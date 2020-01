Eden najpomembnejših avtov leta prispel v Slovenijo #foto

Sedli smo za volan enega od najbolj pričakovanih novincev v letošnjem letu, ki je preteklih šest let krojil svet manjših mestnih crossoverjev in skupaj z nissanon jukom pomagal oblikovati ta najbolje prodajani avtomobilski segment. Druga generacija renaulta capturja tesno sledi cliu ter pomeni jedro prodaje znamke v Sloveniji. Najbolje prodajani crossover želi z novimi znanji ohraniti svoj položaj tudi z osnovno ceno pod 14 tisočaki.

Capturjev bratranec nissan juke velja za pionirja razreda, ki je v avtomobilski industriji povzročil pravo malo revolucijo. Le dve leti za njim je na ceste zapeljal captur. Z drugačno miselnostjo pri zasnovi potniške kabine, prikupnim videzom in številnimi pogonskimi opcijami je hitro začel loviti koncernskega sorodnika. Do zdaj so prodali že 1,5 milijona avtov, od tega v Sloveniji skupaj skoraj 12 tisoč. A glede na izjemno rast prodaje v tem segmentu so pred capturjem in tekmeci lepi časi. V Sloveniji bo prihodnje leto namreč vsak četrti avto prihajal iz razreda B-SUV.

Sprednje in zadnje luči so serijsko v tehniki LED. Foto: Gašper Pirman

Na cesti bo težko najti dva povsem enaka

Seznam serijske opreme je zavidljivo dolg – na njem ne manjkajo niti sprednje in zadnje luči LED – toda captur tako kot prej stavi na svojo raznolikost. Ker se v tem razredu kar 42 odstotkov kupcev odloči za nov avtomobil zaradi všečnega videza, ima najnovejši član Renaultove družine v rokavu kar nekaj adutov. Pred nakupom bo kupec namreč lahko izbiral kar med 90 mogočimi kombinacijami zunanjega videza, 18 kombinacijami v notranjosti, odločil pa se bo lahko še za ambientalno osvetlitev z osmimi različnimi barvami.

Eden od redkih z dizelskim motorjem

In to je tudi eden od glavnih dejavnikov za capturjev uspeh. Že od vsega začetka je imel poleg primernih dimenzij sposobnost, da je bil všeč izjemno širokemu krogu kupcev. Ne le zaradi svojih različnih podob in številnih paketov opreme, temveč tudi zaradi pogonske raznolikosti. Če se za trenutek spet obrnemo k juku, ima v drugi generaciji na voljo le en bencinski motor. Captur po drugi strani ponuja pet bencinskih možnosti in dve dizelski, pri močnejših je na voljo še kombinacija samodejnega menjalnika EDC.

Družina se bo pomembno razširila aprila, ko bo na naše ceste zapeljal priključni hibrid. Ta bo imel do 60 kilometrov električnega dosega in v električnem načinu maksimalno hitrost omejeno na 135 kilometrov na uro. Sistem bodo poleg 1,6-litrskega bencinskega motorja sestavljali še dva elektromotorja in baterija z zmogljivostjo 9,8 kilovatne ure.

Notranjost je na las podobna tisti v cliu, kar pa navsezadnje ni slaba stvar. Foto: Gašper Pirman

Eden od glavnih adutov je pomična zadnja klop. Prtljažni prostor ob tako postavljeni klopi meri 536 litrov, ob klopi, pomaknjeni nazaj, pa 422 litrov. Foto: Gašper Pirman

Posebnost je lebdeča konzola pri samodejnem menjalniku. Zanjo bo treba doplačati 150 evrov. Foto: Gašper Pirman

Digitalni merilniki so na voljo v dveh velikostih. Na fotografiji so sedempalčni, na voljo so še nekoliko bolj prilagodljivi devetpalčni. Foto: Gašper Pirman Pomemben korak k prostornosti zadaj

Druga generacija capturja sloni na arhitekturi CMF-B, ki si jo ta deli z oblikovno zelo podobnim cliom. Čeprav gre z oblikovnega vidika le za evolucijsko nadgradnjo, ima novi captur v primerjavi s predhodnikom kar 85 odstotkov vseh sestavnih delov novih. Čeprav je za 11 centimetrov daljši in ima dva centimetra daljše medosje, je lažji, tišji in učinkovitejši.

Nova arhitektura prinaša prednosti tudi v potniški kabini. Prostor za potnike na zadnjih sedežih je zrasel za 17 milimetrov, prtljažnik pa je od predhodnika večji za 81 litrov (536 litrov), če je pomična zadnja klop pomaknjena povsem naprej. Takrat sicer tam ne more sedeti nihče, a prtljažnik je v tem primeru resnično velik. Če se klop pomakne povsem nazaj, se prtljažni prostor zmanjša na 422 litrov (še vedno več kot clio), a prostora na zadnji klopi je dovolj za odraslo osebo. Voznikov sedež smo si, kot je to potrebno, nastavili po svojih merah. Ko smo sedeli zadaj, je pri 185 centimetrih ostalo še deset centimetrov prostora za kolena in nekaj centimetrov za glavo.

Ker gre predvsem za družinskega mestnega križanca, je v potniški kabini za 27 litrov odlagalnih površin, v vrata pa je po novem mogoče shraniti tudi 1,5-litrsko steklenico. Opozoriti je treba še na posebno lebdečo konzolo, ki z doplačilom 150 evrov spremeni običajno oblikovano sredinsko konzolo s samodejnim menjalnikom. Ker prestavna ročica ne potrebuje več mehanske povezave z menjalnikom in deluje po načelu ''shift by wire'', so pri Renaultu našli privlačno in priročno rešitev. Konzola se zdi sveža in zelo všečna, prinaša dodatni predal in upali bi si trditi, da je skoraj nujen kos dodatne opreme.

Dobro opremljena osnova za manj kot 14 tisočakov



Kot smo opazili v preteklih letih, so bili crossoverji od svojega običajnega brata v povprečju dražji za dva ali tri tisočake. Captur in clio si med seboj, kot je to v navadi pri drugih proizvajalcih, delita arhitekturo, večji del potniške kabine in pogonske elemente.



Tokrat ni nič drugače, saj je primerljivi paket opreme zen (pri capturju je že vgrajena večja sedempalčna večopravilna enota) s litrskim trivaljnim motorjem TCe 100 po ceniku dražji za dva tisočaka in pol.



Cene se pri capturju sicer začnejo pri 13 tisoč evrih za vstopni paket life in TCe 100, a je treba poudariti, da ta paket kljub resnično dolgemu seznamu varnostno-asistenčnih sistemov nima vgrajenega niti radia niti klimatske naprave. Tako bodo kupci prisiljeni izbrati paket opreme zen, kjer se cene začnejo pri 15.700 evrih, ali pa izbrati posebni paket cool (tisoč evrov), ki prinaša ročno klimatsko napravo in radijski sprejemnik s podporo prostoročnega telefoniranja, sistemom DAB in priključkom USB.



Pri uvozniku sicer pravijo, da ob nakupu vsak kupec dobi 800 evrov popusta, zimske pnevmatike in pogodbo o vzdrževanju vozila za pet let po polovični ceni oziroma dodatnih 400 evrov popusta ob izbiri financiranja, brezplačno petletno jamstvo, za kasko zavarovanje pa bo plačal 99 evrov. Če upoštevamo oba cenovna kriterija, se tako cena osnovnega capturja s paketom cool spusti pod 14 tisočakov.