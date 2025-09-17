V začetku letošnjega leta je vodstvo Hyundaia v Evropi prevzel Xavier Martinet, ki je prej delal pri znamki Dacia. Martineta zanima višji tržni delež Hyundaia v Evropi, prostor za napredek pa vidi predvsem v razredu majhnih avtomobilov in kompaktnih križancev. Skladno z željo po večji prodaji je napovedal vlaganja tudi v nove klasične avtomobile.

Tako napoveduje izdatno prenovo modelov i20 in bayon, ki sodita prav v omenjena segmenta. Del ponudbe bo tudi serijski model na osnovi vpadljivega koncepta z razstave IAA v Munchnu, ki spominja na obujanje nekdanjega modela veloster.

Hibridni pogoni za i20 in bayona

Po besedah Martineta mora Hyundai še naprej vlagati tudi v ponudbo klasičnih avtomobilov, s čimer bodo konkurenčni v obdobju dokaj počasnega preboja električnih vozil v Evropi. Med temi imajo sicer trenutno eno najširših ponudb. Na eni strani malčka inster in na vrhu športni terenec ioniq 9, med njima pa še številne druge modele - nekatere med njimi že vrsto let na 800-voltni platformi.

Prenovljenega i20 in bayon bosta predvidoma s prenovo dobila hibridni pogon, kar sicer samodejno viša ceno in zmanjšuje privlačnost teh vozil v primerjavi z električnimi vozili. Cenovno ugodni so v majhnem segmentu predvsem avtomobili s klasičnimi in neelektrificiranimi pogoni, kjer pa je njihova prodaja vse bolj omejena - proizvajalec mora paziti, da jih na ceste ne spravi preveč in s tem škodi svojemu povprečnemu izpustu CO2.

Koncept novega "ioniqa 3" na razstavi IAA v Munchnu:

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai