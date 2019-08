Porsche svoj novi avto predstavil v Sloveniji #foto

Porscheji cayenne coupe so se na pot po Sloveniji podali izpred igrišča za golf. Foto: Aleš Črnivec

Regionalna predstavitev najprej za slovenske novinarje



Porsche v tem tednu predstavlja novinarjem 27 centralno- in vzhodnoevropskih držav novega cayenna coupe. Pregovorno športnemu značaju porschejev se coupe pač ne izogne, zato so za prvo vožnjo izbrali slikovite podeželske ceste, domačim novinarjem pa je pripadla čast, da smo kot prvi sedli za volan teh s čustvi nabitih atletskih SUV.



Namesto 180 kilometrov, kolikor meri povratna razdalja med Smlednikom in Otočcem, smo jih prevozili dobrih 400. Mesta in kraje, kot so Kamnik, Mozirje, Trbovlje, Trebnje, Cerknica, Vrhnika in druge smo povezali z gorskimi cestami (Črnivec, Gorjanci) in priljubljenimi relacijami za motoriste, kakršna je na primer tista med Dvorom in Kočevjem.

Osnova je tretja generacija cayenna

S cayennom coupe so pri Porscheju nadgradili tretjo generacijo cayenna, pri tem pa se vozili ne ločita zgolj po kupejevski obliki. Zadnja klop je 30 milimetrov nižja od tiste v cayennu. Namenjena je dvema potnikoma, brez doplačila pa je možno naročiti tri sedeže. Foto: Aleš Črnivec Coupe ni samo nižji, je tudi širši, nepomičnemu strešnemu spojlerju je pod zadnjim steklom serijsko dodan še premični, ki se med vožnjo z več kot 90 na uro dvigne za 135 milimetrov in ustvarja boljšo stabilnost pri večji hitrosti. Coupe se od cayenna razlikuje tudi po nižji namestitvi registrske tablice v območju zadnjega odbijača.

Cayenne coupe je serijsko pokrit s steklenim ostrešjem (površina 2,16 kvadratnega metra), opijsko pa z 20 kilogramov lažjim karbonom, ki se pojavlja tudi kot material v kabini in vpliva na znižanje težišča. Eden od treh športnih paketov za zmanjšanje mase (18 do 22 kilogramov) vključuje tudi 22-palčna GT design kolesa (vsako kolo je dva kilograma lažje) namesto serijskih 20-palčnih (21 pri turbo coupeju).

Testna vožnja se je prvi dan po dobrih 200 kilometrih zaključila pri gradu Otočec. Foto: Aleš Črnivec

Cayenne coupe ima zadaj dva spojlerja, zgornjega nepomičnega in spodnjega, ki se nad 90 na uro odpre in dvigne za 135 milimetrov. Foto: Aleš Črnivec

Coupe celo s paketom "off road"

Notranjost coupeja je športna in prestižno elegantna. Gumb za izbiro načina vožnje je ergonomsko nameščen pod desno prečko volanskega obroča. Foto: Porsche Z zmanjšanjem mase postane vozilo dva centimetra nižje, zato je coupe glede vozne dinamike v prednosti pred cayennom. Kot nasprotje tem podatkom navrzimo, da je coupe na voljo tudi s paketom "off road", ki vključuje kompas, nadzor položaja koles in robustne dodatke, ki izboljšajo odpornost. Vseeno pa menimo, da te opreme večina lastnikov dragocenega športnika (čeprav je SUV) ne bo preizkušala na grobih brezpotjih.

Coupe povzema vse športne, varnostne in povezovalne priboljške, ki krasijo cayenna. K razširjeni standardni opremi spadajo volanski sistem "speed power steering plus", "park assist" spredaj in zadaj s kamero, aktivno vzmetenje, Porschejev vozniški sistem "sport crono package" in novi v 8 smeri (18 pri turbo coupeju) pomični sedeži z integriranimi vzglavniki. Zadnja klop je zaradi športno spuščenega ostrešja tri centimetre nižja, v osnovi je namenjena dvema potnikoma, trije sedeži pa se lahko naročijo posebej brez doplačila.

Vsaj dve toni in 340 do 550 konj!

Masa petmetrskega coupeja (manjka 7 centimetrov) znaša od 2.030 do 2.200 kilogramov z več kot 700 kilogramov nosilnosti. Volumen prtljažnika meri 625 litrov oziroma 25 manj pri turbo coupeju. Kombinirane porabe po zadnji realni metodi merjenja znašajo 9,4 (3.0 in 2.9) oziroma 11,4 litra na sto pri 550-konjskem motorju, tako da zadošča 75- oziroma 90-litrski rezervoar za gorivo.

Trilitrski V6 turbo motor (250 kW) požene cayenna coupe do stotice v šestih sekundah oziroma desetinko prej z opcijskim paketom, ki zmanjša težo vozila. S coupejem (2.9 V6, 324 kW) je še sekundo bolj zmogljiv, medtem ko turbo coupe (4.0 V8 biturbo, 404 kW) potrebuje le 3,9 sekunde do sto na uro. Največje hitrosti, ki jih zmorejo ti motorji, so 243, 263 in 286 kilometrov na uro.

Porsche cayenne coupe in Aleš Črnivec na prelazu Črnivec. Foto: Aleš Črnivec

Normal, sport in sport plus

Naše več kot 400-kilometrsko druženje s cayennom coupe po adrenalinsko razgibanih, zavitih in večkrat prav ozkih cestah, za povrh pa Prtljažni prostor coupeja meri 625 litrov oziroma 25 manj pri različici turbo coupe. Foto: Aleš Črnivec tudi dobro namočenih, smo doživeli kot prvovrsten in enkraten vozniški dogodek. Vsi coupeji so standardno opremljeni s sistemom "sport crono package", ki med drugim omogoča izbiro treh načinov izkoriščanja motorja, 8-stopenjskega menjalnika in pogona AWD. Večinoma smo vozili s sport, delno tudi s sport plus (lahko bi zapisali tudi "sport brutal") in bolj poredko z normal.

Smo bili prehitri? Da, priznamo, vendar je s 550 konji težko upoštevati prometne predpise, ki med drugim omejujejo hitrost in prepovedujejo močno pospeševanje. Za povrh med prehitevanji, ki na podeželskih cestah nikoli niso daljša od stotih metrov, zarjove še Porschejev "sound effect". Vendar je cayenne coupe v vseh situacijah neverjetno stabilen in miren, tudi pri (pre)hitri vožnji skozi ostre ovinke in to tudi na slabo vzdrževanih podlagah. Ko ima voznik občutek, da je vse v najlepšem redu, mu pogled na merilnik hitrosti pove, da je omejitev že zdavnaj presežena. Tudi sopotnikom, ki neposredno ne vidijo merilnika hitrosti, ni prav nič jasno, ali se peljejo s 120 ali 180 na uro.

106.600 evrov za osnovnega coupeja

Za 250-kilovatnega porscheja cayenna coupe 3.0 V6 s standardno opremo je treba pripraviti vsaj 106.600 evrov. Prodajna uspešnost novega modela še ni opredeljena v številkah, pri tem pa drži, da bo coupe tekmoval tudi z osnovnim cayennom. Pri Porscheju predvidevajo, da se bo v svetovnem merilu 40 odstotkov kupcev odločalo za coupeja in 60 za cayenna. Na to oceno ne bodo vplivale slovenske prodajne številke, kjer bo razmerje obrnjeno.

Porsche cayenne coupe turbo s 550 konji pozira na cesti med Preboldom in Trbovljami. Foto: Aleš Črnivec