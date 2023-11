Nova vrsta ogledala: poglejte to očitno razliko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kakšne prednosti v praksi ponuja digitalno vzvratno ogledalo in ali lahko digitalne voznikove oči presežejo status modne muhe? Tako ogledalo smo preizkusili v novi toyoti C-HR.

Foto: Gregor Pavšič S poskusom digitalizacije klasičnih vzvratnih ogledal smo se v avtomobilih že večkrat srečali. Novost je zanimiva, potrebuje pa kar nekaj privajanja. Ločiti je treba med digitalizacijo klasičnega, torej sredinskega vzvratnega ogledala in digitalnih stranskih ogledal. Pri teh je možnost le digitalna, saj so ogledala fizično zamenjali s kamerami in se slika prek njih projicira na dva manjša zaslona v notranjosti avtomobila.

Klasično vzvratno ogledalo pa ohranja obe funkciji. Lahko je klasično, voznik pa lahko preklopi v digitalni način in tako gleda sliko s širokokotne kamere na zadku avtomobila.

Primerjava – prave in digitalne oči

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Modna muha, premajhno zadnje okno – nekateri ga sploh nimajo več

O tej možnosti smo nazadnje pisali ob predstavitvah novih avtomobilov znamke Polestar, ki zaradi kupejevsko usmerjenega oblikovanja zadnjega stekla sploh nimajo več. Tudi pri novem renault meganu electric je zadnje steklo tako majhno, da se skozenj komaj še kaj vidi - še posebej ob potnikih na zadnji klopi.

Zdaj smo digitalno ogledalo preizkusili še v novi toyoti C-HR, pri kateri velikost zadnjega stekla sicer ni moteča. Preklop v digitalni način hitro pokaže prednosti takega ogledala, ki pa zahteva od voznika kar precej privajanja. Zorni kot je širši kot pri klasiki, saj pogleda ne moti oblika karoserije oziroma zadnjega stekla, prav tako ne naslonjala sedežev in potniki na zadnji klopi.

Foto: Gregor Pavšič

Naše digitalne oči so na zadku avtomobila, kjer se kajpak lahko umažejo. Toda kadar je leča kamere primerno čista, je slika prometa za nami boljša, vsekakor ima višjo ločljivost kot odsev v ogledalu - največjo razliko dejansko opazimo ponoči.

Prvi vtis je sicer zanimiv, saj ima voznik občutek, kot da mu digitalna slika kaže bolj ozkokotno sliko, kot jo je navaden gledati v odsevu ogledala. Toda dejansko to ni res, saj je slika bolj širokokotna. Nekoliko je mogoče pogled tudi nastaviti v različne smeri in jo celo malenkostno približati.

Čeprav funkcija zahteva kar nekaj privajanja, preden ji voznik polno zaupa, imajo bržkone podobna hibridna vzvratna ogledala za zdaj svetlejšo prihodnost kot digitalna stranska ogledala - kamere.

Nekaj primerov digitalnih kamer za stranski pogled nazaj:

Lexus ES Foto: Gregor Pavšič

Audi e-tron quattro Foto: Gregor Pavšič

Honda e Foto: Gregor Pavšič