Polestar je električna znamka avtomobilov, ki na evropskem trgu še izvaja postopek širitve na več trgov. Čeprav so njihovi avtomobili tehnično prepričljivi, za zdaj pravega preboja v Evropi še niso izpeljali.

Delež v njihovem lastništvu je pred meseci močno zmanjšal Volvo in sicer z 48 na 18 odstotkov. Večji lastniški delež so prepustili Geelyju, svojemu kitajskemu lastniku.

Prihodnje leto širitev še na sedem trgov

Polestar je lani prodal 54.600 avtomobilov, zato je širitev na več trgov pričakovana. To bi lahko povečalo njihovo letno proizvodnjo in s tem pomagalo tudi pri dogovorih s svojimi dobavitelji. Prihodnje leto nameravajo prodati od 155 do 165 tisoč evrov, kar so glede na lanski izplen torej trikrat višji prodajni cilji. Letošnje leto se je sicer začelo slabo; v prvem četrtletju je prodaja Polestarja upadla za četrtino.

Slovenija očitno ni dovolj zanimiva država zanje, saj te znamke na našem trgu še naprej ne bo. Prihodnje leto se Polestar namreč širi v Francijo, na Češko, Slovaško, Madžarsko, Poljsko, Tajsko in Brazilijo. V naši soseščini že trgujejo v Avstriji, enako tudi v Italiji.