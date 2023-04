Razkrit: nov kupejevski SUV presežkov, kdaj uradno v Sloveniji?

Novi polestar 4 je dolg 4,8 metra, širok je 2,1 metra in ima 2,99 metra medosne razdalje. Prihodnje leto prihaja v Evropo, kjer se bo ta kupejevski SUV uvrstil med limuzino polestar 2 in športnega terenca polestar 3.

V Evropi bo stal od 60 tisoč evrov naprej. Foto: Polestar

Pri različici z dvema motorjema znaša sistemska moč 400 kilovatov (544 “konjev”). Vključena je moč polnjenja do 200 kilovatov na enosmernem toku DC in 22 kilovatov na izmeničnem AC, prav tako bo serijska toplotna črpalka. To je najhitrejši polestar do zdaj, saj bo do 100 kilometrov na uro pospešil v 3,8 sekunde. Pri različici z enim motorjem znaša moč 200 kilovatov (272 “konjev”). Uradni doseg po WLTP je do 563 oziroma 600 kilometrov.

Za obe različici so uporabili baterijo s kapaciteto 102 kilovatni uri (kWh).

Avtomobil ima tudi sistem V2L, s katerim bo mogoče polniti zunanje uporabnike, v notranjosti pa ležeč zaslon in že znan Googlov operacijski sistem Android Automotive. Ta se je že pokazal kot odlična izbira pri avtomobil znamk Tesla, Renault, Volvo in seveda tudi Polestar.

Serijsko je polestar 4 opremljen tudi z 12 kamerami in 12 ultrasoničnimi senzorji, pa tudi z veliko panoramsko streho in digitalnim vzvratnim ogledalom.

V Evropi od 60 tisoč evrov naprej, kdaj v Sloveniji?

Polestarja so razkrili v sklopu kitajske avtomobilske razstave in tam ga bodo letos tudi začeli proizvajati. V Evropo avtomobil prihaja v začetku leta 2024. Izhodiščna cena zanj bo 60 tisoč evrov.

V Sloveniji te znamke neposredno prek uvoznika še ni mogoče kupiti, ima pa Polestart svoja predstavništva v Avstriji - Sloveniji najbližji se nahaja v Gradcu. Po informacijah iz Volva naj bi že letos prišli natančnejši podatki, kdaj bo Polestar uradno zastopan tudi v Sloveniji.

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar

Foto: Polestar