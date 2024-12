Najboljši SUV iz Nemčije? Užitek za cesto, pristoji mu tudi bencinski šestvaljnik.

Po slovenskih cestah prvič z novo generacijo BMW X3, ki je že 19 centimetrov daljša od prvega in ki zasluženo velja za enega najbolj kakovostnih športnih terencev na trgu. Oznaka M50 prinaša tudi bencinski šestvaljnik z žlahtnim zvokom in ceno čez 90 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič BMW z novo generacijo X3 tudi po več kot 20 letih nadaljuje uspešno pot svojega najbolje prodajanega športnega terenca in avtomobila nasploh. X3 bo z obliko morda delil mnenja, drugače pa bo z izkušnjo vožnje in vsakodnevne uporabe. X3 je na obeh področjih odličen, še posebej v trenutno najzmogljivejši različici M50 (bencinski šestvaljnik z 280 kilovati) pa nudi (za športnega terenca) veliko cestnega zadovoljstva tako za voznika kot potnike. Različica M50 trenutno postavi X3 blizu piedestala premijskih športnih terencev s ceno pod sto tisočaki. Izbiro bosta naknadno dopolnila še dizelski šestvaljnik in električna različica z namenske platforme "neue klasse".

Palec gor: drzna oblika tako zunaj kot znotraj, občutek za volanom, vozne lastnosti, kakovost izdelave

Palec dol: prtljažnik ni največji v razredu, oblika bo delila mnenja (je to sploh slabo?)

Foto: Gregor Pavšič

V 21 letih je zrasel za 19 centimetrov

BMW z novo generacijo X3, ki ga izdelujejo že od leta 2003, pričakovano ni storil ničesar drastičnega. Nekaj razlike v centimetrih je težko opaziti, so pa še nekoliko bolj drzno, udarno in pompozno zastavili njegovo zunanjost. Ta je postala izraziteje izklesana, prečiščena in monolitna. X3 je sicer dobre tri centimetre (3,4 cm) daljši in je tako dolg 4,75 metra. Prvi X3 iz leta 2003 je bil devetnajst centimetrov krajši (4,56 m).

Tudi v širino se X3 približuje dvema metroma (1,92 cm), medosje pa ostaja skoraj enako kot do zdaj (2,86 m). Še najbolj izstopa podatek o 4,5 centimetra razširjenem zadnjem koloteku. Vse to pomaga k samozavestni drži na cesti, ki je vsekakor upravičena.

Zdi se dobra odločitev: razvoj bencinskega in električnega X3 so ločili

X3 ni slučajno postal najbolje prodajani model BMW, svojo vlogo pa bo od zdaj naprej še nadgradil. Bavarci bodo namreč zdaj povsem ločili X3 glede na klasične in električne motorje. Pri pogonski klasiki so uporabili prilagojeno platformo CLAR, električni pa prihodnje leto prihaja z naprednejše namenske platforme "neue klasse".

S tem bo postal tehnično (in morda tudi cenovno) konkurenčnejši od dozdajšnjega iX3, z dobrimi prodajnimi električnimi številkami (kjer je BMW med premijskimi nemškimi znamkami že zdaj najuspešnejši) pa bo posredno izboljševal bilanco izpustov CO 2 in posredno omogočal preživetje X3 z najžlahtnejšimi klasičnimi motorji na notranje zgorevanje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

M50? V nosu SUV je trilitrski bencinski šestvaljnik.

V rokah smo imeli najzmogljivejšo različico X3, ki z oznako M50 brez sramu nakazuje na svoje športne ali vsaj nadpovprečno dinamične korenine. To namreč vendarle ni "pravi" M, a trivaljni šestlitrski bencinski motor z močjo 280 kilovatov (381 "konjev") se odlično prilagaja avtomobilu. Nudi kuliso žlahtnega, a ne prav posebej glasnega zvoka in štirih zaključkov izpušnih cevi na zadku avtomobila – to je tudi eden izmed zaščitnih znakov različice M50. Motor je blagi hibrid na 48-voltni zasnovi.

Ob zagonu motorja šestvaljnik pozdravi voznika z lepim žlahtnim zvokom, med vožnjo pa nudi motor zelo dobro odzivnost in tudi kar sprejemljivo porabo – na testu se je gibala med devetimi in desetimi litri na sto prevoženih kilometrov.

Notranjost digitalna in podobno kot zunanjost prav nič sramežljivo drzna

Notranjost X3 je pričakovano zelo digitalna in klasičnih stikal je komaj za okras. Na sredinski konzoli se bohotita dva velika zaslona, na katerih deluje vmesnik BMW devete generacije. Vsebine je veliko in ta je dokaj razpršena, a vmesnik dobro podpira tako klasične vmesnike za zrcaljenje vsebine mobilnih telefonov (Car Play, Android Auto) kot tudi nalaganje aplikacij v sistem vozila. Za kratkočasenje so na voljo tudi arkadne igre.

Vozniški prostor je podobno kot zunanjost zasnovan prav nič sramežljivo. Zanimiva novost je pristop k oblikovanju področja okrog zračnikov na obeh sprednjih vratih. Več kot očitno je na zasnovo vplival tudi električni BMW iX.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Odlične nastavitve volanskega sistema

Eden najbolj prepričljivih elementov X3 je odličen volanski obroč z zelo dobrim občutkom na volanu in uravnoteženjem krmiljenja. Inženirji BMW so se pri nastavitvah volana zares potrudili in zato je vožnja tega športnega terenca užitek ne glede na hitrost potovanja.

Avtomobil je istočasno krotek, okreten in tudi zanesljivo stabilen, ko se pri višjih hitrostih znajdemo sredi ovinkaste podeželske ceste. Prepričljive vozne lastnosti so zasluga tudi višje ravni podvozja, nastavljivega blaženja in krmiljenja, ki pritiče različici M50. Na zadnji premi je tudi diferencial M Sport, prilagodljiv štirikolesni pogon pa poudarek daje zadnjemu kolesnemu paru.

Kaj pa prtljažnik?

Prtljažnik ni pretirano velik, a je daljši in širši kot prej. Prostornino so povečali za 20 litrov na 570 litrov. Naslonjala zadnje klopi je mogoče razdeliti v razmerju 40:20:40, prostornino pa z zlaganjem naslonjal povečati do 1.700 litrov. Vlečna kljuka ni serijska, ampak doplačljiva.

Na zadnji premi je tudi diferencial M Sport, prilagodljiv štirikolesni pogon pa poudarek daje zadnjemu kolesnemu paru.

Cena testnega pod 93 tisočaki

X3 M50 je seveda premijski športni terenec in zato je treba tako ocenjevati tudi njegovo ceno. Izhodiščna se začne pri skoraj 84 tisočakih, testni X3 pa je z nekaj dodatne opreme stal dobrih 92 tisoč evrov.

Na voljo so resda tudi cenejši X3. Osnovni s štirivaljnim dvolitrskim bencinskim motorjem se začne pri slabih 60 tisočakih, tudi močnejši bencinski, enako pa tudi dizelski motor, sta okrog 20 tisoč evrov cenejša. Vse različice so sicer serijsko opremljene tako s štirikolesnim pogonom kot tudi devetstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Toda bencinski šestvaljnik je pač vrh ponudbe in iz X3 povleče največ potenciala. Morda bo naposled, ko bodo na trgu vse različice, predstavljal celo najboljšo možnost – morda ob boku nove električne generacije X3.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič