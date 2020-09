Kljub letom še vedno eden boljših SUV na naših cestah #foto

Na mazdi CX-5, oblikovani po pravilih SUV, z ostrino izstopa samo sprednji del. Terenske obloge so tanke, spojler je en sam in še ta ne prav velik.

Mazda CX-5 AWD ne spada med pomehkužene športne terence, ki naj bi v mestih premagovali robnike pločnikov. Z 20-centimetrsko oddaljenostjo od tal, samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom, ki se lahko zaklene, se lahko izpred opere poda med robidovje.



Ob prihodu druge generacije pred tremi leti smo podobo vozila opisali kot drzno (oblikovanje maske), prav nič kičasto, s poudarkom na harmoniji med vozilom in voznikom. Odlične vozne lastnosti ne zapostavljajo udobja potnikov, tudi na račun Mazdinega GVC (G-Vectoring Control), ki uravnava bočne sile med zavijanjem in nezaznavno vpliva na vodenje vozila.



Dobro izbrane in kakovostne materiale v notranjosti po novem še nadgradi izboljšana povezljivostjo prek osempalčnega zaslona, s čimer pa se CX-5 samo poskuša približati svojim tekmecem. Korejci sicer neposredno ne spadajo zraven, so pa nesporni krivci za Mazdino petletno garancijo oziroma 150 tisoč kilometrov.



S ceno skoraj 40 tisočakov je blizu vrha ponudbe, ki se razteza od 27 do 44 tisoč evrov. Štiri tisoč evrov pa testni mazdi zmanjka, da bi se ponašala še z navigacijo (doplačilo znaša 600 evrov), digitalnimi merilniki, radarskim tempomatom, matričnimi žarometi, polnim usnjenim in prezračevanim oblazinjenjem …

Motor: dizelski turbo 2.0 110 kW



Poraba na testu: 7,9 l/100 km



Cena vozila: 39.950 EUR

SUV za avtocesto, mesto in teren

Na mazdi CX-5, oblikovani po pravilih SUV, z ostrino izstopa samo sprednji del. Terenske obloge niso pretirane, spojler je en sam in še ta ne prav velik. Z imenom športni terenec se strinjamo, z njim upravičuje dinamične cestne lastnosti in zadovoljive zmogljivosti zunaj urejenih poti, kjer pokaže več od razrednega SUV-povprečja. Uspešno lahko konkurira vsakemu mestnemu križancu, še posebej pa se nam je prikupil kot udoben družinski potovalnik.

CX-5 je na 19-palčnih kolesih dvignjen 20 centimetrov od tal. Foto: Gašper Pirman

Okusno urejena notranjost

Opremi takumi pripadajo usnjene obrobe in mehke, delno prešite površine. Ogrevana sprednja sedeža sta vsestransko nastavljiva Pet litrov zmanjka prtljažniku do volumna 500 litrov, za pet pa ga preseže, če so naslonjala postavljena navpično. Foto: Gašper Pirman (voznikov električno) in ukrojena bolj za udobje kot za hitre ovinke. Trije okrogli merilniki niso novost, hvalimo pa dvojni način upravljanja osrednjega zaslona. Med vožnjo ga namreč ni treba otipavati, bolj varno je vrtenje okroglega krmilnika na konzoli med sedežema.

Dvojno klimatizirana notranjost zlahka sprejme štiri odrasle ljudi, raven potovalnega udobja povečajo okna z varnostnim upravljanjem na en dotik in možnost uravnavanja zračenja na zadnji klopi. Rajši kot petega potnika imata osebi zadaj zložljiv naslon z utoroma za pijačo in dvema vhodoma USB. Sicer pa se pijačo, tudi litrsko, kot običajno varno namesti v vrata.

500 se sliši drugače kot 400

Med Mazdinimi materiali preberemo, da meri prtljažni volumen 505 litrov, kadar so naslonjala zadnje klopi postavljena navpično, volumen pa po tehničnih podatkih znaša le 495 litrov. Tudi to ni malo, le spomnilo nas je na cene izdelkov, ki se končajo z 99. Prtljažnik je lepo urejen, vrata se upravlja daljinsko v obe smeri in tudi s stikalom iz kabine.

Pod ploščo je večji predal in nekaj prekatov, med preostalim žal tudi pribor za popravilo gume. Prav zaradi odsotnosti rezervnega kolesa smo terenski podvig po nekaj metrih prekinili. Povečanje tovornega volumna je preprosto s potegom dveh vzvodov v prtljažniku, prtljažni rolo, ki takrat ni v uporabi, pa se pospravi na ustrezno mesto pod tapeto.

