Kaj zmore vrhunski luksuz? Pet tisoč evrov doplačila spremeni vse.

Foto: Gašper Pirman Audi se s prenovo A8 poskuša še odločneje umestiti v družbi ostre konkurence in v tej bo še naprej utrjeval svojo identiteto. Mercedesov razred S na splošno velja za kralja luksuza in udobja, BMW-jeve serije 7 pa za najbolj vozniško usmerjene - A8 pri tem od obeh tekmecev povzema veliko dobrega, saj bi mu na področju udobja in tudi vozniške prepričljivosti težko karkoli očitali. Avtomobil se pelje vrhunsko in pri tem stavi na tehnično dovršenost, kar je skladno z Audijevo doktrino pri skoraj vseh modelih. Tudi testni A8 je prepričal s celovitim paketom, zvočno zatesnjenostjo in udobjem podvozja, še bolj kot na zadnjih sedežih pa smo uživali za volanom.

Palec gor: zvočna zatesnjenost, prediktivno aktivno podvozje, zmogljivost bencinskega osemvaljnika.

Palec dol: dokaj neizrazita oblika, malo novosti v notranjosti.

Foto: Gašper Pirman

Vozili smo audija A8 v različici 80 TFSI quattro. To je druga izbira na strani bencinskih motorjev in prva različica, ki jo poganja že štirilitrski osem-, ne le šestvaljni bencinski motor. To je vmesna izbira med osnovnim modelom A8 50 (šestvaljnik z močjo 250 kilovatov oziroma 340 "konjev") in še veliko bolj dinamično usmerjenim S8 (osemvaljnik z močjo 420 kilovatov oziroma 571 "konjev"). Med tremi bencinskimi različicami je za 231 "konjev" razlike, pa tudi pri ceni se seveda pozna - S8 je od osnovnega bencinskega A8 dražji za vsaj okrog 74 tisočakov. V Sloveniji stane različica A8 60 od 116 tisoč evrov naprej. Ker je naš testni avtomobil pripeljal iz Nemčije in imel za Audi domače registrske oznake Ingolstadta, lahko poročamo le o nemških cenah. Osnovni v Nemčiji stane 120 tisoč, testni pa dobrih 174 tisoč evrov. Na sebi ima torej še za enega audija A3 dodatne opreme. Upoštevati pa je treba le 19-odstotni DDV v Nemčiji.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ker smo imeli v rokah klasično dolžinsko izvedbo A8, ki je dolga dobrih pet metrov, ne tiste s podaljšano medosno razdaljo (dolg je 5,3 metra), sem bolj prepričljivo užival za volanom kot na zadnjih sedežih. Seveda je tam zelo udobno, vožnja je prijetna in tudi dovolj sproščujoča. Vseeno pa prostora ni pretirano veliko, če A8 na primer primerjamo z razred manjšim A6. Za pravi luksuz tam zadaj desno, kjer naj bi se dejansko vozili lastniki takih avtomobilov in vrtenje volana prepustili svojim profesionalnim voznikom, je treba vzeti podaljšanega A8.

Tale klasični ima na primer medosje krajše kot električni hyundai ioniq 5, daljše medosje pa dejansko stane le dodatnih štiri tisoč evrov. Tak podaljšani A8 je dolg 5,3 metra in ima že 3,1 metra medosne razdalje.

Foto: Gregor Pavšič

Med ovinki je zelo prepričljiv, in čeprav ni bil opremljen s štirikolesnim krmiljenjem, je tudi dovolj okreten. Dobre štiri sekunde pospeška do sto kilometrov na uro so pri tako velikem in težkem avtomobilu prav tako zavidanja vredne. Med ovinki se pelje zelo suvereno in tudi zabavno, še posebej ob zavedanju mase (2,1 tone) in podatku, da še tako dovršena tehnika podvozja osnovnih fizikalnih zakonov ne more premagati in s tem izničiti vpliva mase.

Vseeno je prav sposobnost upiranja tej masi ena največjih odlik tega avtomobila. Enako je med najpomembnejšimi dejavniki te limuzine zvočna zatesnjenost oziroma tišina med vožnjo.

Lastnik oziroma poslovnež se mora med vožnjo po avtocesti tudi delno spočiti in mirno okolje brez hrupnih obremenitev je pri tem zelo pomembno. Bencinski motor je izjemno tih in prav gotovo s tega vidika na ravni tistega prefinjenega premijskega občutka, kakršnega BMW na primer dosega z dvanajstvaljnikom. Delovanje motorja je tako tiho, kot da bi se vozili s priključnohibridno različico ali celo skoraj električnim motorjem, kakršnega naj bi A8 (ali sorodni model) dobil v prihodnje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Ta zvočna kulisa oziroma nekakšen uživaški avtomobilski vakuum se odlično združuje z udobjem in zračnim vzmetenjem, ki je pri vseh modelih A8 serijsko. Vožnja po slabši cesti ali prek ležečih policajev najbolj nazorno pokaže dovršenost podvozja z vidika udobja, kar pa je zasluga doplačljivega sistema prediktivno aktivnega podvozja. Ta je s ceno 5.450 evrov (cena v Nemčiji) med najbolj prepričljivimi elementi dodatne opreme tega audija.

Prediktivno aktivno vzmetenje se namreč s pomočjo majhnih kompaktnih elektromotorjev med vožnjo ves čas zoperstavlja različnim vboklinam in izboklinam na cesti. Tehnologija deluje izjemno dobro in zares neopazno - kar je seveda dobro, saj večine cestnih ovir potniki v avtomobilu sploh ne občutijo. Če izberete program vožnje dynamic (izbira voznih profilov je prav tako serijska), se pri vhodu v ovinek s težnostnim pospeškom 1 G nagibanje karoserije avtomobila s petih zmanjša na le dve stopinji.

Ob ležerni vožnji skozi ovinke kot motocikel

Tako kot pri dinamični prediktivno aktivno podvozje pomaga tudi pri počasnejši vožnji. S pomočjo kamere na vrhu vetrobranskega stekla, ki petnajstkrat v sekundi analizira stanje ceste pred avtomobilom, zna podvozje v nekaj milisekundah prilagoditi nastavitve in se pripraviti na udarec s ceste. V načinu vožnje comfort zna podvozje ob vstopu v ovinek nekoliko zvišati zunanji in nižati notranji del vozila. A8 tako ob ležerni vožnji med ovinki posnema obnašanje motocikla, vse to pa se najbolj opazi pri hitrostih med 80 in 130 kilometri na uro.

S pomočjo tega "pametnega" podvozja zna A8 ob odpiranju vrat višino karoserije dvigniti do štiri centimetre. To olajša vstopanje in izstopanje iz vozila. Ko voznik zapre vrata in se odpelje, se raven karoserije spet spusti.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman