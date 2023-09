Kako malo porabi? Preverili smo med Ljubljano in Umagom.

Opel grandland GSe je naše drugo testno vozilo, ki ga žene 300-konjska PHEV kombinacija 1,6-litrskega bencinskega turbo motorja in dveh elektromotorjev. Ne dolgo nazaj smo uživali v polnokrvnem DS7 in obenem potarnali, da med opremo ni imel kabla za javne polnilnice. Opla pa smo na testu pridno polnili, kar dokazuje poraba, ki je bila povprečno kar 2,8 litra manjša kot pri DS7.

Štirikolesni pogon brez kardanske gredi že poznamo. 147-kilovatni bencinski motor skupaj z 81-kilovatnim elektromotorjem ženeta sprednji kolesi, 83-kilovatna elektrika pa skrbi za pogon zadaj.

Vožnja prične z "electric", dokler je v bateriji kaj energije, kadar je ni pa grandland krene z načinom "hybrid". Za polnjenje izpraznjene baterije do 100 odstotkov sta na javni polnilnici potrebni dve uri, na gospodinjski vtičnici pa približno štiri.

Palec gor: Hibridni pogonski sklop s polno baterijo teoretično omogoča do 60 kilometrov mestne vožnje brez goriva in 300 kilometrov testne vožnje po predpisih s povprečjem okoli šestih litrov.



Odlični matrični žarometi delujejo na polno vsak z 84 enotami, število se po potrebi, na primer ob srečanjih, ustrezno zmanjša. Pešce in tudi živali na cesti, ki bi lahko bili v soju žarometov nevidni, zazna in na zaslonu prikaže doplačilni sistem za nočni vid.



Upravljanje digitalizirane armaturne plošče "Pure Panel" je kombinirano z bolj varno uporabo fizičnih stikal. Tudi rokovanje s klimatsko napravo je z vrtljivimi gumbi bolj učinkovito in preprosto.



Pri Oplu so ustregli voznikom, ki ne marajo "sitnih" samodejnih popravkov volana. Funkciji za preprečevanje vožnje prek črte in samostojno sledenje legi na prometnem pasu se izklopita z dvema zlahka dosegljivima stikaloma.

Palec dol: 390-litrski prtljažnik je majhen, dodatno ga še zmanjša prav po nepotrebnem priložen dvojni koš za prevažanje polnilnih kablov. Pod ploščo so vendar prekati, od katerih sta večja dva povsem primerna za prevoz pazljivo zvitih kablov.



Stekel v vratih ni mogoče upravljati daljinsko pa bi kdaj prav prišlo za prezračenje razgretega vozila. Povem tudi, da se na trdoto stikala engine start tudi v peugeotih in citroënih ne bom nikoli navadil. Če me je še kaj zmotilo, piše v lanskem testu grandlanda 1.2.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Grandland 1.2 AT8 in GSe

2,3-krat močnejši GSe je po homologacijskih listinah kar 425 kilogramov težji, hibridno postrojenje pa mu je vzelo kar 124 litrov prtljažnika. Kot hibrid pričakovano porabi manj goriva, zato ima vgrajen 43-litrski, to je 10 litrov manjši rezervoar. Na naših testih sta porabi znašali 7,7 in 5,7.

Navajam še dva na obeh testih sicer nepreverjena podatka za pospeševanje in največjo hitrost. 10,3 do stotice in največ 200 na uro pripadata 96-kilovatnem vozilu, 221-kilovatnemu pa 6,1 in 235 kilometrov na uro. Ni čudno, da znaša razlika v ceni med lani preizkušenim grandlandom 1,2 in tokratnim GSe okroglih petnajst tisočakov.

Glede oblike, notranjega izgleda hibrida, 8-stopenjske avtomatike, varnostnih sistemov in vozniških pripomočkov bi zadoščalo branje našega lanskoletnega testa 1,2-litrskega turbo bencinarja. Po vozniški plati pač ne bi šlo tako na hitro zaradi tehnološko različnih pogonskih sistemov.

Kot sem že zapisal, gre pri GSe za sistemsko moč 221 kilovatov oziroma 300 konjev. Stikalo drive mode deluje pri grandlandu 1.2 tristopenjsko (eco, normal, sport), pri GSe pa so stopnje štiri. Poleg že omenjenih "electric" in "hybrid" sta še sport in 4WD. Zadnji kolesi poganja 113-konjski elektromotor, ki se med vožnjo po potrebi vklopi samodejno ali pa na zahtevo z omenjenim stikalom.

Foto: Aleš Črnivec

Zaradi velike moči in po potrebi štirikolesnega pogona, se grandland kljub teži pelje lahkotno, na avtocesti je smerno stabilen. V ovinkih je zanesljiv, s tršim volanom v načinu sport (praviloma prestavo ali dve nižje) tudi hiter. Temu sicer sedeža s širokima hrbtiščema nista najbolj prilagojena, z vsemi možnimi nastavitvami pač bolj ustrezata potovalni vožnji.