Kaj nas je zmotilo



Nekaj časa nam je vzelo iskanje notranjega odklepanja vrat iz kabine. Iskali smo tisti gumb z narisano ključavnico, vendar zaman. Končno se nam je posvetilo in smo odkrili preprosto stikalo poleg vzvoda za notranje odpiranje vrat. Da, seveda! Kje drugje pa naj bo stikalo za odklepanje notranjosti kot na vratih?



Mazda CX-5 izpolnjuje osnovne pogoje za zmerne terenske podvige, kot so pogon AWD, 20-centimetrska oddaljenost od tal in izdaten dizelski navor. Če bi šlo samo za sprednji pogon, bi nas odsotnost rezervnega kolesa manj zmotila.

Voznik naj gleda na cesto

Na steklu pred voznikom so prikazani osnovni podatki in tudi med upravljanjem osrednjega zaslona ni treba s prsti segati po njem. Stikala, ki so razporejena na prečkah volana in poleg prestavne ročice, so ergonomsko primerna, tista levo poleg volana pa malo manj. Izgovor najdemo v tem, da bi le enega od njih ("view") potrebovali med vožnjo, za vklop terenskega zaklepanja razdelilnika pogona pa je bolje prej ustaviti.

Voznik mora biti zadovoljen s tremi starimi merilniki, ki dobro služijo namenu. Bolj sodobno je urejena vožnja vzvratno s 360-stopinjskim nadzorom, vendar manj zmogljivo kamero. Opozorilnik spremlja tudi prečni promet in preprečuje morebitno preoblikovanje zadnjega odbijača. Žarometa sledita ovinkom in samodejno zasenčita dolžino snopa.

Brez varčevanja pri osnovni varnosti

CX-5 je založen z vsemi varnostnimi elementi, ki v tem razredu ali opozarjajo ali pa aktivno posegajo v ravnanje voznika. Sem spadajo preprečevanje naleta, zaščita pešcev, nadzor mrtvih kotov (tudi pri vožnji vzvratno), ohranjanje lege na prometnem pasu, zaznavanje utrujenosti voznika …

Če drži, da je voznik med vožnjo manj zbran, kadar ga zebe v prste in zadnjico, potem tudi ogrevanje volana in sedeža v tej mazdi štejemo med varnostno opremo. Od opreme, ki smo jo upravičeno pogrešali, omenimo radarski tempomat (običajni deluje od 30 naprej z nastavitvami po en kilometer), navigacijo in boljšo pamet ključa, ki seže le do gumba za zagon motorja.

Klasične uporabnosti pogona AWD

V mazdah se že od prve trojke odlično počutimo. Nekaj mora biti res v tisti marketinško opevani harmoniji med voznikom in Foto: Gašper Pirman vozilom. Tudi CX-5 nam je z dovolj neposrednim volanom (2,75 zavrtljaja) vlival zaupanje, najbolj zaradi prilagodljivega pogona AWD, dodali pa so še sistem GVC. Ta mazda zavzema ovinke z jasnimi sporočili izpod sprednjih koles in daje občutek, da ne more nenadzorovano švigniti naravnost.

Tako ima CX-5 vse lastnosti, zaradi katerih se nekateri vozniki odločajo za štirikolesni pogon, še posebej v kombinaciji s primerno zmogljivim 110-kilovatnim dizlom z izdatnim navorom (380 Nm).

Po cestah lahko zganjajo športno dinamiko, na katero napeljuje tudi ročna izbira s pomikom naprej za nižjo prestavo in nazaj za višjo. Odlične vozne lastnosti lahko s pridom uporabijo na manj oprijemljivih mokrih in zasneženih cestah, lahko vlečejo do 2.100 kilogramov težke priklopnike, z 20-centimetrsko oddaljenostjo od tal se lahko lotijo celo razritih kolovozov.

Kljub starejšim merilnikom je voznikov prostor urejen po ergonomskih pravilih, slabše dosegljiva so le manj pomembna stikala levo pod volanom. Pohvalimo krmilnik za brskanje po osrednjem zaslonu in športno ročno izbiranje s pomikom ročice naprej za nižjo prestavo. Foto: Gašper Pirman

Poraba ni dosegla osmih litrov

Izračun po treh točenjih in 1.300 kilometrih je znašal 7,9, računalnik pa je nameril 7,5, torej pet odstotkov manj. Ne bi rekli, da smo testno vozilo premalo gnali, res pa je, da so vozniki pred nami prevozili 2.250 kilometrov s povprečjem 8,2.

Spotoma lahko pohvalimo natančnost merilnika hitrosti, ki pri 130 pokaže en sam kilometer več. Mazda takrat potuje z 2.400 vrtljaji in porabi 8,1 litra ob upoštevanju petodstotne napake računalnika. Podobno porabo smo namerili v mestu, kjer pride do veljave delovanje sistema start/stop v povezavi s funkcijo "auto hold".