Hit leta? Avtomobil, ki pokaže marsikaj novega. #foto

Peugeot je z modelom 408 združil več avtomobilskih svetov ter z vpadljivim in drzno oblikovanim avtomobilom ponudil resno nadgradnjo svoje klasike, modela 308. Ključna pri 408 je predvsem sveža zasnova in večja prostornost za potnike. Avtomobil je občutno večji, a tudi dražji. Sobivanje s tem avtomobilom je lahkotno in všečno, le pri izbiri pogonov bi si želeli še kakšen dodaten bencinski motor.

Peugeot 408 je dober primer evolucije avtomobila. Ne toliko z vidika njegovega pogona, temveč predvsem novih idej pri oblikovanju karoserije in izkoristka prostora. Avtomobil, kot je peugeot 408, združuje poteze kombilimuzine, delno tudi karavanov in križancev, obenem pa vse skupaj uspešno združuje z dinamičnimi kupejevskimi linijami. Ravno poceni tak avtomobil sicer ni, pa tudi pri pogonih bi si želeli še večjo izbiro bencinskih motorjev brez (dragega) priključnega hibrida. Morda je celo največja pomanjkljivost modela 408, da ni na voljo s povsem električnim pogonom.

Palec gor: oblika, prostornost na zadnji klopi, moderna zasnova

Palec dol: omejena izbira pogonov, za nekatere preveč digitalna notranjost

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Drzen, poseben in tudi oblikovno svež

Avtomobilski načrtovalci že več let aktivno iščejo nove oblike in tehnične rešitve, s katerimi bi nadgradili in osvežili klasične avtomobile z motorji na notranje izgorevanje. Pri teh je z vidika pogona težko ponuditi kaj zares novega, tudi pri elektronskih sistemih in menjalnikih so napredki že nekaj časa dokaj malenkostni.

Dodatne možnosti pa so pri celotnem oblikovanju avtomobilov in karoserijskih izvedbah. Nekoč so tako združili klasične avtomobile in robustne terence ter izumili kratico SUV (sport utility vehicle ali športni terenec), ki je ponudil najbolje iz obeh svetov. Danes je tudi športnih terencev in križancev na cesti že toliko, navsezadnje ti avtomobili predstavljajo polovico trga novih avtomobilov v Evropi, da je trg z njimi že nasičen. Tudi med temi vozili je treba poiskati nove poteze in rešitve, ki izboljšajo kakovost vožnje, udobje in praktičnost, nenazadnje tudi pomagajo opravičiti vse višje cene novih avtomobilov.

Nekaj, kar je videti novo, dinamično in sveže, ima lahko tudi nekoliko bolj premijsko ceno. Avtomobile vendarle kupujemo tudi z očmi, kajne?

Foto: Gregor Pavšič

Peugeot 408 je zelo dober primer iskanja takih rešitev in tudi dokaz, da je mogoče prostor avtomobila na novo definirati tudi pri klasičnih avtomobilih. Pri namenskih električnih večjo prostornost omogočajo daljša medosna razdalja in manjša kompleknost pogona, na primer brez fizične povezave obeh osi pri štirikolesnem pogonu.

Štiriosmica je dejansko odlična nadgradnja peugeota 308, torej čistokrvne avtomobilske klasike nekoč kraljevskega spodnjega srednjega razreda. Oblikovni pristop pri obeh je enak, a vendarle 408 nudi bolj pompozen in še bolj dinamično vpadljiv avtomobil. Kdor izbere še svetlejšo barvo, bo to lahko še izdatneje poudaril.

Kaj pravijo dimenzije? Peugeot 408 je dolg skoraj 4,7 metra, to je kar 32 centimetrov več kot 308. Tudi medosno razdaljo ima 11,2 centimetra daljšo. Medosje tako meri zavidljivih 2,8 metra. Od modela 308 je skupno daljši za 24 centimetrov. Prostornina prtljažnika pri hibridni različici meri 471 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vožnja s štiristoosmico je v marsičem podobna triostoosmici – vozniški prostor je domala enak, ali pa vsaj enako zasnovan. Peugeot tu nima ročne zavore in prav nič ni starokopiten – notranjost je digitalizirana, nekaj je sicer tudi še klasičnih gumbov in stikal, a drzne linije in digitalnost sta rdeča nit tega avtomobila.

