Sedem asov: Avto, ki je tekmecem vrgel rokavico #video

Kaj zmore hyundai i30 N za 33 tisočakov?

Video - S hitrim hyundaijem na Vranskem

Model i30 je prvi avtomobil Hyundaijeve podznamke N. Foto: Gregor Pavšič Črka N ni naključje

Poleg vse bolj modernih in izpopolnjenih avtomobilov so del rasti veljave Hyundaia tudi aktivnosti v avtomobilskem športu, ki vsako znamko v očeh javnosti postavijo še na nekoliko višji oder. Hyundai je mislil zelo resno, ko je pred leti v korejskem Namyangu napovedal ustanovitev športne podznamke vozil N in jih začel na nemškem Nürburgringu tudi pospešeno razvijati. Zaradi obeh krajev so tudi izbrali črko N.

Nato so iz BMW-ja pripeljali še Alberta Birmanna, tamkajšnjega vodjo M oddelka in zavihali rokave. Hyundai Motorsport je letos eden od glavnih konkurentov za naslov svetovnega prvaka v reliju, serijski i30 N pa predstavlja enega od najboljših športnih avtomobilov svojega razreda.

Koliko tak športni avtomobil stane?



Tak športni hyundai i30 N stane vsaj 28 tisoč evrov, s paketom Performance pa se cena poveča na 33 tisoč evrov. Predvidoma bo po tem paketu več povpraševanja. Prinaša močnejši motor, delno elektronsko zaporo diferenciala, kamero za vzvratno vožnjo, osem-, ne le petpalčni zaslon na dotik, pametni ključ za vžig, dodatne ojačitve v prtljažniku in podobno. Tak i30 N za 33 tisočakov torej vsebuje že praktično vse, kar Hyundai zanj ponuja.



Cene renault megana RS se začnejo pri 29 tisoč evrih, s samodejnim menjalnikom pa je izhodiščna cena slaba dva tisočaka višja. Iz vidika opreme sta oba avtomobila približno enako založena.

In sedem asov?



Zmogljivost motorja, vpadljiva zunanjost, dober menjalnik, vozne lastnosti z elektronsko zaporo diferenciala, mehanska ročna zavora, elektronsko prilagajanje vrtljajev motorja in pokanje skozi izpušno cev. Adutov je seveda več, a ostanimo pri pravljičnem številu.

Paket Performance prinaša več opreme, boljšo športno prilagodljivost in tudi boljšo zmogljivost avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Izjemno zabaven, zares pravi pobalin

Postavili smo ga ob bok že nekoliko ostarelemu volkswagnu golfu GTI, seatu leonu cupri in predvsem najnovejšemu renaultu meganu RS. Po nekaj krogih na Vranskem je sicer težko trditi, ali korejski novinec med vsemi danes ponuja najboljši paket. Zapišemo pa lahko, da je izjemno zabaven, pravi pobalinski avtomobil, in da iz tega vidika prenaša novega megana RS. Ves paket avtomobila, ki zna biti miren ob vožnji do vrtca in hudo divji na popoldanskem sprehodu med ovinki, ponuja zares veliko avtomobilske tehnike in nepogrešljive zabave za okrog 33 tisoč evrov.

Od žarometov LED in velikih koles do elementov aerodinamike

Vas zanimajo najbolj izstopajoči elementi tega avtomobila, s katerimi se danes postavlja vsaj ob bok tekmecem, če že ne na čelo razreda?

Najprej je to moderna zunanja oblika avtomobila, ki pride pri različici N še bolj do izraza. Zanjo skrbijo tudi manjši aerodinamični dodatek (usmerjevalnika zračnih tokov na sprednjem odbijaču in zadaj na strehi, stranski pragovi, zadnji difuzor …), velika kolesa (18-palčna Michelinova ali 19-palčna Pirellijeva) in žarometi LED.

Avtomobil so Korejci izdatno razvijali tudi na sloviti nemški dirkaški stezi Nordschleife. Foto: Hyundai

Volanski obroč skriva tudi gumba za izbiro vozniškega sloga vožnje. Foto: Gašper Pirman

Avtomobil za prenos moči nudi le šeststopenjski ročni menjalnik, ki deluje dobro in ima dovolj natančne hode. Foto: Gašper Pirman

Motor le z ročnim menjalnikom

Moč dvolitrskega bencinskega motorja GDI (250-275 "konjev", 353-378 Nm navora) se na sprednji kolesi prenaša prek ročnega šeststopenjskega menjalnika. Hodi so dovolj natančni, da je lahko pretikanje med ovinki dovolj hitro. Bolje je natančno kot pri fordu focusu RS, a ob vsakdanji vožnji se bo morda komu kolcalo po samodejnem menjalniku. Megane RS takega ima.

Voznik z gumami ne bo smel varčevati

Vozne lastnosti so po prvih vtisih zelo dobre in šibek člen takega avtomobila lahko hitro postanejo gume. Tokratni avtomobili niso imeli omenjenih serijskih gum dveh uveljavljenih proizvajalcev športnih gum. Takrat pod sprednjimi kolesi hitro zmanjka oprijema in nastane podkrmiljenje.

Kdor bo tak avtomobil kupil, z gumami torej ne bo smel varčevati. V primerjavi s klasičnim i30 so pri različici N togost karoserije povečali za skoraj sedem odstotkov. Avtomobil s paketom Performance ima serijsko vgrajen diferencial z elektronsko zaporo, ki po podatkih Hyundaia skozi ovinek omogoči pet odstotkov višjo hitrost.

Hvalimo, da ima i30 N klasično ročno zavoro. Torej mehansko z ročico in ne elektronske.

Elektronika namesto vozniške tehnike peta-prsti

Kadar avtomobil vozimo v enem od obeh športnih načinov in pred ovinkom zaviramo, nam elektronika samodejno prilagaja število vrtljajev motorja. Tak sistem nadomesti tehniko peta-prsti in skrbi, da vrtljaji motorja ne padejo pod raven uporabnosti.

Omenimo še funkcijo pre-fill, ki pred ovinkom zazna željo po sunkovitem zaviranju in delček sekunde prej prilagodi položaj zavor. To se zgodi, ko nenadoma spustimo stopalko za plin. Uporabno tako med zabavo na dirkališču kot tudi ob nenadnem zaviranju v vsakdanjem prometu.

Uf, kako dobro poka …

In še najbolj zabavni del – pokanje iz izpušne cevi deluje odlično in ponuja avtomobilu prav zares pobalinsko kuliso. Pokanje se ne zgodi zaradi izgorevanja prekomerne količine goriva skozi izpušno cev (kot pri dirkalnikih), temveč gre za zamik vžiga in zvok iz motorja. Za prave tone skrbi loputa v izpušnem sistemu, ki poleg tega skrbi tudi za učinkovite tokove izpušnih plinov.