Do službe in nazaj: tri alternativne izbire, so res predrage?

V majhnem avtomobilu zamenjati bencinski motor z električnim, in to v Sloveniji, kjer velikih mest sploh nimamo? Kaj pa za vlogo avtomobila za vsakodnevno pot v službo, za vsaj 80 kilometrov dnevno? Izbira nista le prodajno uspešna renault zoe in renault twingo, tokrat na testu še zanimiva kombinacija francoskega, italijanskega in nemškega električnega "malčka".

Med to trojico je fiat 500e edini na voljo z baterijama dveh velikosti. Testni avtomobil je imel tisto večjo z uporabno kapaciteto dobrih 37 kilovatnih ur. Foto: Gregor Pavšič Ker je javni promet v Sloveniji premalo priročen, je večina dnevnih migrantov še naprej prisiljena za prevoz do službe uporabljati avtomobil. To je pogosto drugi domači avtomobil. Ker so te vožnje predvidljive, tako z vidika letnega obsega kot dnevno potrebnih kilometrov, je pri izbiri pogonov zanimiva elektrika.

Danes na trgu ni več električnih malčkov, kot sta bila prodajno zelo uspešna volkswagen e-up in škoda citigo iV, zato je za večino teh električnih majhnih avtomobilov treba odšteti več. Med vozniki seveda obstajajo izjeme, toda za večino so ti avtomobili - z vidika relativno majhnih baterij in visoke cene - težko izbira za prvi domači avtomobil.

Električni mini je izjemno dinamičen in športni avtomobil, toda ima tudi izjemno majhno baterijo in ta je njegova največja hiba. Foto: Gregor Pavšič

Vozili smo tri zanimive avtomobile, in sicer peugeota e-208, fiata 500 e in električnega minija. Vsi trije, mini resda že skrajno mejo, presegajo nekatere že kar preveč skrajno odmerjene električne avtomobile. To sta na primer mazda MX30 in honda e, obe sicer zelo kakovostni, a predragi in z izjemno majhnim dosegom. Taka premijska mestna vozila so lahko zanimiva za kupce v velikih evropskih mestih, v Sloveniji pa so zahteve večine drugačne.

Tak avtomobil se kupi na dolgi rok in predvsem z upoštevanjem vseh lastniških stroškov. Razlog za odločitev zanje niso le nižji vzdrževalni stroški, ključna prednost je veliko mirnejša vožnja. Zanemarljiva ni niti njihova poskočnost. Ker pa so dražji, je to razliko mogoče upravičiti predvsem z veliko prevoženimi kilometri, cenejšo pogonsko energijo, nižjimi servisi, a tudi dražjo zavarovalnino.

Vsaj dva od teh avtomobilov sta pri nakupu, pri čemer pa že upoštevamo subvencijo Eko sklada, okrog devet tisoč evrov dražja od primerljivih bencinskih različic.

Kakšni so realni dosegi? S peugeotom e-208 se bo mogoče peljati do 300 kilometrov, enako tudi s fiatom 500-e. Ta s šibkejšim motorjem nadoknadi nekaj manjšo baterijo in se izkaže pri porabi. Pri miniju bo doseg bližje 160 kilometrom, z zelo pazljivo vožnjo morda do 200 kilometrov. Dosegi so sicer zelo odvisni od načina vožnje in predvsem izbire cest, po katerih vozimo. Ti dosegi sicer dnevnim migrantom zadostujejo za dnevne potrebe po mobilnosti. Vseeno pa dosegi pod 200 kilometri v praksi močno otežijo vsak “ovinek” in voznik je nato resnično zelo vezan na domačo hišno vtičnico.

Čeprav nima namenske električne platforme, je uporabniško tale petstotica več kot solidna. Razpoložljivo zalogo elektrike prikazuje celo v odstotkih. Foto: Gregor Pavšič

Električni peugeot e-208 je daljši od štirih metrov in ima pet vrat. Med testno trojico je bil najbolj praktičen. Foto: Gašper Pirman

peugeot e-208 fiat 500 e mini e dolžina: 4.055 mm 3.632 mm 3.850 mm širina: 1.745 mm 1.683 mm 1.727 mm medosna razdalja: 2.540 mm 2.322 mm 2.495 mm kapaciteta baterije: 45 kWh 37,3 kWh 28,9 kWh moč motorja: 100 kW 87 kW 135 kW doseg WLTP: do 339 km do 320 km do 234 km Moč polnjenja AC: do 7,4 kW do 11 kW do 11 kW Moč polnjenja DC: do 100 kW do 85 kW do 49 kW Masa: 1.530 kg 1.365 kg 1.440 kg Naj. hitrost: 150 km/h 150 km/h 150 km/h 0-100 kmh: 8,1 s 9 s 7,3 s Prtljažnik: 265 l 185 l 211 l Cena v Sloveniji: od 31.920 EUR od 34.990 EUR od 37.093 EUR

Dokaj solidna prostornost na zadnji klopi peugeota e-208, ki pa je na ravni tega razreda. Fiat nudi tudi sistem vrat 2+1 (dve vrati na eni strani vozila), najtežje se je do zadnjih sedežev prebiti v miniju. Foto: Gašper Pirman

Trije avtomobili so različni med seboj in vsak med njimi ima določene prednosti. Mini ima daleč najmanj dosega, a je zato med vsemi najbolj vozniško dinamičen. Po poskočnosti je eden redkih, ki se lahko primerja tudi s teslami. Toda tudi s previdno vožnjo ne bo mogoče voziti kaj bistveno več kot 150 kilometrov daleč. To je res zelo malo, že kar moteče malo za uporabo električnega avtomobila v letu 2021.

