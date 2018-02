Tovornjak v Kranju prebil ograjo in padel na parkirišče #foto

Po podatkih policije v nesreči udeleženi dve tovorni vozili

Nesreča se je zgodila na kranjski obvoznici oziroma cesti, ki vodi mimo nakupovalnega središča na Savskem otoku. Policisti tam obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo dveh tovornih vozil.

Po prvih podatkih policije ne gre za hujšo nesrečo, je pa eno od udeleženih tovornih vozil prebilo varovalno ograjo na mostu in zgrmelo v globino na parkirišče. V nesreči sta po prvih podatkih policije udeleženi samo ti dve vozili. Po podatkih gasilcev iz Kranja sta dve osebi lažje poškodovani.

Kako je prišlo do nesreče?



Voznika sta vozila vsak v svoji smeri (eden proti Savskemu otoku, drugi proti Kranju) in sta trčila v ovinku. Po trčenju je vozilo, ki je peljalo po obvoznici navzdol, preko varovalne ograje zgrmelo na desno stran parkirišča pod nadvozom, drugo vozilo, ki jeprevažalo hlodovino in ga je voznik vozil po obvoznici navzgor, pa je obstalo na pločniku za pešce ob skrajnem desnem robu nadvoza. V času nesreče je padal dež, cesta je bila mokra in spolzka, okoliščine pa kažejo na neprilagojeno hitrost voznika, ki je vozil po obvoznici navzdol.



Pristojne službe so prazen prostor na nadvozu, kjer je bila prebita varovalna ograja, začasno zavarovale s pokončnimi tablami in trakom. Cesta je od 12. ure spet odprta za promet.

Podobna nesreča že avgusta 2016

Podobna nesreča se je na mostu čez Savski otok zgodila že avgusta 2016. Takrat sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila in tovornjak, ki je ob nesreči prav tako prebil varnostno ograjo in padel z mostu na parkirišče trgovskega centra.

Na kranjski občini so že tedaj poudarili, da je prometna nesreča resno opozorilo, da je treba obvoznico čim prej obnoviti, saj je cesta vsako leto bolj dotrajana in predstavlja tveganje za varnost v prometu.

Gre za državno cesto, zato je Mestna občina Kranj ministrstvo za infrastrukturo opozarjala na nujno obnovo mostu in tega dela ceste. Prenova mostu, ki je ocenjena na 1,5 milijona evrov, naj bi letos vendarle stekla.

Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj

Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj