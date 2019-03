Dacia duster - kaj vse zmore avtomobil za 18 tisočakov?

Po naših večkratnih poročanjih o modelu duster lahko na novo pišemo o različici techroad s 1.332-kubičnim bencinskim motorjem. Tega do zdaj v daciah še nismo vozili na testih, ampak že prej v modelih znamk Renault, Nissan in Mercedes-Benz.

Z 21-centimetrsko oddaljenostjo od tal je duster pripravljen za različico 4x4 in za naskok na teren. Foto: Gašper Pirman

Ob pogledu na napis techroad večina pomisli na štirikolesni pogon, vendar ta v ponudbi Dacie (še) ne gre skupaj z 1,3-litrskim motorjem. Pogon 4x4 je namreč na voljo samo pri bencinarju 1.6 Sce in dizlu 1.5 dCi, tisto besedo v oklepaju pa smo za vsak slučaj dodali, če morda le pride kdaj na vrsto.



In kaj pomeni techroad? Po eni strani gre za rahlo polepšanje paradnega konja romunskega renaulta, obenem pa številne podrobnosti (očitne in takšne bolj skrite) na zunanjosti in v kabini ustvarjajo dodaten imidž tako vozilu kot znamki. Skupaj s primerno izbrano serijsko opremo je ta duster zanimiv SUV z osnovno ceno 17.140 evrov.

Motor: 1.3 Tce 130, 96 kW



Poraba na testu: 7,2 l/100 km



Cena vozila: 18.270 evrov

Techroad je dobro opremljena omejena serija

Nad plastičnim pragom dusterja so namestili širok temen trak z rdečkastim vzorcem, kakršen se pojavi še na oblogah sedežev. Sredi 17-palčnih litih platišč so rdeči ''Dacia'' čepi, kolutne zavore so tudi zadaj. Notranjost lepšajo rdeče podrobnosti, kot so šivi na sedežih in naslonih vrat, okrasne linije okoli manšete in prek zračnikov, napis Duster na naslonjalih spredaj in še nekaj malenkosti, ki odvračajo kritične poglede na trdo plastiko.

V avtomatsko klimatizirani notranjosti je serijska tudi osrednja tablica z navigacijo (s funkcijo Android Auto), k doplačilni opremi pa spadajo vzvratna kamera, rezervno kolo, kartica Dacia, ki že med približevanjem samodejno odklene vozilo in kovinska rdeča barva, vse skupaj za 1.130 evrov.

Dodatna oprema (vzvratna kamera, rezervno kolo, kartica Dacia in fusion rdeča barva) dvigne osnovno ceno omejene serije techroad s 17.140 na 18.270 evrov. Foto: Gašper Pirman

Notranjost dusterja je polepšana z rdečimi okraski, ki sploh ne delujejo ceneno, pa še kritične poglede odvračajo od trde plastike. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo



Ja to, kar nas vedno zmoti pri cliu, capturju in vseh daciah po vrsti. Stikala tempomata in potovalnega računalnika na prečkah volanskega obroča so neosvetljena in skoraj nič oblikovana za boljši otip v temi.



Druga pripomba se tiče sicer primerno velike poličke nad sovoznikovim predalom, ki je tudi posebej prekrita z oblogo, vendar je ta tako trda, da na njej odloženi telefon zdrži le do prvega ovinka.

Ta bencinski motor samo s sprednjim pogonom

Kot smo že zapisali, žene novi motor samo sprednji kolesi, pri čemer dvopogonskega dusterja do zdaj sploh še nismo vozili. No, Foto: Gašper Pirman seveda smo, ampak prejšnjo generacijo, celo s samodejnim menjalnikom. In zdajšnji občutki? Duster je bolj lahkotno vodljiv (volanski prenos je stari Renaultov s 3,3 zavrtljaja) in primerno odziven avtomobil.

Prestavna razmerja so daljša, posebej prva prestava ni tako kratka kot pri dizlu, kjer nadomešča reduktor za terenske vzpone.

Občutki? Če nas ne varajo, je bil duster 4x4 vzdolžno stabilnejši, skupaj s testnim pa sta oba na avtocestah prav glasno šumeča. Tako smo se med vožnjo najbolje počutili na regionalnih in stranskih cestah, posebej zadovoljno in brezskrbno pa smo se vozili po makadamih, saj je duster dvignjen kar 21 centimetrov od tal.

Pa še tole mnenje dodajamo: namesto obstoječega bencinskega dusterja 1.6 4x4 bi različica 1.3 Tce 130 4x4 (če bi obstajala) predstavljala boljši odgovor vitari, ki ponuja dve turbobencinski 4WD-različici, pri čemer so se pri Suzukiju atmosferskemu motorju že 1.6 odpovedali.

Rdečkasti vzorec na temni površini nad plastičnim pragom se pojavi tudi na vseh sedežnih prevlekah. Promocija znamke in modela se nadaljuje z napisi duster (letve prtljažnika) in dacia (rdeči čepi sredi 17-palčnih platišč). Foto: Gašper Pirman

Poraba po novih normah je liter višja

Če bi uradno porabo bencinskega motorja v dusterju ocenjevali po starih normah NEDC (new european driving cycle), bi zapisali 7,3 mesto, 5,3 odprte ceste in 6,0 kombinirano. Po novi metodi WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedure), ki bolj realno zajema podatke o vožnji, pa znaša kombinirana poraba liter več, torej 7,0 litra na sto kilometrov. Ta vrednost je tudi zapisana v homologacijski listini.

Kakšna je razlika med metodama NEDC in WLTP?



Obe upoštevata začetek merjenja z neogretim motorjem, test je daljši (23 kilometrov v času 1.800 s namesto 11 kilometrov v 1.180 s), upošteva se samo 13 odstotkov mirovanja namesto 25, hitrostni razpon je povečan (47–131 kilometrov na uro, namesto 34–120), način pospeševanja je spremenjen (0,39–1,58 m/s2 namesto 0,50–1,04), upoštevajo se štiri faze vožnje namesto dveh (prej samo naselje in zunaj naselij).

Testna poraba (7,2) je že blizu uradnemu merjenju

Foto: Gašper Pirman Po večkratnem točenju goriva je bencinski duster povprečno porabil natančno 7,23 litra goriva na sto kilometrov. Dobrih tisoč kilometrov je prevozil po avtocestah med Ljubljano, Zagrebom in Dunajem, preostalih tisoč pa na mestnih in primestnih relacijah.

Pred potovanji v tujino smo preverili delovanje merilnika hitrosti, ki se na avtocesti zlaže za šest na uro. Pri 136 se motor vrti z dovolj tihimi 2.800 vrtljaji, hrup oziroma šum pa povzročajo slabša zvočna izolacija in prav nič vitko oblikovani strešni letvi, ki skupaj z 21-centimetrsko oddaljenostjo od tal slabijo aerodinamične lastnosti. Zato poraba na ravnem odseku avtoceste seže do osmih litrov.

Seveda se lahko poraba testnega dusterja spusti tudi pod svojo novo normirano vrednostjo. Pri 54 na uro (50 po garminu) in 1.650 vrtljajih v četrti prestavi porabi le tri litre in pol, pri 95 (90 po garminu) in 1.950 vrtljajih pa pet litrov in pol goriva. Tako smo se s testnim dusterjem večkrat vozili tudi z manjšo porabo od normirane, kar se nam pri prejšnjih metodah merjenja ni moglo pripetiti.

