvetljeni ročaji vrat. Foto: Gašper Pirman

122 bolj umirjenih konjičev

Najbolj seveda pri varčnem načinu »eco«, ki umirja odzivnost motorja in za čim manjšo porabo tudi delovanje klime. Indikator včasih sledi temu cilju »na pamet«, zato mu nismo verjeli, kadar je tudi v strme klance navzgor pod 2000 vrtljaji predlagal višjo prestavo.

Motorja mine zaspanost že v načinu »normal«, nekoliko se razživi pri preklopu na »sport«, vendar ne v tolikšni meri, kot bi sodili pri tej stopnji. Občuti se trši volan in rahla zamuda pri odvzemanju plina, boljša odzivnost menjalnika pa verjetno velja za 7-stopenjski DCT.

Ljubljanski krog in Janče sta prav primerna za teste znotraj občine



Na hitrem krogu okoli Ljubljane s povprečjem 105 na uro je i30 wagon nameril povprečje 5,8. Kdor bi se ravnal po merilniku, bi vozil počasneje in porabil vsaj pol litra manj. Tako smo mimo omejitev po garminu s tempomatom izbirali 84, 105, 115 in 136 na uro. Tu dodajamo, da je karavan pri 130 miren in prav nič hrupen, saj se bencinski motor vrti s 3000 vrtljaji.



Na 20-kilometrskem krogu po mestnih ulicah je motor porabil 6,3, enako porabo smo namerili tudi na krožni vožnji med Ljubljano in Jančami (na vrhu je bilo 7,7). Izračun po točenju goriva je pokazal na povprečje 6,5 litra bencina, to je več kot smo pričakovali. Je pa manj od porabe 60 kilogramom lažjega in 18 konjičev močnejšega i30 wagon pred tremi leti.

Ostrejši videz sicer nespremenjene osnovne oblike

O natančno enakih merah vozila, vključno s kolesi in prtljažnikom, smo pisali na testu leta 2018, torej pred prenovo. Kljub temu je novi i30, naj bo kombilimuzina ali karavan, od spredaj povsem drugačno vozilo, predvsem zaradi precej večje maske.

Med ostalimi spremenjenimi elementi nad novim odbijačem izstopata žarometa in na V zašiljeni dnevni luči. Z neprekinjeno linijo prek celotnega boka sta povezani z enako oblikovanimi lučmi za označevanje zadaj. In česa se od zunaj ne vidi? Hibridni wagon je od tistega pred tremi leti 60 kilogramov težji.

Galerija: motor in menjalnik glavni novosti prenove

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Prijetna notranjost

Prostorna kabina z velikim prtljažnikom je z najvišjo stopnjo opreme zgledno urejena. Obloge so mehke prek armature, vmesnega naslona in pretežnega dela vrat. Blago na sedežih je polepšano s svetlimi črtami, usnjene obrobe so prešite. Utora za pijačo prekriva rolo, tudi polnilno mesto telefona zapira pokrov, vmesno konzolo pa zaključuje predal s pomičnim pokrovom.

Če spredaj sedita dve 190 centimetrov visoki osebi, lahko za njima sedita enako visoka dolgina, vendar s koleni tik ob naslonjalih. Naslon z dvema utoroma se izvleče iz srednjega naslonjala, skozi odprtino lahko iz prtljažnika pogledajo smuči. Klima je seveda dvopodročna z ločenim prezračevanjem zadaj in avtomatiziranim pomikom stekel. V kabini sta še dva 12-voltna priključka, en USB, mesta za pijačo pa so v vseh vratih.

Kaj nas je zmotilo To kar smo zapisali pri prtljažniku. Karavan pač mora imeti vsaj možnost namestitve zaščitne pregrade ali mreže, ki obvaruje potnike pred letečimi predmeti iz prtljažnega prostora. Ti so lahko usodni že pri močnem zaviranju, kaj šele pri trčenju.

Velik prtljažnik brez zaščitne mreže

Velik 602-litrski prtljažni prostor bi lahko bil še bolj koristen. Pod rolojem z drsnima vodiloma je dvojno osvetljen prostor z 12-voltno vtičnico in tremi kaveljčki za obešanje vrečk. Dno sestavlja kar pet pokrovov prek desetih korit oziroma prekatov, dva od njih izstopata po širini in globini.

Prav ob naslonjalih je z ozkim pokrovom prekrit prečni predal, ki je bil pred prenovo predviden za shranjevanje pokončne varovalne mreže. Kdo ve zakaj je ni več, kar velja tudi za vpenjalna mesta pod stropom. Zaradi nerodnega stegovanja do konca dolgega prtljažnika je to ozko korito manj uporabno.

7-palčni digitalni merilniki in 10,25-palčni zaslon

Pred volanskim obročem je nova simetrično oblikovana digitalna plošča z okroglo enoto na sredini. Voznik upravlja s stikali nameščenimi pod levim zračnikom (5), na prečkah volana (12), na osrednjem zaslonu (10), pod zaslonim za klimatsko napravo (15) in na vmesni konzoli (8).

Kljub številčnosti trdimo, da je razporeditev dovolj razumljiva, da se voznik ne izgublja z iskanjem ustreznega ukaza, čeprav še nismo omenili običajnih stikal na vratih, električne nastavitve sedeža, gumba za zagon motorja in številnih možnosti brkljanja in povezovanja z dotikanjem zaslona.

Volanskega obroča s prenovo niso spreminjali, novi so 7-palčni digitalni merilniki in 10,25-palčni osrednji zaslon. Foto: Gašper Pirman

Ugodne nastavitve za dober vozniški položaj

Dobre občutke ustvarjajo primerno oblikovan električno nastavljiv sedež, po osi in višini nastavljiv usnjen volanski obroč in kratka prestavna ročica. Progresivni servo volan je natančen, neposreden z 2,7 zavrtljaja, sicer pa je po prenovi nespremenjen. LED žarometi se zasenčijo samodejno, luči posvetijo v ovinek, ne manjkajta meglenki.

Merilniki menjajo zeleno, modro in oranžno barvo glede na izbrane načine vožnje »eco«, »normal« in »sport«. Voznik posebej izbere eno od prikazanih možnosti na osrednjem delu. Hitrost na primer digitalno, pretok energije, navigacijo, podatke računalnika … Osrednji zaslon služi, radiu, telefonu, nadzoru parkiranja, navigaciji s storitvijo TomTom Live, funkciji Map Care, združljiv je z obema uveljavljenima aplikacijama za povezovanje.

tehnični podatki hyundai_i30_wagon T-GDI 120 MHEV impression vrsta motorja bencinsko električni prostornina v ccm 998 moč v kW (KM) pri vrt./min. 88,3 (120) pri 6000 moč elektromotorja v kW (KM) 12 (16) največji navor v Nm pri vrt.min. 200 pri 2000-3500 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4585 x 1795 x 1465 medosna razdalja v mm 2650 prtljažnik v litrih 602 - 1650 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1399 (451) največja hitrost v km/h 196 pospešek do 100 km/h v sekundah 11.4 poraba (po normah EU) v l/100 km 5.3 poraba na testu v l/100 km 6.5 cena osnovnega modela v EUR 15.890 cena testnega vozila v EUR 23.190 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 23.730

Ko se odstrani vseh pet pokrovov, ki tvorijo dno prtljažnika, se prikaže deset večjih ali manjših, plitkih ali globokih prekatov. Foto: Gašper Pirman