Fiatova električna petstotica se pelje zelo lepo in umirjeno, prav gotovo prijetnejše od preostalih pogonskih različic enakega avtomobila. Raven opreme je visoka, enako tudi kakovost materialov in počutje v vozilu. Za dodatnih 1.500 evrov je na voljo tudi različica s tako imenovanimi "samomorilskimi" stranskimi vrati 3+1, ki so torej vpeta zadaj.

Peugeotov avtomobil je uporabniško najbolj celovit. Ima pet vrat, med to trojico tudi največjo kapaciteto baterije in solidno polnjenje. Električni pogon je najbolj poskočen med vsemi razpoložljivimi motorji za dvestoosmico. Navaditi se bo treba le na nekoliko bolj posebno notranjost, ki je sicer zaščitni znak znamke Peugeot.

Pri moči polnjenja DC prevladujeta peugeot in fiat, a v praksi tako bistvenih razlik ni. Tudi polnilnice z močjo nad 50 kilovati so redke in predvsem drage. Foto: Gregor Pavšič

Posebnost pri Peugeotu je enak nabor paketov opreme ne glede na pogon vozila. Foto: Gašper Pirman

Notranjost minija je privlačna, razgibana in tudi dovolj posebna. Foto: Gregor Pavšič

Pri Peugeotu je razliko med bencinskim in električnim 208 najlažje določiti, saj je oprema ne glede na izbiro motorja enaka. Primerjano s 100-kilovatnim bencinskim motorjem s samodejnim menjalnikom in z odšteto subvencijo bo e-208 dražji za okrog devet tisoč evrov.

Približno enaka je tudi razlika med bencinsko in električno gnanim fiatom 500. Pri miniju je razlika celo manjša, a je ta avtomobil med vsemi najdražji.

Tako kot v vseh peugeotih se je tudi v e-208 treba navaditi na nekoliko poseben položaj volanskega obroča, ki se nahaja pod linijo merilnikov. Foto: Gašper Pirman

Devet tisoč evrov seveda ni malo in to razliko je zgolj prek stroškov težko nadoknaditi. Za elektriko je treba na sto kilometrov plačati vsaj kakšna dva evra, za bencin pa morda osem evrov. Če bi letno prevozili 20 tisoč kilometrov, bi si tako letno na račun cenejše energije povrnili 1.200 evrov.

Še največjo razliko lahko prinese financiranje nakupa avtomobila prek nizke obrestne mere Eko sklada. Kdor bo avtomobil večinsko ali v celoti plačal z gotovino, bo cenovno razliko med bencinskim in električnim motorjem težje nadoknadil. Vse seveda ni v racionalnih izračunih, saj - kot že rečeno - nekaj šteje tudi vozna izkušnja. Tudi prodajni rezultati kažejo, da še vedno ni veliko voznikov, ki bi bili pripravljeni za majhen avtomobil odšteti toliko denarja.

Zelo majhne baterije v dragih avtomobilih so lahko smiselne predvsem za prebivalce velikih evropskih mest. Primeri električnih avtomobilov z visoko ceno in dometom pod 200 kilometri so prav ta mini, pa honda e, mazda MX30 … Foto: Gregor Pavšič

Peugeot e-208 je v tem razredu najresnejši izzivalec Renaultovega zoeja. Foto: Gašper Pirman

Peugeot je med temi tremi najcenejši in tudi dimenzijsko največji. Z naskokom največji je tudi njegov prtljažnik. Električna dvestoosmica je tako trenutno najresnejši mestni tekmec renaultu zoeju, ki je primerljivo opremljen sicer nekoliko dražji, a ima predvsem učinkovitejše polnjenje na izmeničnem toku in morda celo sto kilometrov več dosega.

Kaj pa fiat 500 e z manjšo baterijo?

Fiatov malček je šik in elegantna izbira, ki pa ima še nekoliko manj dosega kot peugeot. V Sloveniji trenutno na ceniku ni različice z manjšo baterijo, ki bi bila ob zadostno nižji ceni morda celo še bolj zanimiva in konkurenčna. Če bi bila razlika vsaj okrog deset tisoč evrov, bi tak fiat stopal na področje električnega renaulta twinga.

Mini je kot raketa, a kaj kot se z majhno baterijo cenovno bliža celo teslam

Mini je na drugi strani izdelal zelo privlačen električni avtomobil, a potencial bi bil lahko ob namenski platformi v prihodnje še mnogo večji. To je vendarle predvsem v Minijeve barve preoblečeni BMW i3, zato tudi kombinacija zmogljivega motorja, majhne baterije in cene okrog 37 tisoč evrov ni prava. To je navsezadnje komaj nekaj tisočakov manj od enomotorne tesle model 3.