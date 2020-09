Ob redni uporabi domačega polnjenja in vožnje na elektriko je mogoče vsaj med tednom ohranjati zelo nizko porabo goriva. Foto: Gregor Pavšič Ob prenovi je najpomembnejša novost pri meganu seveda priključnohibridni pogon, ki si ga bo megane delil s capturjem. To pomeni baterijski paket s kapaciteto 9,8 kilovatne ure. Ta ponuja električno energijo za doseg, ki po uradnih Renaultovih podatkih znaša do 50 (kombinirani cikel) ali celo do 65 kilometrov (urbani cikel). V praksi bo s takim meganom mogoče zanesljivo peljati več kot 40 kilometrov na elektriko.

To prinaša precej tišjo vožnjo in tudi nižje stroške za pogonsko gorivo, če boste baterijo seveda polnili doma – zaradi moči polnjenja 3,5 kilovata za kaj drugega tudi ni primerna.

Prodaja prenovljenega megana se bo v Sloveniji v obeh karoserijskih izvedbah začela oktobra. Karavanski priključni hibrid sledi novembra, priključnohibridna kombilimuzina pa prihodnje leto.

Do zdaj je bila v Sloveniji prodaja megana med obema karoserijskima izvedbama dokaj uravnotežena, a prednost je s 60-odstotnim deležem vendarle imel karavanski grandtour. Foto: Gregor Pavšič

Nova zasnova sredinske konzole in dodatni gumb

Sicer pa je megane dobil serijske žaromete LED, malo spremenjen sprednji odbijač in dinamični tip smernikov na zadnjem delu avtomobila. V notranjosti bo mogoče dobiti digitalne merilnike do velikosti 10,2 palca, prav tako 9,3-palčni pokončni zaslon na sredinski konzoli. Pri tem so zdaj vgradili gumbe za klimatsko napravo v isto enoto.

Do zdaj je bila v Sloveniji prodaja megana med obema karoserijskima izvedbama dokaj uravnotežena, a prednost je s 60-odstotnim deležem vendarle imel karavanski grandtour. Za Renault kot eno od dveh najuspešnejših znamk na slovenskem trgu je megane še vedno zelo pomemben model, saj letos na trgu fizičnih kupcev ohranja 13-odstotni delež in je za škodo octavio drugi najuspešnejši v razredu.

Odklepanje, zaklepanje in hupanje kmalu kar na daljavo

Prek megana pa pri Renaultu uvajajo še eno novost, in sicer posebno aplikacijo za nadzor nad avtomobilom. Ta aplikacija je sicer še v fazi testiranja, zato tudi natančen obseg delovanja funkcij ob prihodu v Slovenijo še ni povsem znan. Aplikacija bo lastnikom meganov (in pozneje tudi preostalih renaultov) na daljavo omogočala zaklepanje in odklepanje vrat, izklop žarometov, uporabo hupe in tudi prikaz lokacije parkiranja. Pri priključnohibridni različici bo mogoče nastaviti tudi urnik za polnjenje baterije.

Sicer pa so morali pri Renaultu tudi megana (podobno kot capturja) močno prilagoditi za uporabo priključnohibridnega pogona. Odprtina za dotakanje goriva se je preselila na levo stran, desno pa zdaj najdemo odprtino za polnjenje baterije.



Do zdaj so se hlapi goriva v rezervoarju zbirali v posebni posodi in se sproti porabili, tak avtomobil pa je mogoče tudi dlje časa voziti le na elektriko. Pod dno prtljažnika je zato vgrajen dodaten sistem, ki nadzira te hlape v rezervoarju. Ko voznik pritisne gumb za odpiranje pokrova, avtomobil najprej poskrbi, da ob odprtju rezervoarja kapljice goriva ne poškropijo voznika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič