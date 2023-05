Kaj ponujajo Slovencem? Razlike so večje, kot se zdi. #foto

Električni avtomobili, ki so teoretično namenjeni vlogi prvega domačega avtomobila, so si med seboj zelo različni. Tako pri uporabniški izkušnji, preprostosti sobivanja z alternativnim pogonom, velike so tudi razlike v ceni.

Foto: PRIMA Primerjalni test 13 električnih avtomobilov ni bil namenjen le skupni vožnji v Dalmacijo in nazaj, temveč tudi podrobnejšemu pregledu trga. Od zadnje podobne primerjave so minila le štiri leta, a od takrat se je ponudba avtomobilov že močno spremenila.

Na testu smo imeli avtomobile, ki lahko opravijo vlogo prvega družinskega avtomobila. Izpadel je razred tistih manjših, ki so bolj namenjeni vlogi drugega domačega avtomobila, oziroma tistih razmeroma velikih, ki pa imajo zaradi manjše baterije več omejitev pri dosegu. Med trinajsterico sta bila dva, ki spadata v zanimiv tržni vmesni razred: to sta renault megane electric in MG 4, oba dolga le 4,2 metra, ki pa z razmeroma veliko baterijo in nizko porabo kljub temu opravita vloge "velikih". Obema se bo na trgu kmalu pridružila še dimenzijsko podobna hyundai kona. Preostali so bili v razmiku 20 centimetrov, to je od 4,5 do 4,7 metra, in precej medsebojno različnih izvedb. Klasični avtomobilski segmenti pri električnih pogonih dokončno padajo.

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Ponudba električnih avtomobilov na trgu je velika, kar dokazuje tudi razpršenost števila registracij med posameznimi modeli. Nekatere znamke, na primer Mercedes-Benz in Volkswagen, bi lahko na test poslale celo več modelov, ne le enega modela. Kot smo ugotovili med druženjem s testno trinajsterico, vsak med njimi tako po praktičnosti kot uporabnosti lahko ponudi alternativno avtomobilski pogonski klasiki. Razlike pa so vendarle velike, in to precej večje kot takrat, ko na podobnih primerjalnih testih združimo vozila s klasičnimi termičnimi motorji. Zanimiv je podatek, da le dva od 13 ne prihajata z namenske električne platforme.

palec gor palec dol Aiways U5 prostornost, velik prtljažnik, ugodna cena majhna baterija, precej visoka poraba, povprečno polnjenje DC Audi Q4 kakovost izdelave, materiali, velika baterija povprečno polnjenje DC, VW in ne platforma Audi BMW iX1 kakovost izdelave, učinkovito polnjenje, 22-kilovatni polnilec AC velikost prtljažnika Ford mustang velika baterija, prostornost, vpadljivo oblikovanje visoka cena, visoka poraba, počasno polnjenje DC Hyundai ioniq 5 kakovost izdelave, materiali v notranjosti, polnjenje, nizka poraba, sistem V2L povprečna informacijsko-zabavna podpora Kia EV6 dinamična oblika, hitro polnjenje, nizka poraba, sistem V2L povprečna informacijsko-zabavna podpora Mercedes EQB prostornost in praktičnost, ugodna poraba povprečna informacijsko-zabavna podpora, povprečno polnjenje DC MG4 razmerje cena-uporabnost, učinkovito polnjenje DC, nizka poraba povprečni informacijski vmesnik Renault megane informacijski sistem, načrtovanje poti EV, kakovost izdelave, 22-kW AC manjši prtljažnik, povprečno polnjenje DC Škoda enyaq prostornost, udobje in vozna izkušnja, dobro polnjenje DC dokaj slab informacijski vmesnik Tesla model Y prostornost, infozabavna podpora, enostavnost uporabe, ugodna cena, nizka poraba minimalistična notranjost, ni sistema V2L Toyota bZ4X vozna izkušnja, kakovost izdelave in materiali slaba informacijska podpora, visoka poraba, neučinkovito polnjenje Volkswagen ID.5 izboljšana informacijska podpora, dobro polnjenje DC, doseg minimalistična notranjost, dokaj slab informacijski vmesnik

dolž. (m) moč (kW) prtlj.(l) cena od (EUR) cena testni (EUR) doseg (km) * polnjenje AC polnjenje DC 20-80% Aiways U5 4,6 150 496l 46.990 46.990 250-300 do 11 kW 32 min. Audi Q4 4,5 150-220 520 60.140 83.328 300-400 do 11 kW 36 min. BMW iX1 4,50 200 490 53.850 75.890 300-350 do 22 kW 25 min. Ford mustang 4,71 198-358 322 62.000 73.180 300-350 do 11 kW 35 min. Hyundai ioniq 5 4,63 125-239 527 45.740 61.080 350-420 do 11 kW 17 min. Kia EV6 4,68 168-239 k 480 56.799 64.499 350-420 do 11 kW 22 min. Mercedes EQB 4,68 140-215 495 58.900 62.948 300-350 do 11 kW 28 min. MG4 4,28 125-150 363 32.900 39.500 300-350 do 11 kW 23 min. Renault megane 4,20 96-160 440 37.090 52.980 280-330 do 22 kW 39 min. Škoda enyaq 4,64 132-220 585 49.649 58.123 350-400 do 11 kW 22 min. Tesla model Y 4,7 220-235 854 48.220 55.220 380-450 do 11 kW 28 min. Toyota bZ4X 4,69 150-160 452 49.900 65.000 250-300 do 11 kW 38 min. Volkswagen ID.5 4,59 128-220 549 53.543 60.489 350-400 do 11 kW 29 min.

