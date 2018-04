Umik z avtoceste v nasprotno smer, je varno?

Foto: Ustvarimo reševalni pas na avtocestah

Ko so se pred dnevi na štajerski avtocesti pri Tepanjah verižno zaleteli štirje tovornjaki in je to za več ur zaprlo avtocesto v smeri proti Ljubljani, so lahko avtomobili v zastoju za nesrečo obrnili in do prvega izvoza peljali po svojem kraku v nasprotno smer. Kdaj pride v poštev tovrsten način reševanja ujetih voznikov in kakšen je varnostni postopek takega ukrepa?

Za tak ukrep mora biti avtocesta zaprta vsaj dve uri

S prvomajskimi prazniki se začenja sezona s povišano stopnjo tveganosti zastojev na slovenskih avtocestnih krakih. Predvsem na primorski in štajerski avtocesti lahko ob nesreči tovornjaka, teh pa tam vsakodnevno vozi več tisoč, pride do večurnega zastoja.

Kdaj so torej izpolnjeni pogoji, da bi se lahko z vašim avtomobilom na avtocesti obrnili in peljali v nasprotno smer? Pri Darsu so nam pojasnili, da bi morali oceno trajanja zastoja oziroma zaprtja avtoceste intervencijske službe oceniti vsaj na dve uri. Ko je torej avtocesta toliko časa zaprta, lahko stečejo postopki za rešitev ujetih voznikov.

Usklajeno sodelovanje s policijo

»Najprej poskušamo pridobiti informacijo od intervencijskih skupin, koliko časa bi lahko trajala popolna zapora avtoceste. Če napoved popolne zapore zaradi reševanja in odprave posledic nesreče lahko traja več kot dve uri, sprožimo po protokolu s Policijo reševanje ujetih vozil v zastoju. To uredimo ali preko intervencijskih prehodov, ki omogočajo preusmeritev z ene polovice avtoceste na drugo ali pa vozila, ki so v zastoju, vodimo po istem smernem vozišču nazaj do prvega priključka,« so nam pojasnili na Darsu.

Tako se je pred dnevi zgodilo tudi v primeru nesreče pri Slovenski Bistrici, ko so vozila obrnila in so jih vodili nazaj do priključka Slovenska Bistrica – jug. Tam sta promet, ki je prihajal iz smeri Celja, zaustavili dve patrulji policistov in tako so vozila, ujeta v koloni, lahko varno zapustila avtocesto.