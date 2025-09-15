Jasno je, da ta motocikel ne želi ostati neopažen. Njegova podoba je povsem futuristična in agresivna, skoraj teatralna. Vsak detajl je izpiljen z italijansko oblikovalsko drznostjo. Ducati s tem modelom dokazuje, da zna preseči meje pričakovanj in ustvariti nekaj, kar ni le motorno kolo.

Italijanski dizajn je lahko pompozen in nastopaško predrzen in Diavel V4 to tradicijo potrjuje. Ogromni prednji vstopniki za zrak, ki so bolj vizualni kot funkcionalni element, dodajo vtis surove športnosti in občutek, da motor ves čas stoji na preži, pripravljen na eksplozijo moči.

Dodatno izstopa zadnja široka pnevmatika širine 240 milimetrov (240/45 ZR7), ki mu daje skoraj avtomobilsko prisotnost na cesti ter hkrati skrbi za oprijem in stabilnost, ko se voznik odloči za bolj drzen vstop v ovinek. Ni naključje, da je Diavel prejel oblikovalske nagrade in postal prepoznaven simbol italijanske estetske drznosti.

Palec gor: izstopajoč videz – izjemen vtis moči in prestiža, odlične zavore, zaloga moči

Palec dol: pri večjih hitrostih manjka prednja vetrna zaščita, nekoliko pretrdo vzmetenje

Foto: Sašo Jalšovec

Zgodovina Diavela

Prvi Diavel se je javnosti predstavil leta 2010 in povzročil pravi mali šok v svetu motociklizma. Ducati, ki je znamka, znana po svojih superšportnikih, kot sta Panigale in Supersport, je s tem modelom stopila na povsem novo področje – križanec med super športnim motociklom in potovalnikom, v ameriškem smislu "power cruiserjem". Ime Diavel, ki v italijanščini pomeni hudič, je še dodatno podžgalo zanimanje in potrdilo značaj motorja.

Prva generacija je bila opremljena z agregatom V2 Testastretta, ki je zagotavljal moč in karakter, a Ducati je sčasoma sledil razvoju in leta 2023 predstavil novo različico z motorjem V4. S tem je Diavel postal še bolj brutalna, a hkrati sofisticirana zver, ki združuje tradicijo športnih motorjev s praktičnostjo in drznostjo sodobne tehnike.

Pogonski sklop in tehnika

Srce Ducatija Diavel V4 je 1158-kubični štirivaljnik Granturismo V4, ki razvije 168 konjskih moči. Gre za motor, ki je že znan iz drugih Ducatijevih modelov, a je posebej prirejen za značaj Diavela – torej za eksplozivne pospeške, širok razpon moči in brutalno odzivnost. Menjalnik omogoča tudi hitro prestavljanje brez uporabe sklopke, kar pri takšni moči pomeni še dodatno uživaštvo in športni značaj.

Vzmetenje je športno naravnano in precej čvrsto. Spredaj najdemo 50-milimetrske obrnjene vilice, zadaj pa enojni nastavljiv amortizer, kar skupaj poskrbi za precizno vodljivost. Na bolj razgibanih podlagah to pomeni manj udobja, a Diavel je bil vedno mišljen kot stroj za urejene asfaltne podlage, kjer lahko pokaže svoje prave zmožnosti. Zavore so, kot se za Ducati spodobi, na najvišjem nivoju – spredaj z dvojnimi 330-milimetrskimi koluti in štiribatnimi Brembo Stylema čeljustmi, ki zagotavljajo brutalno zavorno moč in izjemno natančnost.

Tehnološki paket je popolnoma v koraku s časom. Ducati ponuja različne načine vožnje, ki prilagajajo moč motorja, delovanje nadzora zdrsa in odzivnost plina. Na voljo so še sistemi za nadzor oprijema, wheelie control in večnivojski ABS, prilagojen tudi vožnji skozi ovinke. Elektronika tako pomaga vozniku obvladovati vse, kar motor ponuja, a občutek moči ostaja surov in neukročen. Za vse ljubitelje hitrih štartov pa je na voljo posebna funkcija »launch control«, nastavljiva v treh nivojih moči.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sašo Jalšovec

Doživetje vožnje, ki presega običajne kategorije

Vožnja z Ducatijem Diavel V4 je nekaj, kar preseže običajne kategorije. Potrebujemo nekaj prakse in spoštovanja, da se navadimo na njegov značaj, saj gre za motor, ki zahteva odločnost in koncentracijo. Ko pa ga enkrat začutimo, postane jasno, zakaj ime hudič na dveh kolesih.

Moči je na pretek, a ni le surova, je lahko lepo razporejena in uporabna. Nizko težišče in izjemno široka zadnja pnevmatika omogočata vožnjo skozi ovinke z natančnostjo, ki je za tovrstno kategorijo motociklov skoraj presenetljiva. Na cestah z veliko zavoji se izkaže za presenetljivo okretnega, medtem ko pri višjih hitrostih deluje stabilno in samozavestno.

Vzmetenje je športno trdo in to čutimo predvsem na neravnih cestah, kjer udobja ni veliko. A na lepo urejenih podlagah Diavel blesti – hitro, dinamično in drzno. Sedež je za voznika kljub športnim merilom presenetljivo udoben, medtem ko je prostor za sopotnika precej skromen in bo večinoma ostal neizkoriščen. To je stroj, narejen za voznika, ne za sopotnike.

Lep design ima pa seveda tudi pomanjkljivost – ni prednje vetrne zaščite. Vožnja pri večjih hitrostih zato hitro postane naporna, saj je odpor zraka precejšen in udobje občutno manjše. A to je kompromis, ki ga Diavel daje namerno: biti bolj agresiven športnik kot klasičen potovalnik.

Drzne si biti drzen

Ducati Diavel V4 je edinstven motocikel, ki ne sodi v klasične kategorije. Ni potovalnik v ameriškem smislu, ni superšportnik, a vsebuje elemente obeh.

Ducati Diavel V4 je edinstven motocikel, izrazito narejen tako, da pusti vtis, in tukaj mu ni kaj očitati. Je pa res, da je zato nekoliko manj prijazen za dolga potovanja, a ob vseh ostalih argumentih, ki jih ponuja, razen cene, to ni ključna pomanjkljivost.

V trenutku, ko se motor prebudi in cesto preplavi zvok štirivaljnika, udobje ni več ključna tema. Tisto, kar Diavel V4 ponuja, je prestiž italijanskega oblikovanja, ekskluzivnosti in zmogljivosti. To je motor, ki ne kupuje kompromisov, temveč nudi luksuz izkušenj, tudi če jih plačamo z nekaj udobja.

Diavel V4 je izbira tistih, ki si želijo nekaj posebnega, nekaj, kar izstopa, nekaj, kar zahteva spoštovanje, a v zameno vrača nepozabna doživetja. Je obenem utelešenje italijanske oblikovalske drznosti, tehnične dovršenosti in neukročene moči. Ducatijev slogan to povzame, drzne si biti drzen.