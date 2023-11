Brez zadnjega okna: izjema ali napoved novega trenda?

Polestar 4 sodi med polestarja 2 in 3, tako po velikosti kot tudi po ceni. Avtomobil je dolg 4,83 metra in ima skoraj tri metre medosne razdalje. Na voljo bo tako z enojnim kot dvojnim elektromotorjem, največja sistemska moč znaša 400 kilovatov.

Baterija ima kapaciteto 102 kilovatni uri. Moč polnjenja je do 200 kilovatov (DC) in 22 kilovatov (AC), avtomobil omogoča tudi obojestransko polnjenje (V2L) za zunanje porabnike. Zanimiva podrobnost je samodejni sistem odpiranja pokrova vtičnice za polnjenje.

Polestar je zdaj prav tako že pokazal tudi serijsko obliko naslednjega modela z oznako 5 – gre za dolgo in elegantno električno limuzino.

Foto: Polestar

Digitalno ogledalo v renault meganu electric. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovalska posebnost dveh novih polestarjev je popolna odsotnost zadnjega stekla. Razlog za tako odločitev je tako oblikovalske kot vsaj delno tudi inženirske narave. Brez zadnjega stekla so lahko začrtali povsem želene linije in namestili izjemno veliko panoramsko steklo, brez okna pa so lahko nekoliko bolj nazaj postavili temelje čvrstosti karoserije in tako naj bi bil polestar 4 tudi bolj varen oziroma vzvojno čvrst.

Vse manjša zadnja stekla v novih avtomobilih sicer niso popolna novost. Eden takih primerov je novi renault megane electric. Zadnje okno ima, a je tako majhno, da normalnega klasičnega pogleda nazaj ne zagotavlja več. Zato ima megane – tako kot polestar 4 – med opcijami tudi digitalno vzvratno ogledalo. To prek kamer zagotavlja polno sliko, ki jih potniki na zadnjih sedežih ali sedeži z naslonjali ne prekrivajo.

Na uporabo digitalnega ogledala se je treba privaditi. Boljšo sliko ponuja predvsem ponoči in je odporen proti zamazanim vzvratnim kameram. Mogoče pa je preklopiti tudi na klasični prikaz potnikov na zadnji klopi.

Polestar bo proizvodnjo avtomobila začel letos na Kitajskem, ki je tudi glavni trg. Prihodnje leto sledi tudi selitev v Evropo, kjer je Volvova električna znamka za zdaj še vedno prisotna le na izbranih trgih. Slovenije med njimi ni, najbližji prodajni saloni so v Avstriji.