* - doseg v primeru kombinirane vožnje. Pozimi se doseg zmanjša za od 20 do 30 odstotkov

Foto: PRIMA

Katerega bi si "odpeljal domov"?

Po izkušnji avtomobila prednjači tesla model Y, ki mu v praksi uspe pokazati, zakaj je z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil. Razmerje cena-prostornost-zmogljivost-poraba je odlično, bistvo njene konkurenčne prednosti pa je nato še preprosto polnjenje na lastni polnilni mreži. Tehnično in uporabniško sta v prvem razredu avtomobilov še hyundai ioniq 5 in kia EV6, edina med trinajsterico že z 800-voltne platforme. Presenečenje je prav gotovo omenjeni MG4, ki ima učinkovito polnjenje in majhno porabo ter za tak avtomobil zavidljiv doseg. S svojo ceno prav gotovo postavlja alternativo dimenzijsko večjim avtomobilom. Družinsko prikrojen je Škodin enyaq, tako s prostornostjo kot tudi z energijsko učinkovitostjo za daljša potovanja.

Ko smo sodelujoči na testu za konec izbrali tri izmed 13 avtomobilov, ki bi jih "odpeljali domov", smo s kolegi največkrat izbrali teslo model Y, hyundaia ioniqa 5 in škodo enyaq.

V oči prav zagotovo bodejo cene avtomobilov. Izhodiščna cena le dveh je bila pod 40 tisočaki, sicer pa vsaj med 45 in dobrimi 50 tisočaki. Povprečna cena testnih avtomobilov, ki so z opremo stali od 39.500 (MG4) do 83 tisoč (audi Q4), je bila 61 tisočakov. Pri sedmih se je cena testnega v primerjavi z izhodiščno ceno razlikovala za manj kot 10 tisoč evrov. Meja sprejemljivega se glede na dinamiko trga giblje med 50 in 60 tisoč evri. Z izjemo obeh najmanjših je bil najcenejši aiways U5, nato je že na vrsti letos cenovno najbolj agresivna tesla.

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Električni avtomobili se razlikujejo tudi po nekaterih tehničnih posebnosti. Tako imata oba korejska avtomobila funkcijo V2L – polnjenje zunanjih porabnikov z močjo dobrih tri kilovate. Aiways izstopa kot zelo prostorec SUV za zmerno ceno, Renault in BMW med temi avtomobili edina ponujata 22-kilovatni polnilec AC. Ta je lahko v praksi zlata vreden. Pomembni so tudi sistemi predgretja (oziroma hlajenja) baterije, kar dobro izkoriščajo predvsem znamke Tesla, Hyundai in Kia – pri obeh korejskih sistem ne deluje pod 20-odstotno napolnjenostjo baterije. Največja sprednja prtljažnika imata tesla in ford mustang, pri obeh korejskih avtomobilih se ta precej zmanjša ob štirikolesnem pogonu oziroma dodatnem elektromotorju spredaj.

Uporabniške posebnosti omogočajo novi infozabavni sistemi. Tu je poglavje zase Tesla s pretočnimi videovsebinami, brskanjem po internetu, igricami in na sploh z daleč najbolj odzivnim zaslonom na dotik. Tudi Renault podobno kot Tesla uporablja Googlov vmesnik, kar prinaša zelo dobro načrtovanje poti in predvidevanje preostanka baterije na koncu potovanja.

Foto: PRIMA

V družbi so bili avtomobili različnih starosti. Tako je Aiwaysov U5 že precej zastarel avtomobil in že letos na ceste prihaja novejši U6, Toyota pa je z bZ4X šele začela svojo električno pot. Kot smo zapisali že v našem prvem testu tega avtomobila, so Japonci izdelali odličen športni terenec, le da peša pri informacijski podpori, porabi in polnjenju.

Zelo podobno je na trg električnih avtomobilov pred leti vstopil Volkswagen; prvi ID.3 ni znal pokazati odstotka napolnjenosti baterije, enako ne niti naslednik ID.4, znatno boljši izkoristek celotnega električnega pogona ponuja šele ID.5. Izkušnje štejejo in vsaj tradicionalnim proizvajalcem je na trgu električnih vozil težko uspeti čez noč. Toyotin avtomobil ima zato velik potencial, če bodo inženirji zanj pripravili resnejšo nadgradnjo. Tudi za Ford je mustang mach-e prvi električni avtomobil, ki je pozicioniran premijsko. Tare ga visoka poraba, kar pa mu uspe za zdaj nadomestiti z baterijo velike zmogljivosti. Vsekakor od Forda pri naslednjih električnih avtomobilih pričakujemo več.

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA