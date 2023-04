Brezplačni sladoled: zgodil se je bizaren upor Kitajcev

Mini je na Kitajskem pokazal tudi cooperja v kabrioletski izvedbi. Foto: MINI Na kitajskem družbenem omrežju Weibo se je pojavil posnetek z Minijevega razstavnega prostora. Tam so delili sladoled, sodeč po posnetku pa so ga “varčevali” za tujce. Posnetek je namreč pokazal, kako sladoleda nista dobila dva domačina, le nekaj trenutkov pozneje pa so ga dali obiskovalcu iz zahodnega dela sveta.

Na omrežju Weibo se je usul pravi plaz obtožb in negativnih komentarjev. Tema “BMW Mini” je postala druga najbolj iskana z več kot 93 milijoni ogledov.

Mini se je opravičil in pojasnil

Pri Miniju so se prek lastnega kanala na Weibu opravičili in pojasnili dogodek. Po njihovih besedah je 300 porcij sladoleda na razstavišču za obiskovalce zmanjkalo, prejela pa ga je nato oseba, ki je bila Minijev uslužbenec. To so bili začasno zaposleni, ki jih je podjetje najelo le za delo na šanghajskem razstavišču.

Mini je v Šanghaju razkril novega električnega cooperja SE, prav tako tudi koncept aceman. Predsednik skupine BMW Group je poudaril pomen kitajskega trga, tako iz vidika prodaje kot tudi navdiha pri iskanju novih rešitev.