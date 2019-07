Novi captur: želi ohraniti primat v svetu križancev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes novomeški Revoz začenja proizvodnjo pete generacije clia, kot naročeno pa so Francozi razkrili še drugo generacijo najbolje prodajanega malega križanca. Captur spet stavi na svoj igriv videz, s številnimi novimi tehnologijami pa se noče odpovedati nazivu najbolj priljubljenega križanca v Sloveniji.

Foto: Renault

85 odstotkov delov je povsem novih

Druga generacija capturja sloni na arhitekturi CMF-B, ki si jo ta deli z oblikovno zelo podobnim cliom. Čeprav gre z oblikovnega vidika le za evolucijsko nadgradnjo, ima novi captur v primerjavi s predhodnikom kar 85 odstotkov vseh sestavnih delov novih. Čeprav je za 11 centimetrov daljši in ima dva centimetra daljše medosje, je lažji, tišji in učinkovitejši.

Nova arhitektura prinaša prednosti tudi v potniški kabini. Prostor za potnike na zadnjih sedežih je zrasel za 17 milimetrov, prtljažnik pa je od predhodnika večji za osupljivih 81 litrov (536 litrov). Ker gre predvsem za družinskega mestnega križanca, je v potniški kabini za 27 litrov odlagalnih površin, v vrata pa se po novem lahko shrani tudi 1,5-litrska steklenica.

Stavi na svoj igriv videz

Captur je veliko simpatij pridobil zaradi svojega prikupnega videza, zato so pri Renaultu le poudarili njegov atletski značaj. Okrepili so ga še z žarometi v tehniki LED (v višjih paketih opreme), 18-palčnimi platišči, 11 različnimi barvami s štirimi različnimi barvami strehe in tremi različnimi paketi. Skupaj bo na voljo kar 90 različnih barvnih kombinacij.

Foto: Renault Leta 2020 še kot priključni hibrid

Prednosti nove arhitekture bodo izkoristili še z razvojem električnega modela. Leta 2020 bo na ceste zapeljal priključni hibrid, ki bo imel 45 kilometrov električnega dosega in v električnem načinu maksimalno hitrost omejeno na 135 kilometrov na uro. Sistem bosta poleg 1,6-litrskega bencinskega motorja sestavljala še dva elektromotorja in baterija z zmogljivostjo 9,8 kilovatne ure.

Preden bo na ceste zapeljal priključni hibrid, bodo kupci lahko izbirali med tremi bencinskimi in dvema dizelskima motorjema. Vstopno izbiro predstavlja litrski turbotrivaljnik s 74 kilovati, na voljo bosta še 1,3-litrska turboštirivaljnika s 97 in 115 kilovati. Dizelsko stran zastopa 1,5-litrski turboštirivaljnik z 71 ali 85 kilovati.

Novi captur bo javnosti prvič na ogled na avtosalonu v Frankfurtu, na slovenske ceste pa bo zapeljal na začetku prihodnjega leta.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault