Bistvo ostaja enako, a hudič je v podrobnostih #foto

Spomladi je v Evropo pripeljal prenovljeni mini, katerega tretja generacija sega v leto 2014. Gre za 3- in 5-vratne modele ter različico cabrio. Na prvi vožnji žal nismo preizkusili najbolj zmogljivega JCW, ampak trivratnega cooperja. Seveda je tudi ta verodostojni naslednik legendarne ikone, ki jo je predstavljal izdelek BMC (British Motor Corporation) v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prenova je najbolj spremenila sprednji del

Heksagonalna maska je dobila širok prečni pas v barvi karoserije. Sprednji odbijač ima novi odprtini za zrak, meglenki sta prestavljeni v območje glavnega žarometa, po novem s serijsko svetlobo LED. Tudi zadnji svetlobni enoti, ki iz dveh polovic tvorita britansko zastavo, sta zdaj serijski.

Žarometa postaneta okrogla kot pri prvobitnih minijih, med srečanjem ali ko današnjega minija zagledamo v ogledalu. Takrat se elipsi vizualno spremenita v krog.

Med opcijsko opremo, ki posega v zunanjost, omenimo paket Piano Black, nova 17- in 18-palčna platišča in vzmetenje FSD ("frequency selective dampers").

Notranjost kot v večjih modelih

5-palčni digitalni merilnik smo spoznali med testoma obeh countrymanov. Tudi okrogel 8,8-palčni zaslon je serijski, manj opazna je spremenjena oblika zračnikov. Mini je pridobil nov infozabavni sistem, razširjen obseg vozniških pripomočkov in opcijske opreme. Na primer možnost ogrevanja volana in kar 12 odtenkov ambientalne osvetlitve.

Mini z elementi SUV?

Prenovljeni cooper S, ki smo ga zapeljali prvič, je na prvi pogled nespremenjen, če seveda odmislimo masko s sprednjim odbijačem. Nekdaj so bila podvozja minijev bližje tlom kot danes, kar se vidi tudi iz fotografij. Po trenutno veljavnih oblikovalskih pravilih (SUV) je današnji mini obrobljen še s plastikami terenskega videza.

Motorna paleta se ni spremenila

Minija tudi po prenovi ženeta dva bencinska motorja, in sicer trivaljni 1,5-litrski (55, 75 in 100 kW) ter štirivaljni 2.0 (131 in 170 kW). 6-stopenjski ročni menjalnik je serijski, za doplačilo pa 7-stopenjski steptronic (približno dva tisoč evror). Prenova je posegla tudi na prvega minija electric oziroma cooperja SE s 135 kilovati, o katerem smo poročali lansko pomlad.

Mini cooper S 3v je 350 kilogramov lažji od countrymana

Med testom 131-kilovatnega minija cooper S countryman smo se navduševali nad zmogljivim in odzivnim motorjem ter podvozjem, ki omogoča vijuganje v slogu "go-kart". 350 kilogramov lažji trivratni cooper S (1300 kg) se zapodi v ovinke še mnogo bolj igrivo in lahkotno.

En konj iz 178-glave črede v countrymanu skrbi za dobrih devet kilogramov mase, v miniju enake moči pa za dva kilograma manj. To se seveda občuti pri še bolj odločnih pospeških (6,6 je skoraj sekundo hitreje do 100) in uživaških športnih občutkih na zavitih cestah, čemur je ta dirkač pač namenjen.

Nekajdnevno druženje je hitro minilo

Z usti do ušes smo prevozili dobrih 500 kilometrov, večinoma med podeželskimi ovinki. Seveda smo si dali duška, vseeno pa smo gume pustili še za voznike za nami. To se občuti tudi po porabi od nabave vozila pred šest tisoč kilometri, ki smo jo od 8,0 spustili na 7,9. Mini nam je namreč povprečno porabil 7,3, čeprav smo z delno porabo ob tudi delnem upoštevanju predpisov dosegli 12,0.

7-stopenjski samodejni menjalnik deluje odzivno že v osnovnem načinu MID in odlično sodeluje s hitrim voznikom. Ročna izbira prestav je zlasti v načinu sport uživaška, v ovinkih pa med vrtenjem volana zahteva privajanje. Na zavitih cestah voznik mimogrede spregleda, da je zaporedne ovinke prevozil z merilnikom na 100 in več. Izkaže se tudi kot avtocestni potovalnik z 2.100 vrtljaji pri 130 na uro.

Dodatna oprema zlahka preseže 20 tisočakov

Osnovno opremljeni 131-kilovatni cooper S s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, usnjem Mini yours in športnimi sedeži stane skoraj 27 tisočakov. Ceno dvigne izbor dodatne opreme, ki se jo je v preizkušenem miniju nabralo za dobrih 17 tisočakov, pa bi se kakšnemu elementu tudi odpovedali.

Oprema Mini yours na primer zajema zanimive dodatke (platišča JCW s prazno voznimi gumami, izbira načinov vožnje, aktivni tempomat …), a kaj, ko je treba zanjo plačati skoraj pet tisočakov. Če pa bi denarnica prenesla, bi izbrali vsaj športni 7-stopenjski steptronic (2.111 EUR) in elektronsko uravnavanje blažilnikov (422 EUR).

RAZLIČICE 3 vrata 5 vrata cabrio električna one first 19.601 EUR 20.400 EUR one 20.650 EUR 21.450 EUR 25.150 EUR cooper 22.999 EUR 23.800 EUR 27.100 EUR cooper S 27.050 EUR 27.850 EUR 31.500 EUR JCW 33.100 EUR 37.550 EUR cooper SE 33.850 EUR

Čakamo na novo prenovo, ki bi morda miniju povrnila klasično ročno zavoro in možnost popolnega izklopa elektronskih pripomočkov. Optimisti! Foto: Gašper Pirman

Za povečanje prtljažnega volumna od 211 do 731 litrov se zadnji naslonjali poklopita v razmerju 60/40, čeprav gre samo za dva sedeža. Foto: Gašper Pirman