Hyundai bo razstavo IAA v Münchnu izkoristil za razkritje novega koncepta concept three. To bo zelo atraktiven, vpadljiv in dinamično zasnovan koncept, ki napoveduje nov serijski model ioniq 3. To bo torej električni kompaktni model, ki bo za Korejce v Evropi velikega pomena. Spadal bo v natrpan in konkurenčen razred s cenami okrog 35 tisoč evrov, kjer v Sloveniji na primer kraljuje cupra born. Tehnično bo soroden modelu kia EV3, ki bo na trgu prav tako med glavnimi tekmeci.

Korejci so za zdaj razkrili le skico koncepta, ki bo za Hyundai vpeljal tudi nove smernice oblikovanja. Prodajo serijskega modela ioniq 3 bodo začeli v drugi polovici prihodnjega leta.