Enako tudi manjši volanski obroč in ostali elementi, ta avtomobil kliče po vozniku, ki mu srce bije hitreje ali pa ki uživa tudi v umirjeni vožnji v drzneje zasnovanem avtomobilu. Tak avtomobil ne more ustrezati čisto vsem; kdor se bo za volanom dobro počutil, pa bo zagotovo užival. Vozniški vtis pa je pričakovan: 408 se med ovinki po dinamiki s 308 ne more enakovredno kosati.

Foto: Gregor Pavšič

Vsaj v primerjavi s 308 tak avtomobil ključne prednosti nudi od stebrička B naprej. Prostornost na zadnji klopi je odlična. Več je prostora za noge, tudi sedi se malo višje. Odlično predvsem za tiste z otroki oziroma rednimi potniki na zadnji klopi. Na zadnji klopi ta avtomobil premaga tudi morebitno primerjavo s karavanskim 308. Ta ima sicer velik prtljažnik, a na zadnji klopi nič kaj več prostora kot kombilimuzina.

Prostornost tam je danes težava večine klasik spodnjega srednjega razreda, prav gotovo je ne moremo spregledati tudi pri modelu 308. Enako večji je prtljažnik in to so ključne prednosti, ki jih voznik dobi z eno konfekcijsko številko večjim modelom.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Povsem osnovni 408 stane 30 tisočakov, 308 pa z enakim samodejnim menjalnikom slabih 28 tisoč evrov. Ponudba motorjev je dokaj majhna in to je še največja pomanjkljivost tega avtomobila. Izhodišče je 1,2-litrski bencinski motor z močjo 96 kilovatov (kW), nekaj malega več moči (100 kW) zmore ta motor še kot blagi hibrid. Kdor hoče več, si bo moral omisliti približno osem tisoč evrov dražjega priključnega hibrida. To ceno pri opremi allure potisne prek 38 tisočakov, pri opremi GT pa že krepko čez mejo 40 tisoč evrov. Pri različici GT je priključno hibridni pogon na voljo tudi z najzmogljivejšim 165-kilovatnim pogonom.

Za zdaj druge ponudbe pogonov ni. Osnovni bencinski motor sicer opravi svojo nalogo dokaj solidno in tistih 130 konjev ni malo. Večini voznikov bi zadoščalo, vseeno pa bi vožnja z nekoliko zmogljivejšim motorjem takemu avtomobilu bolje pristajala.

Foto: Gregor Pavšič

Ta teoretično oddela svojo nalogo zelo dobro in ponudi tistih nekaj deset električnih kilometrov, in če ga le doma vestno polnimo, tudi skupno porabo na daljši rok zniža pod štiri litre na sto kilometrov. Glede na ponudbo je ta pogon najbolj primeren; 408 daje vtis velikega in tehnično naprednega avtomobila, zato vanj tudi sodi zmogljivejši pogon.

Priključni hibrid ima sistemsko moč 165 kilovatov in 360 njutnometrov navora, elektrika pa se hrani v bateriji kapacitete 12,4 kilovatne ure. Je torej doplačilo smiselno? Da, vendarle ne v strogo racionalnem smislu. Polnilec je 7,4-kilovatni, kar je dobro tudi v primeru polnjenja na javni polnilnici. Vseeno pa je to enofazni polnilec in taka tehnologija ob napovedanih novih priključnih hibridih, ki bodo imeli tudi že hitro polnjenje z enosmernim tokom DC, ne bo več dolgo zares konkurenčna.

Električnega 408 (še) ni

Čeprav vem, kakšen odgovor bi dobil, bi v prodajnem salonu povprašal po električni različici. Ta ne bi bila dosti dražja od priključnega hibrida, bi pa vsaj tistim z domačo vtičnico (dejansko je zgolj zanje primeren tudi priključni hibrid) omogočala še boljšo vozno dinamiko, solidne dosege (baterija v obstoječih električnih peugeotih je sicer (pre)majhna, večja prihaja šele z modelom 3008) in vsaj na račun domačega polnjenja tudi nižje lastniške stroške. Prav gotovo je ceno blizu 40 tisoč evrov lažje upravičiti pri električnem vozilu kot priključnem hibridu.