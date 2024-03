Za volanom navduši z detajli, kar 13 cm je tudi daljši #video

Foto: Žiga Intihar Countryman je v novi generaciji precej spremenil oziroma bolje rečeno nadgradil svojo namembnost. Že prej je sodil med bolj praktične v družini minijev in bil je športni terenec, ki je trkal na premijska vrata. Zdaj je vse to ostal, le da je z dodatnimi centimetri postal veliko uporabnejši.

Countryman je kar 13 centimetrov daljši in šest centimetrov višji. Predvsem ob pogledu s strani je hitro opaziti te razlike; avtomobil je oblikovno zdaj morda manj skladen kot prej, toda uporabnost je izrazito večja. Pri tem avtomobil ostaja v notranjosti pravi oblikovni posebnež, česar danes za veliko novih avtomobilov ne moremo trditi.

Foto: Gregor Pavšič

Countryman svoj vtis pusti že takoj, ko sedemo za volan. Notranjost je kombinacija minimalizma, zanimivih podrobnosti in digitalnih rešitev. Volanski obroč je dokaj klasičen, namesto spodnje letvice so namestili le platneni plašček. Pred voznikovimi očmi je le zaslon proiciranega sistema.

Zanimiva je sredinska konzola, ki ima že tradicionalni Minijev okrogli zaslon. Ta je zdaj najbolj minimalističen, saj je podoben nekakšni okrogli tanki tablici ali retro ogledalu. Pod zaslonom, ki deluje na najnovejšem operacijskem vmesniku skupine BMW in na primer med vožnjo prikazuje tudi realno sliko s kamere in dodanimi navigacijskimi napoti (obogatena virtualna resničnost), so še stikala za zagon motorja, upravljanje z menjalnikom in izbiro voznega programa. Zraven so ohranili še gumb za nastavitev glasnosti zvočnikov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Veliko več prostora zdaj tudi za voznikom

Countryman je zdaj dolg 4,43 metra, šoirok je 1,84 in visok 1,65 metra. Medosna razdalja znaša 2,69 metra.

Veliko prostora je tudi na zadnjih sedežih, ki jih je mogoče vzdolžno premikati do 13 centimetrov. Naslonjalo sedežev se prav tako lahko prilagodi do 12 stopinj. Za sedeži je za countrymana solidno velik prtljažnik, ki meri od osnovnih 460 litrov do 1.450 litrov v primeru položenih sedežev druge vrste.

Za pogon tako bencin in dizel kot elektrika

V Sloveniji bodo countrymani stali od 37.700 evrov naprej. To velja za osnovno različico z 1,5-litrskim 125-kilovatnim motorjem. Za dizelsko gnanega bo treba odšteti vsaj 40.800 evrov, za električnega pa 42.500 evrov. Tega poganja 150-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa je (dokaj rezerviranih) 66 kilovatnih ur. Dobra stran električne različice bo 22-kilovatni polnilec AC in zmerni cenovni dodatek v primerjavi s klasičnimi pogoni. Na polnilnicah DC bo moč polnjenja do 130 kilovatov. Ker je baterija dokaj majhna, se bo od 20 do 80 odstotkov na ustrezno zmogljivi polnilnici uspela napolniti v manj kot 30 minutah.

Vrh ponudbe predstavlja še 221-kilovatni (300 “konjev”) countryman JCW, ki bo stal že od slabih 55 tisočakov naprej.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Gregor Pavšič