Pri testu različice 1.2 sem zapisal, da se grandland na odprtih cestah pri hitrosti do 90 na uro sploh ne vozi v osmi prestavi. Tudi ko sem jo vklopil ročno, je sistem samodejno prestavil nazaj v D7. Nasprotno ima GSe dovolj navora, da se z 90 na uro vozi v osmi prestavi s približno 1.600 vrtljaji.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

GSe nima stikala M

Hibridni grandland na prestavni ročici nima položaja M tako kot bencinar, seveda pa voznik lahko menja prestave ročno izza volana. Sistem samodejno preklopi iz M nazaj v D, na primer kadar voznik določen čas ne menja prestav.

Občutki med vožnjo, ki so zaradi pospeškov že v načinu hybrid športni, se stopnjujejo v načinu sport, kjer voznik začuti številčnost konjenice, praviloma s hitrim vklopom nižjih prestav. Pa vendar je ta zmogljivi SUV namenjen umirjenim in udobnim potovanjem z vrtljaji, ki med vožnjo pogosto padejo na 0 in redko presežejo 2.000.

Položaj B

Grandland GSe ima kot večina vozil HEV in PHEV možnost vklopa načina B z močnejšo rekuperacijo med zmanjšanjem hitrosti. Pojemek pri odvzetem plinu je opazen, vendar ni tako intenziven, da bi voznik lahko uravnaval vožnjo samo s plinom. Lahko pa si določen odstotek energije shrani za vnaprej določeno področje, kjer bi želel voziti na elektriko oziroma z zmanjšano porabo goriva.

Električna energija se vedno najde, čeprav piše 0 %

Med testom sem vedno uporabljal uravnoteženi način hybrid, čeprav je sistem po zagonu vklapljal electric, dokler je obstajal vsaj odstotek napolnjenosti baterije. 70 ali 80 kilometrov po polnjenju s 100 odstotki je energija praviloma opravila svoje delo, s tem da je grandland porabil prav malo goriva.

Med nadaljevanjem vožnje z 0-odstotno baterijo grandland nikakor ni oslabel, saj je bilo nekaj pridobljene energije med vsakem zmanjšanjem hitrosti vedno na razpolago. Merilnik vrtljajev je med vožnjo pogosto padel na 0, ker je takrat grandland jadral ali pa vozil na elektriko.

Foto: Aleš Črnivec

Poraba s polno baterijo od 1,1 do 3,9

Z napolnjeno baterijo in načinom hybrid sem med vožnjo spremljal "električno" dogajanje. Do 0 (nič) odstotkov se je baterija izpraznila različno, in sicer po 77, 66, 81 in enkrat celo po 141 prevoženih kilometrih. Pri tem je 300-konjski grandland porabil 1,9, 1,1, 1,7 in 3,9 litra na sto kilometrov.

Z najmanjšo porabo sem 66 kilometrov prevozil po mestu, z največjo pa na avtocesti proti morju, kjer je baterija "preživela" tudi vrhniški klanec in nadmorsko višino prek 600 metrov v okolici Postojne.

S polno baterijo na morje …

Tempomat sem nastavil na 133 oziroma 130 po navigaciji. Seveda s to hitrostjo vedno ne gre, ker so vmes omejitve, poleg tega pa je sistem samodejno prilagajal hitrost prometu na avtocesti. Pri Kozini, ki leži 200 metrov nad Ljubljano, je grandland porabil povprečno samo 4,6 litra goriva, baterija pa je bila napolnjena 41-odstotno.

Izpraznila se je šele 8 kilometrov pred Umagom po 141 kilometrih, bencinsko povprečje pa je znašalo skromnih 3,9. To pomeni, da je v 43-litrskem rezervoarju zmanjkalo približno 5,5 litra goriva.

… nazaj pa s prazno

Tudi na povratku sem upošteval omejitve, tempomat pa je na avtocesti poizkušal ohranjati 130 na uro. V Ljubljani je po skupaj 300 prevoženih kilometrih računalnik nameril porabo 6,3. Če jo preračunam samo na povratek iz Umaga, dobim 8,4, kar je glede na dvoodstotno napako skoraj 8,6.

Vzrok za tolikšno porabo na povratku je v 300-metrski višinski razliki in v dejstvu, da je bila baterija na morju prazna. Je pa povsem primerljiva s porabo DS7 z enakim pogonom in malo močnejšo baterijo, vendar je med testom sploh nismo polnili.

Poraba na testu povprečno 5,7 litrov goriva

Natančno izmerjena poraba po dveh točenjih goriva je bila ugodna tudi na račun 54 kilovatnih ur energije, pridobljene na javni 22-kilovatni polnilnici, kjer sem med testom štirikrat polnil od 0 do 100 odstotkov. Kabelsko polnjenje baterije pa je bilo seveda dopolnjeno še z energijo, ki jo med vožnjo ustvarjajo pojemki in ta sistem glede na testno porabo goriva deluje odlično.