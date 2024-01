Testiranja, kmalu razkritje: na ceste prihaja novo ime #foto

Mini bo med modela cooper in countryman vključil dodatni model, ki bo na voljo izključno z električnim pogonom. To je sploh prvi model Minija, ki ga bodo izdelovali le kot električno vozilo. Poimenovali ga bodo aceman. Gre za dobre štiri metre (4.075 mm) dolg avtomobil, ki je širok 1,75 in visok 1,49 metra. Namenjen je petim potnikom (manjši cooper le štirim) in kljub kompaktnim meram pri Miniju napovedujejo zavidljivo mero praktičnosti.

V primerjavi z mini cooperjem bo aceman za dobrih 19 centimetrov daljši, nekoliko ožji (2,3 cm) in 13 centimetrov višji.

Mini še naprej stavi na majhne baterije

Kapaciteta baterije bo 54 kilovatnih ur (kWh), a bo predvidoma na voljo tudi različica z manjšo baterijo kapacitete 40 kWh. Moč polnjenja DC naj bi znašala največ do 95 kilovatov, kar je pod ravnjo današnjih tekmecev.

Razvoj acemana zaključujejo s testiranji v ostrih vremenskih pogojih (mraz in visoka vročina), v popolnosti pa ga bodo pri Miniju razkrili aprila. Proizvodnja acemana bo sprva potekala na Kitajskem, od leta 2026 pa ga bodo za evropskem kupce izdelovali v angleškem Oxfordu.

Osnovni električni mini cooper v Sloveniji stane od 32.500 evrov naprej in ima neto kapaciteto baterije 36 kWh. Moč polnjenja DC znaša do 75 kilovatov. Aceman bo nekoliko dražji od električnega cooperja, cene pa za zdaj še niso znane.

