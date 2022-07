Mini v prihodnosti? To vozilo jo napoveduje. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mini s konceptom aceman napoveduje oblikovanje nove generacije svojih vozil in tudi električnega križanca, ki na ceste prihaja konec leta 2024.

Mini aceman (nedavno so imeli tudi model paceman) je dolg dobre štiri metre, širok je skoraj dva metra in visok 1,59 metra. Je torej večji od osnovnega minija in manjši od countrymana.

Foto: BMW

To je za zdaj koncept, ki pa napoveduje nov model, in sicer električnega križanca. Mini naj bi ga na ceste poslal proti koncu leta 2024, tehnične podrobnosti pa za zdaj niso znane. Prve napovedi kažejo nekoliko večje baterije kot jih ima električni mini danes. Aceman tako tudi ni zamenjava za countrymana, ki bo v novi generaciji nekoliko večji in podoben naslednjemu BMW X1. Medtem ko countryman ostaja, bo aceman predvidoma posredno nadomestil model clubman.

Aceman je nastal na platformi Spotlight, ki jo je BMW razvil skupaj s kitajsko družbo Great Wall. Ta platforma bo tudi osnova za naslednjega klasičnega minija.

Mini v Evropi bo vodila Ulrika von Mirbach

Mini naj bi v začetku naslednjega desetletja postal le še znamka električnih avtomobilov. Vodenje proti tem ciljem so v Evropi zaupali Ulriki von Mirbach, ki v skupini BMW dela že 17 let in je zadnji dve leti znamko Mini vodila na nemškem trgu.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW