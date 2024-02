Volvo se umika iz Polestarja, kaj sledi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polestar je v Evropi pred dnevi začel s prodajo novega modela polestar 4, toda uspešnost znamke električnih avtomobilov še ni zadostna. Vodstvo Polestarja lani ni doseglo prodajnih ciljev, ki so jih pred tem že tako enkrat znižali. Kot zagonsko podjetje se Polestar še naprej trudi s prebojem na avtomobilski trg, kjer pa se mora zoperstaviti tako tradicionalnim proizvajalcem, prodorni Tesli s privlačnimi cenami in novim kitajskim tekmecem.

Lani so na ceste poslali 54.600 novih polestarjev, želeli pa so jih prodati 60 tisoč. Prvotni cilji so za lansko leto ciljali celo na 80 tisoč prodanih avtomobilov.

Lastništvo Geely-Volvo ostaja nespremenjeno

Volvo se je lastniško zdaj umika iz Polestarja, ki je javno prodajo in vstop na borzo opravil junija leta 2022. Od takrat je delnica padla za 83 odstotkov. Delež Volva bo prevzel Geely. Volvo bo sredstva raje namenil razvoju lastnih avtomobilov. Vlagatelji so vodstvu Volva očitali, da prek Polestarja zapravlja sredstva za potreben lasten razvoj. Delež Geelyja v Volvu za zdaj ostaja nespremenjen.

Pri Polestarju so napovedali, da bi se lahko z letom 2025 povzpeli do pozitivne poslovne ničle. Nedavno so sicer odpustili 450 zaposlenih, kar predstavlja 15 odstotkov delovne sile.