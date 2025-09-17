Sreda, 17. 9. 2025, 6.30
Elektrika prepočasi tudi za Korejce? Hyundai bo prenovil bencinsko gnane avtomobile.
Hyundai bo poleg široke palete električnih vozil za Evropo pospešil razvoj novih manjših avtomobilov z bencinskimi motorji.
V začetku letošnjega leta je vodstvo Hyundaia v Evropi prevzel Xavier Martinet, ki je prej delal pri znamki Dacia. Martineta zanima višji tržni delež Hyundaia v Evropi, prostor za napredek pa vidi predvsem v razredu majhnih avtomobilov in kompaktnih križancev. Skladno z željo po večji prodaji je napovedal vlaganja tudi v nove klasične avtomobile.
Tako napoveduje izdatno prenovo modelov i20 in bayon, ki sodita prav v omenjena segmenta. Del ponudbe bo tudi serijski model na osnovi vpadljivega koncepta z razstave IAA v Munchnu, ki spominja na obujanje nekdanjega modela veloster.
Hibridni pogoni za i20 in bayona
Po besedah Martineta mora Hyundai še naprej vlagati tudi v ponudbo klasičnih avtomobilov, s čimer bodo konkurenčni v obdobju dokaj počasnega preboja električnih vozil v Evropi. Med temi imajo sicer trenutno eno najširših ponudb. Na eni strani malčka inster in na vrhu športni terenec ioniq 9, med njima pa še številne druge modele - nekatere med njimi že vrsto let na 800-voltni platformi.
Prenovljenega i20 in bayon bosta predvidoma s prenovo dobila hibridni pogon, kar sicer samodejno viša ceno in zmanjšuje privlačnost teh vozil v primerjavi z električnimi vozili. Cenovno ugodni so v majhnem segmentu predvsem avtomobili s klasičnimi in neelektrificiranimi pogoni, kjer pa je njihova prodaja vse bolj omejena - proizvajalec mora paziti, da jih na ceste ne spravi preveč in s tem škodi svojemu povprečnemu izpustu CO2.
Koncept novega "ioniqa 3" na razstavi IAA v Munchnu: