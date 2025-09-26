Kitajci med najboljše v Sloveniji že z malčkom, kmalu pripelje še večji križanec

Kitajski Dongfeng, ki se je v Sloveniji letos kot prva kitajska avtomobilska znamka prebil med prvo petnajsterico na trgu in uspel enega svojih avtomobilov (bencinsko gnani forthing T5 evo) celo pripeljati med prvih dvajset najbolje prodajanih avtomobilov na trgu, je v Torinu izpeljal nekatere evropske premiere svojih novosti. Te so letos od spomladi naprej razkrili na Kitajskem, zdaj pa se bližajo Evropi.

Avtomobil je dolg 4,3 metra. Foto: Plan-net Avto

Vigo ima baterijo kapacitete 51 kWh, kar obljublja dosege prek 300 kilometrov. Foto: Plan-net Avto

Zanimiv način odpiranja zadnjih vrat. Foto: Dongfeng

Pred enim letom so v Torinu za Evropo razkrili štiri metre dolgega električnega malčka box, zdaj pa na isti platformi kažejo križanca z imenom vigo. To je kompaktni križanec, ki bo sodil najbolje prodajani avtomobilski segment v Evropi. Vigo (na Kitajskem se imenuje nammi 06) je dolg 4,30 metra, širok je 1,86 metra in ima 2,7 metra medosne razdalje. Masa vozila je pod dvema tonama. V primerjavi s sorodnim boxom, ki se letos v Sloveniji uvršča med pet najbolje prodajanih električnih vozil, je daljši za okrog 30 centimetrov.

Za pogon sprednjih koles skrbi 135-kilovatni elektromotor, ki je torej precej močnejši kot v boxu. Opazna nadgradnja so deljiva naslonjala zadnjih sedežev in vertikalno razdeljena zadnja vrata.

Baterija ima kapaciteto 51 kilovatnih ur (kWh), kar bi moralo ob solidni porabi zadoščati za več kot 300 kilometrov dosega. Natančne cene še niso znane, po besedah uvoznika pa bo vigo upravičen do trenutno najvišje subvencije 7.200 evrov. To pomeni ceno pod 35 tisoč evri, z odbito subvencijo torej pod 28 tisočaki.

Stavijo tudi na priključne hibride, takega dobi Mhero 2

Vse pa tudi pri Dongfengu ni usmerjetno k polni elektrifikaciji. Model mage, ki ga v Sloveniji prodajajo z b bencinskim motorjem, dobi priključno hibridno različico. Baterija bo imela kapaciteto 17 ali 36 kWh. Novost pa je tudi Mhero 2, manjši brat velikega električnega terenskega vozila, ki pa bo torej manjši in bo imel priključno hibridni pogon. Tega sestavljata 1,5-litrski bencinski motor in elektromotor, kapaciteta baterije je 32 kWh. Dobil je tudi nekoliko manj agresivno zunanjost. Napovedana cena je okrog 65 tisoč evrov.

Foto: Plan-net Avto Foto: Plan-net Avto