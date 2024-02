Izdelali še zadnjega: slovo zadka z zanimivimi vrati #foto

Avtomobilska znamka Mini je leta 2007 obudila model clubman, ki so ga kot originalni avtomobil s tem imenom (najprej sicer traveller, nato clubman in na koncu 1000HL) izdelovali že v šestdesetih letih. Zaščitni znak je bil sistem zadnjih vrat, ki so se odpirala navzven in to ločeno na levi in desni strani.

Od leta 2007 so jih v novi generaciji izdelali 1,1 milijona - to pa je bilo vendarle premalo, da bi se clubman kot nekakšen karavansko navdahnjen mini obdržal v aktualni ponudbi novih modelov.

Zasenčil ga je predvsem countryman, ki letos na ceste prihaja v novi generaciji. Posredni naslednik clubmana bo sicer novi električni aceman. Z umikom clubmana bodo tudi lažje prenovili tovarno v Oxfordu. Tam bodo poleg acemana izdelovali še bencinske različice novega cooperja. Tako naj bi bilo vsaj do leta 2030, ko namerava tovarna v Oxfordu izdelovati le še električna vozila.

Clubman nekoč in danes:

